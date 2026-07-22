Le Samsung Galaxy Z Fold 8 déclare la guerre à Apple avec son nouveau format

Le nouveau smartphone pliable de Samsung a tout pour concurrencer Apple et son futur iPhone Ultra.

Samsung aurait-il trouvé la formule ultime avec son nouveau Samsung Galaxy Z Fold 8 ? La firme vient de dévoiler pas moins de trois nouveaux téléphones pliables avec le Z Flip 8 (à clapet), le Z Fold 8 Ultra (format livre) et le petit dernier : le Z Fold 8 (format carré). Cet appareil aussi original que puissant sur le papier semble tout avoir pour s'attaquer à Apple en fin d'année.

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 arbore un format plus carré que la majorité des smartphones pliables. © Linternaute / Julian Madiot

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 dispose d'un design inédit

Décliné en trois coloris (noir graphite, blanc crème et lavande) ainsi qu'une couleur exclusive à la boutique Samsung.com (pistache), le Samsung Galaxy Z Fold 8 vole donc la vedette et le nom du précédent Z Fold 7 pour imposer un nouveau format. Ce dernier permet de disposer d'une plus grande surface d'écran sur la largeur, ce qui est bien plus agréable pour la frappe au clavier.

Surnommé "la star du divertissement" par la marque, le Samsung Galaxy Z Fold 8 est également le format Fold le plus léger du constructeur avec un poids de seulement 201 g. On est loin des premiers smartphones pliables de la firme qui approchaient des 290 g !

Le format plus carré du Samsung Galaxy Z Fold 8 lui permet d'arborer un écran interne de 7,6 pouces. Le smartphone permet alors de proposer un affichage en ratio 10:16 lorsqu'il est fermé (idéal pour les réseaux sociaux) ainsi qu'un ratio 3:4 (pensé pour de la lecture) lorsque tenu en format portrait et 4:3 si tenu en format paysage (parfait pour la lecture de vidéos).

Le grand écran interne du Z Fold 8 est idéal pour regarder des vidéos. © Linternaute / Julian Madiot

La configuration du Samsung Galaxy Z Fold 8 en impose

Au prix de départ de 1999 euros chez nous, le Samsung Galaxy Z Fold 8 a tout intérêt d'en avoir sous le capot. C'est pourquoi le constructeur coréen a doté son nouveau pliable du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 optimisé pour l'environnement Samsung. Cette puce, qui est l'une des plus puissantes sur le marché, est épaulée par 12 ou 16 Go de RAM en fonction de la version que vous choisissez.

Les performances c'est bien, mais la photo ? Le Samsung Galaxy Z Fold 8 ne dispose que de deux capteurs (contre 3 pour le Fold 8 Ultra) ainsi qu'une caméra selfie à l'avant de l'appareil. La configuration est la suivante :

Capteur grand angle : 50 Mpx

Capteur Ultra Grand Angle : 50 Mpx

Capteur selfie : 10 Mpx

C'est avant tout sur ce point que le Samsung Galaxy Z Fold 8 se distingue du modèle Ultra qui, de son côté, dispose d'un capteur principal de 200 Mpx ainsi que d'un troisième capteur dorsal dédié aux zooms.

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 dispose également d'une grosse batterie de 4800 mAh, ce qui est un petit exploit compte tenu de la finesse du téléphone. La charge filaire peut monter jusqu'à 45 W tandis que la charge sans fil supporte jusqu'à 20 W. Le Galaxy Z Fold 8 est compatible avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4.

© Linternaute / Julian Madiot

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 va vous coûter un bras

Le nouveau smartphone pliable Galaxy Z Fold 8 est proposé dans trois configurations distinctes dont le prix évolue en fonction de la capacité de stockage et de mémoire vive.

Samsung Galaxy Z Fold 8 (256/12 Go) : 1999 euros

1999 euros Samsung Galaxy Z Fold 8 (512/12 Go) : 2199 euros

2199 euros Samsung Galaxy Z Fold 8 (1 To /16 Go) : 2399 euros

Nous sommes donc environ 100 euros en dessous des configurations du précédent Galaxy Z Fold 7, mais il faut garder en tête que le Z Fold 8 ne dispose pas d'un téléobjectif en contrepartie.

Dévoilé le 22 juillet 2026, le Samsung Galaxy Z Fold 8 (et les deux autres modèles de téléphones pliables) seront disponibles à partir du 7 août en France.