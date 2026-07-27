Les Google Pixel 11 pourraient être plus chers et moins performants que leurs prédécesseurs

En recoupant une courte interview et de récentes fuites d'informations, les futurs appareils de Google pourraient bien subir de plein fouet la pénurie de composants informatiques.

Alors que les fuites d'informations liées aux futurs Google Pixel 11 se multiplient, nos confrères du site 9to5Google ont récemment pu s'entretenir avec un responsable de chez Google. Shakil Barkat, vice président du département des appareils et services Google, s'est notamment exprimé sur la pénurie de composants informatiques qui touche bon nombre de constructeurs.

Sans trop de surprises, Shakil Barkat explique qu'il n'y a jamais eu de telles montées de prix telles que celles que l'industrie tech connait ces derniers mois. Le vice président complète en expliquant que des "ajustements tarifaires" seront prochainement déployés sur certains appareils Google Pixel.

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Ces déclarations vont de pair avec de récentes fuites qui établissent une hausse de prix d'environ 100 $ sur les prochains smartphones de la firme. Les Google Pixel 11 devraient donc coûter plus chers que leurs prédécesseurs, mais cette hausse peut s'oublier si les performances sont améliorées.

Cela ne sera cependant pas forcément le cas. Toujours selon le site 9to5Google, certains des Pixel 11 à venir pourraient bénéficier de moins de mémoire vive que leurs équivalents sortis l'an dernier. Le Google Pixel 11 Pro, par exemple, ne disposerait que de 12 Go de RAM contre 16 Go sur le Pixel 10 Pro sorti en 2025.

Outre cette mauvaise nouvelle pour les futurs Google Pixel 11, les hausses de prix annoncés pourraient également se répercuter sur les appareils déjà sortis comme le dernier Pixel 10a.