OnePlus : c'est fini pour l'Europe et les États-Unis

La marque de mobiles OnePlus envisage de ne plus commercialiser ses produits aux États-Unis et en Europe.

Alors que les prix des appareils électroniques augmentent considérablement et que la demande s'effondre, la firme chinoise compte abandonner l'Europe et les États-Unis selon Bloomberg. Dans une déclaration officielle, elle affirme ne plus lancer de produits dans ces régions. La France est bien entendu concernée. Comme le rapporte le Journal du Geek, la marque démontre une volonté de "consolider davantage ses ressources et renforcer les synergies de sa stratégie produit à l'échelle mondiale".

Quelles conséquences pour les détenteurs d'appareils OnePlus ?

UPDATE: OnePlus will exit India in 2027! https://t.co/gNywWfE1IH — OP Club (@OnePlusClub) July 15, 2026

La marque prévoit sa sortie le 16 juillet selon Op Club. Elle affirme cependant que "les droits et les intérêts de nos utilisateurs existants, notamment le service après-vente, les mises à jour logicielles et les correctifs de sécurité, continueront d'être pleinement garantis" pour l'ensemble de ses produits. Rien ne change donc dans l'immédiat.

Les mises à jour continueront à être assurées en Europe et aux États-Unis, durant une période relative au modèle. Le OnePlus 15, sorti en début 2026, est originellement assorti d'un engagement de quatre ans de mises à jour. Il n'y a pour l'instant aucune raison qu'il ne soit pas maintenu. Concernant le service après-vente, aucune information concrète sur son fonctionnement n'a été partagée après le retrait des structures commerciales.

Une décision qui ne choque pas

Déjà au premier trimestre de 2023, OnePlus ne figurait pas dans la liste des plus grandes exportations de smartphones vers l'Europe, le marché étant dominé par Apple, Samsung et Xiaomi. Des salariés OnePlus auraient également, selon le Journal du Geek, quitté l'entreprise ou auraient été transférés vers d'autres équipes Oppo. Par ailleurs, certains modèles de la firme n'étaient plus disponibles sur la boutique en ligne. Cette décision marque dès lors la fin d'une aventure entreprise en 2013 par OnePlus.