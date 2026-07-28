Test du Samsung Galaxy Z Fold 8 : une nouvelle ère pour les smartphones pliables

En proposant un nouveau format pour son smartphone pliable Fold, Samsung délivre l'un de ses meilleurs appareils jamais conçus. Notre test du Galaxy Z Fold 8.

Cela fait maintenant près de sept ans que Samsung nous a habitué à dévoiler ses nouveaux smartphones pliables en été. La firme n'a pas dérogé à la règle en 2026 en présentant pas moins de trois nouveaux appareils. Si le Galaxy Z Flip 8 et le Galaxy Z Fold 8 Ultra semblent ne représenter que des évolutions timides par rapport à leur successeur, la véritable star de ces annonces semble être un troisième modèle inédit.

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 arbore un format bien plus compact que sa version ultra. Il se murmure bien qu'il s'agira également du format adopté par le premier pliable d'Apple, l'iPhone Ultra, à venir en fin 2026. Mais un simple format plus compact peut-il vraiment être suffisant pour faire un excellent smartphone ? C'est la question que nous nous sommes posés pendant ce test du Samsung Galaxy Z Fold 8.

Note de la rédaction Points forts Un format agréable à utiliser

Très bonnes performances sur les jeux et applis

Deux écrans OLED bien calibrés

Autonomie très correcte

Le format déplié est parfait pour les vidéos et les jeux

Toujours cet effet "wahou" quand on ouvre le smartphone devant du public Points faibles Pas de mode flex

Performances photo décevantes

Ecran qui manque un peu de luminosité

On s'attendait à un prix un peu moins élevé

Un design carré-ment pratique

Adressons tout de suite l'éléphant dans la pièce : le design du Galaxy Z Fold 8 est clairement ce qui nous intéresse le plus dans le smartphone. Tout le reste (batterie, processeur, caméras...) étant disponible dans d'autres appareils de la firme.

© Linternaute / Julian Madiot

Avec son format compact, le Samsung Galaxy Z Fold 8 est le smartphone pliable le plus agréable à utiliser depuis que nous en testons à la rédaction. Replié, le smartphone est très agréable à prendre en main pour des tâches basiques comme la consultation de réseaux sociaux, les appels ou l'envoi de messages. Mieux encore : ce format compact est une vraie bénédiction pour les petites mains, les petites poches ou les sacs à main. Là où les Z Fold 8 Ultra (ou les précédents Z Fold) étaient un peu trop longs et pouvaient dépasser de la poche, le Z Fold 8 y rentre parfaitement.

Une fois déplié, le Samsung Galaxy Z Fold 8 se distingue de deux façons différentes :

Au format portrait, le smartphone est très bien pensé pour pouvoir consulter des articles de presse ou des réseaux sociaux à défiler verticalement (bonjour le scroll infini).

Le mode paysage est évidemment pensé pour de la lecture de vidéo dont certaines (selon le format) s'affichent sans aucune bande noire à l'écran.

Mais s'il y a bien un point sur lequel nous avons adoré le Samsung Galaxy Z Fold 8, c'est bien sur le gaming. Le format mini tablette du téléphone, une fois déplié, est idéal pour des parties de jeux avec de l'action comme Wuthering Waves ou Genshin Impact. Nous l'avons encore plus adoré sur des jeux tactiques comme Yu-Gi-Oh! Master Duel ou Honkai Star Rail.

Le format paysage et déplié du Z Fold 8 est parfait pour des contenus vidéos et jeux. © Linternaute / Julian Madiot

Nous émettons cependant une grosse déception sur un point précis du Galaxy Z Fold 8 : son utilisation avec l'écran semi replié (aussi appelé "mode flex"). Sur les précédents Fold, il était très pratique de pouvoir poser le téléphone à plat et de plier l'écran à moitié pour en faire un "mini ordinateur" afin de visionner du contenu. L'application YouTube s'y prête tout particulièrement en affichant les vidéos sur l'écran du haut et les contrôles du site sur l'écran du bas. Hélas, cette disposition n'est pas possible sur le Samsung Galaxy Z Fold 8 qui est clairement pensé pour rester ouvert complètement ou fermé.

