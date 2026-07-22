Galaxy Z Flip 8 : la nouvelle star de Samsung débarque bientôt en magasin

Samsung asseoit son hégémonie dans le secteur du téléphone pliable avec son nouveau smartphone Galaxy Z Flip 8.

Surnommé le "roi du style", la nouvelle prouesse technologique de Samsung porte bien son nom. Inscrite dans la lignée de son prédécesseur, le Samsung Galaxy Z Flip 8 présente plusieurs innovations intéressantes pour mieux s'adapter à un usage quotidien. Après un leak accidentel de cette nouveauté sur le propre site de la marque coréenne, Samsung officialise son lancement ce mercredi 22 juillet pour une sortie d'ici les prochains jours.

Un design plus ergonomique pour vous suivre partout

Le nouveau Galaxy Z Flip 8 est le Z Flip le plus léger qui jamais conçu par la firme. Plus fin, il gagne également 0,4 mm d'épaisseur par rapport au Z Flip 6. Plus compact, le Z Flip 8 s'adapte à votre style de vie et se glisse plus facilement dans votre poche ou une petite sacoche. Samsung ne fait pourtant toujours pas de compromis sur la résistance et préserve son armure en aluminium ainsi que son Armor FlexHinge, sa fameuse charnière innovante qui résiste à l'épreuve du temps.

Samsung innove partiellement ses couleurs. Le smartphone est disponible en noir, blanc, rose et enfin en vert d'eau, qui est exclusif à la boutique en ligne Samsung.com.

Le nouveau coloris rose du Z Flip 8 risque de faire un carton. © Linternaute / Julian Madiot

Une caméra plus performante pour des résultats bluffants

Le Galaxy Z Flip 8 conserve un combo gagnant, à savoir la flexcam et le capteur principal externe de 50 Mpx et 12 Mpx. La caméra selfie est toujours de 10 Mpx pour des rendus dynamiques et nets. Assurément, ce nouveau modèle intègre une fois de plus des filtres personnalisés alimentés par l'IA pour effectuer des ajustements à chacune de vos photos. De même pour le moteur ProVisual, le zoom propulsé par l'IA, déjà très apprécié dans la version précédente pour capturer de superbes portraits en selfie rapproché, Flip en main, ou à distance avec la FlexCam. Quant aux écrans internes et externes, ils sont respectivement de 6,9 et 4,1 pouces.

Les trois coloris principaux du Samsung Galaxy Z Flip 8. © Linternaute / Julian Madiot

Nouveau Bluetooth et Now Brief enrichi : ces détails font toute la différence

Le Galaxy Z Flip 8 est compatible avec le Wifi 7 et le Bluetooth 6. Le Now Brief, ce résumé quotidien directement accessible depuis l'écran extérieur qui affiche les conditions météorologiques, examine votre rapport d'entraînement et vérifie votre emploi du temps pour commencer votre journée sereinement, est de retour. Il est enrichi avec des actions recommandées selon les notifications et des automatisations IA comme "appelle-moi un Uber". Attention, certaines seront indisponibles en Europe dans un premier temps.

Le magnifique nouveau modèle de la gamme Z Flip de Samsung est disponible à 1299€ pour 256 Go et 1499€ pour 512 Go.