Nothing dévoile le Phone (4b) : son dernier smartphone accessible ?

Design original, grosse batterie et prix tout doux, le dernier Nothing Phone (4b) pourrait bien être la surprise de l'année.

Seulement quelques mois après la sortie de ses Headphone (a) et Phone (4a), Nothing remet le couvert en dévoilant un nouveau smartphone inédit et destiné au marché d'entrée de gamme. Le Phone (4b) bénéficie de plusieurs gros arguments pour s'imposer sur ce secteur de plus en plus difficile d'accès pour les constructeurs suite à la pénurie de composants.

© Nothing

Disponible en trois coloris (bleu, blanc et noir), le Nothing Phone (4b) arbore un design plutôt timide si l'on est habitué à la direction artistique de la marque. Doté d'un dos mat où trône un module photo transparent, le Phone (4b) est équipé de la Glyph Bar, cet ensemble de petites LEDs qui permet d'obtenir des informations sur vos activités, obtenir des notifications ou suivre la charge de l'appareil.

Côté performances, le Phone (4b) est équipé d'un processeur Snapdragon 6 Gen 4 que l'on retrouve déjà sur d'autres mobiles d'entrée de gamme comme le dernier Honor Magic 8 Lite. Ce processeur est épaulé par 8 Go de mémoire vive pour gérer vos applications et jeux.

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Seuls deux capteurs photos sont présents sur le Phone (4b) : un objectif principal de 50 Mpx et un ultra-grand angle de 8 Mpx. Pas de téléobjectif prévu donc, ce qui devrait impacter la qualité des zooms en photo. Une caméra de 16 Mpx en capteur selfie vient compléter la fiche technique.

© Nothing

Nothing a notamment prévu une batterie de 5200 mAh pour le Phone (4b). Il s'agit de la plus grosse batterie jamais intégrée sur un smartphone de la firme et qui est couplée avec une charge allant jusqu'à 33 W en filaire (pas de charge sans-fil prévue).

Affiché à 329 € en France, le Nothing Phone (4b) bénéficie donc d'un tarif assez agressif dans un contexte où les marques peinent de plus en plus à proposer des smartphones peu onéreux. Avec la pénurie actuelle des composants liée à l'IA, il est même probable qu'il s'agisse du dernier smartphone de Nothing affiché à moins de 400 euros avant un petit moment.