© Linternaute / Julian Madiot

Un écran fluide, mais qui manque un peu de lumière

Ecran LTPO, fréquence de rafraichissement dynamique pouvant monter jusqu'à 120 Hz, dalle AMOLED, pic de luminosité allant jusqu'à 3000 nits... Sur le papier, les écrans interne et externe du Galaxy Z Fold 8 sont très semblables à ceux de sa version Ultra, en dehors d'une résolution moins élevée.

Les deux écrans du Galaxy Z Fold 8 sont d'excellente qualité. Leur fluidité est exemplaire en passant automatiquement à 120 Hz lorsque vous avez beaucoup d'animations affichées. Dommage que les paramètres Samsung ne permettent que de bloquer la fréquence de rafraichissement à 60 Hz ou de la laisser dynamique. On aurait apprécié de pouvoir la bloquer à 120 Hz, quitte à impacter un peu sur l'autonomie.

Si la luminosité maximale annoncée par Samsung peut sembler suffisante au quotidien, on pestera également un peu lorsque le Galaxy Z Fold 8 est utilisé en plein soleil. La lisibilité devient alors quelque peu pénible et on ne manquera pas de masquer les rayons du soleil avec la main pour pouvoir profiter pleinement de l'écran. Espérons un peu plus de luminosité pour la prochaine version !

Les écrans du Samsung Galaxy Z Fold 8 manquent un peu de luminosité. © Linternaute / Julian Madiot

Des performances phénoménales dans un mouchoir de poche

Avec un prix de départ aussi élevé (1999 euros en France), on attend du Samsung Galaxy Z Flip 8 de sérieuses performances. Heureusement, le constructeur a équipé son nouveau pliable avec l'une des puces les plus puissantes sur le marché Android : la Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cette dernière est épaulée par 12 ou 16 Go de RAM (selon la configuration que vous possédez).

Notre modèle de test a beau être doté de la plus petite configuration (256 / 12 Go), cette dernière s'avère amplement suffisante pour une utilisation grand public. Nous avons enchainé de multiples applications sur plusieurs journées (Facebook, Messenger, Twitch, WhatsApp, YouTube, X, Citymapper, Google Maps, Gmail...) sans ressentir le moindre ralentissement ou bug du Z Fold 8.

Les gamers seront aux anges avec le Samsung Galaxy Z Fold 8. Comme précisé plus tôt, le format tablette du smartphone pliable s'adapte tout particulièrement bien à de nombreux jeux vidéo, qu'il s'agisse de grands titres joués en format paysage (Wuthering Waves, Genshin Impact, Arknight Endfield...) ou de petits jeux verticaux qui font passer le temps (Candy Crush, Pokémon GO...).

Un logiciel avec de multiples options

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 est livré avec One UI 9.0 basé sur Android 17. Cette surcouche logiciel intègre quelques options bien pensées notamment basées sur l'IA.

Now Brief qui propose une récapitulatif de votre journée est enrichi avec de nouvelles options et devient de plus en plus intéressant. D'un seul coup d'oeil, nous parvenons à consulter nos événements, la météo ou le récapitulatif de l'actualité sur un même écran.

Now Nudge s'enrichit également avec One UI 9.0. Cette option permet d'analyser vos échanges pour les intégrer à d'autres applications. Par exemple, si un de vos contacts vous demande si vous êtes disponible à une date précise, Now Nudge vous proposera directement de vérifier votre disponibilité dans votre agenda ou d'ajouter le RDV à ce dernier.

Now Nudge détecte automatiquement la date demandée et mes disponibilités en fonction de mon agenda. © Linternaute / Julian Madiot

Les éditions d'images et de vidéo sont également améliorés avec notamment la possibilité de recadrer une vidéo sur une seul personne du cadre ou de profiter de davantage de retouches photo grâce à l'IA.

Des performances photo au mieux correctes, au pire décevantes

Afin de garder quelques arguments pour son modèle Ultra, Samsung n'a équipé son nouveau pliable que de deux capteurs photos à l'arrière et d'une caméra selfie à l'avant. Un choix logique, mais qui n'a pas manqué de nous frustrer durant nos essais.

