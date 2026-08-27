Samsung : le nouveau Galaxy S26 FE dévoilé

Samsung vient de dévoiler son Galaxy S26 FE. Il promet une expérience mobile haut de gamme et davantage de performance.

Le jeudi 27 août, Samsung annonce son tout nouveau produit : le Galaxy S26 FE. Conçu pour offrir des fonctionnalités haut de gamme au quotidien, il vous surprendra avec une capacité photo inédite et une intégration fine de l'intelligence artificielle.

Samsung Galaxy S26 FE is officially launched.



Heres everything you need to know:



6.7 FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1,900 nits

Exynos 2500 (3nm)

8GB RAM + 128/256/512GB storage

50MP main + 12MP ultrawide + 8MP 3x telephoto

12MP selfie camera

4,900mAh battery pic.twitter.com/WgwUsj4BuO — Procast (@procastx) August 27, 2026

Samsung a opté pour un design fin et léger, en allant plus loin dans l'expérience déjà offerte par le Galaxy S. Rien n'est superflu et tout est pensé en vue du minimalisme et de la simplicité. Il présente un écran OLED de 6,7 pouces et se décline en trois coloris sobres et élégants : Bleu, Graphique et Vert d'eau.

Le Galaxy S26 FE se veut être une référence dans l'expérience photographique et vidéo, de la capture à la retouche. Il dispose de trois capteurs assortis d'un recadrage dynamique qui fait en sorte que la personne photographiée soit au centre de l'image tout au long de la vidéo.

Son mode "Super stabilité" avec maintien de l'horizon est un excellent allié pour obtenir toujours des vidéos stables. Il possède également un zoom optique 3x et un capteur frontal de 12 MP. La nuit, vous pouvez compter sur des clichés lumineux et nets.

Côté retouches, l'assistant photo permet de les effectuer en commande vocale. Passez par exemple d'une photo de jour à une photo de nuit ou restaurez des parties manquantes en quelques instants. Enfin, avec Gemini Omni, les utilisateurs peuvent retoucher leurs vidéos à partir de leur Galerie.

Galaxy S26 FE © Samsung

Le Galaxy S26 FE est le premier smartphone de la gamme à intégrer la dernière version de One UI 9. Plusieurs fonctionnalités propulsées à l'intelligence artificielle sont donc proposées comme :

le now brief qui propose des informations contextuelles configurables à partir d'une simple commande vocale ;

le now nudge proposant des notifications au cours de la journée pour davantage de productivité ;

une option de recherche sur Google qui permet aux utilisateurs de rechercher plusieurs éléments à partir d'une même image.

Le nouveau smartphone de Samsung promet de tenir tout au long de la journée. Sa batterie de 4900 mAh12 devrait récupérer jusqu'à 69 % de charge en seulement 30 minutes grâce à la recharge rapide de 45 W13.

Mais ce n'est pas tout, le Galaxy S26 FE propose une version spécialement dédiée aux entreprises, jusqu'à 256 Go de stockage. Il possède une garantie de 3 ans, garantit une disponibilité du produit pendant 2 ans sur le marché et propose la solution Samsung Knox Suite gratuite pendant 1 an.

Le Galaxy S26 FE est disponible à partir du 4 septembre. Les prix, sans surprise, sont en hausse en raison de l'augmentation de celui des matières premières. Il est annoncé à 799 euros pour sa configuration de base, soit 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, ou 899 euros en version 256 Go.