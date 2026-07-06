L'iPhone Ultra pourrait coûter plus de 2500 euros chez nous

Les dernières estimations et rapports concernant le futur iPhone Ultra d'Apple en font un appareil qui ne sera pas pour tout le monde.

Vous avez toujours désiré mettre la main sur un iPhone pliable ? Il va falloir vous préparer à brûler vos économies ! Alors qu'Apple n'a toujours pas confirmé la sortie prochaine de l'iPhone Ultra, plusieurs sources continuent de dévoiler certaines informations très recherchées sur ce dernier.

Outre son design qui s'inspire très largement du dernier iPhone Air (mais avec un petit capteur photo en plus), l'iPhone Ultra souffrirait grandement de la pénurie de composants actuelle. Alors que de plus en plus de marques sont forcées de monter les prix de leurs appareils, Apple prévoirait un tarif de départ très élevé pour son premier iPhone pliable.

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Selon IDC et 9to5Mac, l'iPhone Ultra serait vendu à partir de 2500 $ aux Etats-Unis. En y ajoutant les différentes taxes européennes, le prix du smartphone chez nous pourrait aisément grimper autour des 2600-2700 euros. A moins qu'Apple se décide à encaisser l'impact des taxes et proposer l'iPhone Ultra à 2500 € en France.

Pire encore : les options de stockage proposées avec l'iPhone Ultra pourraient faire grimper le prix final à plus de 3000 € !

Selon les dernières sources, Apple prévoirait un total de 10 millions d'unités pour l'iPhone Ultra. C'est près de 7 fois moins que le nombre d'iPhone 18 Pro à venir en septembre 2026, preuve s'il en fallait encore que le premier iPhone pliable de la firme ne sera pas facile à obtenir.