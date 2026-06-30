Samsung Galaxy Z Fold 8 : le nouveau smartphone attaque Apple avec un format original

Le prochain téléphone pliable de Samsung dame le pion à Apple grâce à un design hors du commun.

Si vous avez l'habitude de suivre les sorties de smartphones Samsung, vous devez savoir que la firme prévoit généralement ses deux nouveaux pliables chaque été. Ainsi, les Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 devraient être officiellement lancés d'ici quelques petites semaines par la firme. C'est pourtant un troisième modèle, encore inédit chez Samsung, qui fait le tour de l'actualité depuis quelques mois : le Samsung Galaxy Z Fold 8.

Doté d'un design plus carré que les anciens Samsung Galaxy Z Fold, cette huitième version change donc radicalement de design pour laisser le format allongé à un modèle Ultra. Le site AndroidHeadlines ainsi que le leaker @Galaxiline auraient réussis à mettre la main sur des images d'aperçus du Samsung Galaxy Z Fold 8 et ses quatre coloris à venir.

© AndroidHeadlines / @Galaxiline

Toujours selon AndroidHealines, le Samsung Galaxy Z Fold 8 serait prévu pour une annonce officielle vers la fin du mois de juillet 2026. Il faudra donc patienter au moins quelques jours supplémentaires pour savoir si ces fuites de design sont avérés ou non.