iPhone 18 Pro : Apple victime d'une énorme fuite d'infos, les nouveautés sont dévoilées

Certaines photos et informations sur le futur iPhone 18 Pro ont exceptionnellement fuité la semaine dernière. Voici un récapitulatif de ce qui est désormais connu.

La semaine dernière, le fournisseur d'Apple, Tata Electronics, a rencontré une fuite de données qui a dévoilé des photos de l'iPhone 18 Pro, qui devrait sortir en septembre prochain. Lors de la précédente keynote d'Apple qui s'est tenue le 8 juin dernier, aucune information n'avait pourtant été officiellement annoncée. Les projecteurs étaient centrés sur la mise à jour de l'iOS 27.

Les informations fuitées comportent notamment des données sensibles ainsi que des photos de tests de chute de l'iPhone 18 Pro. Les composants et les fournisseurs de ce mobile ont également fuité, notamment des informations sur les puces utilisées sur la carte mère, l'appareil photo et la batterie.

Leak du drop test de l'iPhone 18 Pro ?!



Voici une vidéo qui serait issue des tests de chute de liPhone 18 Pro. Si c'est legit, ce serait le gros leak depuis l'iPhone 4.



Source : @evleaks https://t.co/MXiJAFP3VT pic.twitter.com/3B4NRxBefN — AppleGeek (@Apple_Geek_Actu) June 30, 2026

Un piratage inédit pour Apple

Tata Electronics, l'assembleur choisi par Apple en Inde, a été piraté. Une fuite de données s'en est suivie ainsi que des publications dans le dark web de documents confidentiels, dont une supposée vidéo du test de résistance du nouveau iPhone 18 Pro, partagée ci-dessus. Cette fuite illégale est très délicate pour Apple qui a pour habitude de maintenir le secret absolu sur ses nouveaux produits. Les informations obtenues ont été principalement relayées par Evleaks.

Des leaks sur l'apparence et les secrets de fabrication du prochain iPhone 18 Pro

La vidéo diffusée permet donc de rendre compte du design de l'iPhone 18 Pro. Le smartphone devrait être quasiment identique à l'iPhone 17 Pro, le seul changement notable étant la nouvelle palette de couleurs qui inclut du noir, de l'argent, du bleu, mais surtout une nouvelle teinte appelée "Dark Cherry". En effet, Reuters, comme le rapporte 9to5Mac, indique que les clichés dévoilent "le bloc de trois appareils photos à l'arrière" ainsi qu'un design "classique".

Mais ce n'est pas tout. Les fuites concernent exceptionnellement les secrets de fabrication de la firme américaine. Le média souligne qu'AppleInsider note une fuite "des schémas techniques de sa puce A20, le système de puce (SoC) de la nouvelle génération d'Apple, ainsi que du modem C2". Numérama complète : l'illuminateur infrarouge de Face ID serait déplacé sur le côté, voire sous l'écran. Auraient également fuité "une cartographie des composants des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max" et "des documents techniques sur d'anciens iPhone, ainsi que des fichiers liés à Tesla, TSMC et Qualcomm". Le fabricant de chaque composant est finalement désormais connu.

Malgré les leaks sur l'iPhone 18 Pro, l'iPhone Fold reste pour l'instant protégé

Ce piratage qui remonte à mi-juin ne concerne pas l'iPhone Fold, également appelé iPhone Ultra en interne. Seule une référence à son nom de code (V68) est présente dans les fichiers divulgués. La sortie de ce premier smartphone pliant d'Apple est toujours auréolée de mystères et prévue entre septembre prochain et début 2027.