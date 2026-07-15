Sans surprise, les Google Pixel 11 fuitent près d'un mois avant leur annonce officielle

Google a l'habitude de dévoiler en avance ses prochains produits et les Google Pixel 11 n'échappent pas à la règle.

Difficile d'être réellement surpris en apprenant que les Google Pixel 11 ont fuité sur la toile. Le géant Google est malheureusement un habitué des fuites d'informations quant à ses prochains produits, et notamment en ce qui concerne ses smartphones. L'an dernier déjà, le Google Pixel 10 s'affichait au bord d'une plage près d'un mois avant son annonce officielle.

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Rebelote en 2026 avec l'apparition furtive des Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro XL et Google Pixel 11 Fold. Ces quatre nouveaux smartphones, normalement prévus pour cet été, ont brièvement été mis en ligne pendant quelques heures sur le site d'Amazon US avec de nombreuses informations à leur sujet dont les prix !

Google subit de plein fouet la crise de la RAM actuellement causée par la pénurie de composants. C'est pourquoi les Google Pixel 11 profitent tous d'une augmentation de prix par rapport à la précédente génération. La firme de Mountain View a cependant trouvé une parade en supprimant les stockages les plus bas et en débutant les modèles à 256 Go au minimum.

Modèle Stockage Prix Différence Google Pixel 11 256 Go 999 € 0 euro Google Pixel 11 512 Go 1129 € N/A Google Pixel 11 Pro 256 Go 1199 € 0 euro Google Pixel 11 Pro 512 Go 1329 € 0 euro Google Pixel 11 Pro 1 To 1589 € 0 euro Google Pixel 11 Pro XL 256 Go 1399 € +100 € Google Pixel 11 Pro XL 512 Go 1529 € +100 € Google Pixel 11 Pro XL 1 To 1789 € +100 € Google Pixel 11 Pro Fold 256 Go 1999 € +100 € Google Pixel 11 Pro Fold 512 Go 2129 € +100 € Google Pixel 11 Pro Fold 1 To 2389 € +100 €

Du côté de la date de sortie, la fuite d'informations des Google Pixel 11 sur Amazon ne laisse rien transparaitre à ce sujet. Nos confrères de chez Dealabs expliquent cependant que la présentation officielle des produits serait prévue pour le 12 août avec une date de sortie finale estimée au 20 août 2026.