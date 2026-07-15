Les Samsung Galaxy Z Flip et Z Fold 8 se dévoilent avant leur annonce officielle

Alors que Samsung commence à teaser ses prochains smartphones pliables, ces derniers apparaissent sur le net.

Les Samsung Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra se dévoilent en images ! Alors que la firme coréenne laisse encore planer le doute sur le design de ses prochains téléphones pliables, le site AndroidHeadlines a sorti plusieurs aperçus qui semblent provenir d'une communication officielle de Samsung. On y retrouve les trois futurs smartphones pliables de la firme avec notamment le petit nouveau, le Z Fold 8 et son format plus carré.

© Samsung / AndroidHeadlines

Du côté du Samsung Galaxy Z Flip 8 et du Samsung Galaxy Z Fold Ultra (le nouveau nom donné au Z Fold que l'on connaissait jusqu'ici), il semble que nous n'ayons pas grand chose à se mettre sous la dent du côté design. On observe cependant un coloris rose très flashy pour le modèle à clapet qui risque de plaire à de nombreux utilisateurs et utilisatrices.

D'autres coloris sont attendus pour les Samsung Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra. Selon AndroidHeadlines, le Z Flip 8 profitera notamment d'un coloris pistache exclusif au Samsung Store tandis que le Z Fold 8 bénéficiera d'une couleur menthe subtile sur le même site web de Samsung.