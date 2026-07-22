Notre première prise en main en avant-première des lunettes connectées de Samsung et Google

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Google et Samsung s'allient à Wabby Parker pour leurs lunettes connectées

Annoncées lors de la conférence Google I/O 2026, les lunettes intelligentes de Google et Samsung s'attaquent à un marché ultra dominé par les Meta Ray-Ban. Nous avons pu approcher les modèles développés avec les marques d'optique Warby Parker et Gentle Monster en avant-première.
©  Julian Madiot

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Julian Madiot