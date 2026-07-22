Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra va vous choquer par ses performances (et son prix)

Le nouveau smartphone à format livre de Samsung se dote d'une version "Ultra" qui représente le téléphone pliable le plus abouti de la firme.

"Nous croyons au marché des smartphones pliables, c'est pourquoi nous investissons sur une 8e génération et un troisième modèle", voici comment Samsung nous a présenté en exclusivité ses trois nouveaux téléphones pliables. Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra représente alors le modèle le plus abouti, mais également le plus onéreux.

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra est l'évolution logique du Z Fold 7 sorti en 2025. Son design est sensiblement le même que son prédécesseur, mais il gagne encore un peu plus en finesse avec une épaisseur de 4,1 mm (contre 4,2 sur le Z Fold 7). Selon Samsung, le Z Fold 8 Ultra est même 27% moins épais que la sixième édition sortie en 2024, mais également 10% plus léger avec un poids de seulement 215 g. Nous avons pu le prendre en main et voici nos observations avant son test complet.

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Toujours du côté du design, le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra sera disponible avec trois coloris : violet sombre, blanc crème et noir graphite. Un quatrième coloris exclusif à la boutique en ligne Samsung.com sera également proposée : le techno vert. Ces coloris sont très sobres et il peut être difficile de les distinguer de loin comme en témoigne notre photo.

Les quatre coloris du Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. © Linternaute / Julian Madiot

Samsung met en avant sa nouvelle technologie d'écran pliable Flex Titanium. Cette couche exceptionnellement fine permet à l'écran du Z Fold 8 Ultra de bénéficier d'une qualité OLED, de résister à de multiples pliages et de laisser une pliure quasiment invisible au quotidien. Lors de nos essais, cette dernière était à peine visible à moins d'éteindre l'écran et de vraiment la chercher.

Une configuration digne du Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Pour ses performances, le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra bénéficie du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, l'une des puces les plus puissantes du moment. Cette dernière peut compter sur 12 ou 16 Go de RAM pour l'aider à gérer vos applications et jeux gourmands en ressources. Le smartphone est également compatible avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.

Là où le Fold 8 Ultra se distingue de son nouveau petit frère, le Z Fold 8, c'est sur la configuration photo. Le modèle Ultra est doté de trois modules à l'arrière du boitier et d'une caméra avant pour les selfies.

Capteur Grand Angle : 200 Mpx

Capteur Ultra Grand Angle : 50 Mpx

Téléobjectif x3 : 10 Mpx

Caméra selfie : 10 Mpx

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra conserve un design allongé. © Linternaute / Julian Madiot

La plus grande amélioration est à observer du côté de l'Ultra Grand Angle qui passe donc de 12 Mpx (sur le précédent Z Fold 7) à 50 Mpx sur le Z Fold 8 Ultra. Le smartphone est toujours capable de gérer les vidéos en 8K, le format Cine LUT et le codec APV pour les amateurs en vidéo.

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra s'améliore également du côté de la recharge et de la batterie. Cette dernière est dotée d'une capacité de 5000 mAh (contre 4600 mAh l'an dernier). La charge passe, quant à elle, de 25 à 45 W et permet de remplir 67% du smartphone en 30 minutes selon la firme. La recharge sans-fil reste capée à 20 W.

© Linternaute / Julian Madiot

Un prix en hausse pour le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Trois configurations sont proposées pour le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Ces dernières correspondent au stockage disponible sur l'appareil ainsi que la mémoire vive.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (256/12 Go) : 2199 euros

2199 euros Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (512/12 Go) : 2399 euros

2399 euros Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (1 To/16 Go) : 2799 euros

Au global, ces tarifs représentent une hausse allant de 100 euros (pour la version 256 Go) à 280 euros (pour la version 1 To) par rapport à ceux pratiqués pour le Z Fold 7 lors de sa sortie en 2025. La configuration la plus élevée du Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra voit son prix grimper de 11% par rapport à son prédécesseur.