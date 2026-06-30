WhatsApp permet enfin de partager son compte avec un nom de profil, voici comment procéder

La réservation de votre nom de profil doit s'effectuer rapidement au risque qu'on vous le dérobe.

Une majorité d'utilisateurs de WhatsApp ont reçu une drôle de notification cette semaine : "réservez rapidement votre nom de profil !" scande l'application depuis quelques heures. L'entreprise Meta, responsable de Facebook, Instagram et WhatsApp, semble enfin décidée à proposer une nouvelle méthode permettant d'échanger sur l'application sans avoir à partager son numéro de téléphone.

© Meta

Qu'est-ce qu'un nom de profil WhatsApp ?

Cela fait un petit moment que Meta cherche à proposer des identifiants uniques à chaque compte WhatsApp. Cette fonctionnalité permet à chaque utilisateur de l'application de disposer d'un nom de profil qui lui est spécifique. Une fois un nom de profil réservé, il sera ainsi possible de vous ajouter et de lancer une discussion avec vous sur l'application à partir de ce nom, et ce, sans disposer de votre numéro de téléphone !

Les noms de profils sont propres à chaque utilisateur. Par exemple, si vous réservez le nom de profil "Test123" sur WhatsApp, aucun autre utilisateur ne pourra l'utiliser par la suite. Il sera ainsi possible de chercher l'utilisateur "Test123" sur l'application et de l'ajouter à vos contacts sans connaitre son numéro. Ce dernier ne sera également pas affiché dans les conversations à moins que l'utilisateur ne décide de le partager.

your phone number is personal and sometimes you want to connect without handing it over. that's why we're introducing usernames for WhatsApp.



starting this week, you can reserve a username to use later this year when we launch the feature. It takes just a few seconds, make sure — WhatsApp (@WhatsApp) June 29, 2026

Comment réserver son nom de profil WhatsApp (et pourquoi nous vous conseillons de le faire rapidement)

Le déploiement des noms de profil WhatsApp est progressif. Pour l'heure, les utilisateurs peuvent réserver leur nom de profil avant la mise en marche de la fonctionnalité. Pour réserver votre nom de profil WhatsApp, il vous suffit d'ouvrir l'application pour découvrir une petite fenêtre en haut de vos discussions qui vous invite à réserver un nom.

Si vous avez ignoré cette fenêtre par mégarde, il est toujours possible de réserver votre nom en passant par l'onglet "profil" > "compte" > "nom de profil" et de sélectionner l'option "modifier" qui s'affiche en haut de votre écran.

WhatsApp précise que l'utilisation des noms de profil sera effectif "plus tard dans l'année". Pour l'heure, il est donc conseillé de rapidement réserver votre nom de profil afin de vous assurer que personne ne vous le dérobe. D'ici quelques mois, vous serez capable de partager ce nom de profil afin d'ajouter des contacts à l'application sans pour autant leur partager votre numéro !