Le capteur principal de 50 Mpx est capable de produire quelques jolis clichés pour peu que vous disposiez de suffisamment de lumière dans votre scène. Les couleurs sont assez vives et les détails plutôt fournis sans être non plus saisissants. L'ultra grand angle joue plus ou moins dans la même cour avec ses 50 Mpx qui suffisent pour des photographies classiques de jour.

Dénué de téléobjectif, les zooms réalisés avec le Galaxy Z Fold 8 tournent rapidement à la catastrophe. Si les résultats obtenus en zoom x2 peuvent s'avérer corrects, les détails s'effondrent dès lors que l'on vient zoomer un peu plus dans l'image. Le smartphone est capable d'aller jusqu'au x10, mais les résultats peuvent rapidement devenir flous.

Zoom x2 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x10 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x10 © Linternaute / Julian Madiot

De nuit, les limites du Samsung Galaxy Z Fold 8 en matière de photographie deviennent encore plus flagrantes. Si les clichés réalisés en basse lumière avec le capteur principal peuvent s'avérer plutôt corrects, les zooms sont rapidement catastrophiques avec des sources de lumière mal gérées et baveuses ainsi que des zones floues.

Zoom x10 © Linternaute / Julian Madiot

Vous l'aurez peut-être compris en lisant ces lignes, mais les capacités photo du Samsung Galaxy Z Fold 8 s'avèrent donc correctes tout au plus. Cela pourrait être jugé suffisant, mais nous parlons tout de même d'un smartphone vendu à partir de 1999 euros chez nous.

Une autonomie étonnante et une recharge améliorée

Nous avons pu utiliser le Samsung Galaxy Z Fold 8 en tant que smartphone principal pendant un peu moins d'une semaine pour effectuer ce test. Débranché le matin vers 9-10h, le Z Fold 8 affichait toujours 40% de batterie le soir vers 19h, et ce, alors que nous avions pris pas mal de photos durant la journée. Un score très honorable pour un pliable et qui s'explique notamment grâce aux doubles batteries intégrées dans l'appareil qui dispose de 4800 mAh au total pour son autonomie.

La recharge est également améliorée par rapport aux précédents pliables de Samsung. En passant à une charge filaire allant jusqu'à 45 W, le Galaxy Z Fold 8 est capable de faire le plein de 60% de sa batterie en un peu moins de 30 minutes. Certains de nos confrères ont cependant noté une certaine chauffe pendant la recharge, mais cette dernière s'avère assez mesurée sur notre exemplaire de test.

Le Galaxy Z Fold 8 peut aisément tenir la journée entière. © Linternaute / Julian Madiot

Connectivités et communications

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 profite de la politique des 7 années de mises à jour de la firme. Si vous parvenez à garder le téléphone en bon état, vous pourrez donc en profiter jusqu'en 2033 au moins !

Du côté des connectivités, nous avons pu utiliser le Galaxy Z Fold 8 avec plusieurs appareils annexes : casque Nothing Headphone, AirPods Pro 3, Google Pixel Watch 3... Nous n'avons observé aucun souci à l'usage. Samsung a notamment amélioré la connectivité de ses smartphones avec l'option "tap to share" qui permet de partager des photos, vidéos ou documents rapidement entre deux téléphones à l'image d'un Airdrop d'Apple.

Du côté des communications, le Galaxy Z Fold 8 est compatible avec les réseaux 3G, 4G et 5G. Nous avons pu utiliser le smartphone pendant près d'une semaine avec des appels passés en Wi-Fi ou en 5G sans aucun problème.

Notre conclusion au test du Samsung Galaxy Z Fold 8

Nous devons des excuses envers Samsung : alors que nous trouvions que la firme n'innovait plus depuis quelques années, la sortie du Galaxy Z Fold 8 nous donne tort. Le smartphone bénéficie clairement d'un design original qui pourrait bien être l'un des meilleurs pour les téléphones pliables. Nous n'avons pas manqué de nous faire arrêter à plusieurs reprises par des passants curieux de tenir le Z Fold 8 en main et ces derniers semblaient également conquis.

Hélas, tout n'est pas parfait. On déplorera notamment l'absence de mode flex, mais surtout les capacités photo du Samsung Galaxy Z Fold 8 qui s'avèrent très décevantes pour un smartphone vendu près de 2000 euros en France.