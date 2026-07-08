Meta Muse Image : comment s'opposer à ce qu'Instagram utilise vos photos pour son IA ?

Meta a récemment dévoilé son générateur d'images par IA. Hélas, ce dernier va pouvoir utiliser vos photos Instagram pour s'alimenter. On vous explique comment s'y opposer.

Meta continue d'investir à fond sur l'intelligence artificielle. Quelques mois après l'introduction de Meta AI et de son fameux bouton au sein des applications Instagram et WhatsApp, la firme dévoile un tout nouvel outil. Baptisé "Muse Image", il s'agit du modèle de générateur d'images officiel de Meta. Basé sur les technologies de Meta AI, Muse Image permet aux utilisateurs de créer et modifier des images pour les partager au sein de plusieurs applications.

Muse Image peut modifier vos photos pour les partager sur WhatsApp. © Meta

Principalement axé sur Instagram et WhatsApp, Muse Image dispose de plusieurs fonctionnalités pour générer ou modifier des photographies en utilisant l'intelligence artificielle. Sur Instagram, il est notamment possible de prendre une photo et de la modifier grâce à des filtres IA. Sur WhatsApp, vous pouvez demander à Meta AI d'appliquer plusieurs corrections et retouches avant de partager une photo.

Muse Image permet à Meta d'utiliser vos photos Instagram

Si toutes ces fonctionnalités semblent plutôt intéressantes, elles s'avèrent assez inquiétantes une fois que l'on consulte l'article du média Wired sur le sujet.

Ce dernier révèle notamment que Muse Image est capable d'accéder à vos photos et posts Instagram afin d'entrainer son modèle d'intelligence artificielle. Ainsi, n'importe qui pourrait notamment prendre une de vos photographies Instagram et demander à Meta AI d'y appliquer des retouches. Un exemple qui est notamment repris dans la communication de Meta et que Wired expose en montrant plusieurs retouches sur une photographie prise sur Instagram.

Si vous ne souhaitez pas autoriser Meta (ou ses membres) à utiliser vos posts et photos Instagram, sachez qu'il est possible de s'y opposer, mais il faut agir rapidement.

Comment refuser que Meta utilise vos photos Instagram pour son IA

Pour le moment, le déploiement de Muse Image n'est effectif qu'aux Etats-Unis. Nul doute cependant que le générateur d'images sera proposé en Europe d'ici quelques mois ou semaines. Une fois que la fonctionnalité sera disponible, il vous faudra effectuer les tâches suivantes pour vous y opposer :

Rendez-vous sur votre profil Instagram.

Cliquez sur les trois petits points en haut de l'écran pour afficher les paramètres.

Vous y trouverez une section "partage et réutilisation" (pour l'heure, il n'y figure qu'une partie "partage".

Décochez alors l'option "autoriser les utilisateurs à réutiliser votre contenu sur Instagram et les fonctionnalités de Meta AI".

Ainsi, Muse Image ne pourra pas se baser sur vos photos Instagram. Cela n'empêchera cependant pas des utilisateurs malintentionnés de prendre une capture d'écran de vos photos pour l'envoyer à Meta AI. Pour cela, mieux vaut donc passer son profil en privé et bien choisir les personnes que vous ajoutez à votre profil.