Honor lance son Magic V6 et son prix risque de vous choquer

Le Honor Magic V6 est enfin disponible en France avec une énorme batterie, mais également un prix très agressif.

Chaque année, Honor a l'habitude de dévoiler une nouvelle édition de son traditionnel smartphone pliable. La firme vient de sortir son Honor Magic V6, fruit de toute son expérience en matière de design et de technologie. Sa plus grosse évolution : une batterie en silicium-carbone de 6660 mAh, soit la capacité la plus grande jamais vue sur un téléphone pliable.

© Honor

Disponible en rouge, doré, blanc et noir, le Honor Magic V6 n'innove pas beaucoup du côté de son design en reprenant ce qui avait fait le succès de son prédécesseur. Nous y retrouvons donc un format pliable avec une épaisseur de seulement 4mm une fois déplié ainsi qu'un module photo assez protubérant ainsi qu'un écran OLED interne et externe. Le pic de luminosité annoncé est de 5000 nits pour l'écran interne tandis que l'externe peut grimper jusqu'à 6000 nits.

Du côté des performances, le Honor Magic V6 comprend bien évidemment le processeur le plus puissant du marché Android : le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ce dernier est épaulé par 16 Go de mémoire vive, ce qui devrait largement permettre de bénéficier de vos applications et jeux vidéo avec une qualité maximum.

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La configuration photo du Honor Magic V6 n'évolue que très peu par rapport à son prédécesseur avec une caméra ultra grand-angle de 50 Mpx (f/2.2), une caméra grand-angle de 50 Mpx (f/1.6, OIS) et une caméra téléobjectif 64 Mpx (f/2.5, OIS). Seul l'ultra grand angle bénéficie d'une plus grande ouverture, ce qui devrait permettre de capturer un peu plus de lumière lorsqu'il en manque dans votre scène.

Mais la vraie grosse info de ce Honor Magic V6 tient bien évidemment dans sa batterie en silicium carbone : 6660 mAh, du jamais vu sur un smartphone pliable. La recharge, quant à elle, passe de 66W à 80W pour faire le plein rapidement.

Disponible en France depuis ce jeudi 2 juillet, le Honor Magic V6 s'affiche à un prix encore rarement atteint par des smartphones : 2299€ dans sa seule configuration de base (12+512 Go). La firme propose cependant de multiples promotion et cadeaux de lancement afin de faire baisser le prix du Honor Magic V6.