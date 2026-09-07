iPhone 18 : pourquoi Apple ne le lancera finalement pas à la rentrée
Alors que la prochaine keynote d'Apple approche, un grand absent s'annonce. La firme rompt avec sa tradition en reportant la présentation et le lancement de l'iPhone 18.
Plus que quelques jours avant le 9 septembre et l'officialisation de l'iPhone 18 ? Pas vraiment. Après le départ de Tim Cook à la présidence d'Apple, la prochaine conférence de la firme sera la première de son successeur, John Ternus. Au-delà de ce changement de direction, cet événement fera parler de lui pour une possible absence de l'iPhone 18.
L'iPhone 18, tant attendu, ne sera pas présenté le 9 septembre
Une rumeur choque les fans d'Apple depuis plusieurs mois : la keynote Apple du 9 septembre dévoilerait bien l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max, mais il faudra faire une croix sur l'iPhone 18. Une nouvelle stratégie semble donc avoir été mise en place afin de supposément mieux mettre en valeur les modèles Pro et et Ultra, le premier iPhone pliable. Une autre raison serait la volonté de monopoliser une grande partie de l'année 2026 et 2027 sur le marché de la tech.
Un bref aperçu des futures fonctionnalités de l'iPhone 18
Ne vous inquiétez pas, de nombreuses rumeurs circulent sur les nouveautés que devrait présenter l'iPhone 18. Bien qu'il devrait partir sur un design similaire à ses prédécesseurs, il marquerait un tournant technologique. Il comporterait une nouvelle puce maison, l'A20, la première à être taillée en 2 nanomètres. En somme, l'iPhone 18 profiterait de meilleures performances pour ses applications, les jeux vidéos ou encore l'IA.
Enfin, niveau caméra, Apple aurait opté pour un capteur de 48 mégapixels. La surexposition en plein soleil serait limitée et la lumière du soir optimisée grâce à des lamelles mécaniques.
10:35 - Ce produit Apple pourrait remplacer l'iPhone 18
Selon certaines rumeurs, l'iPhone Air 2 pourrait bien remplacer l'iPhone 18 l'année prochaine. Il serait présenté par la marque comme le nouveau modèle entrée de gamme à 999€.
A new rumor says Apple may replace the base iPhone 18 with the iPhone Air 2 next year.— AppleTrack (@appltrack) September 7, 2026
The Air 2 would become the new entry-level model for $999. pic.twitter.com/uzZMYWEJT5
06/09/26 - 17:00 - Un stockage qui augmenterait aussi ?
Le stockage de l'iPhone 18 démarrerait à 256 Go, avec une option 512 Go. L'entrée de gamme continuerait donc de s'élargir sans toucher au prix affiché, une habitude côté Apple depuis plusieurs générations.
06/09/26 - 14:30 - IPhone 18 : une autonomie en hausse ?
Toujours selon les rumeurs, l'iPhone 18 standard pourrait grimper jusqu'à 30 heures de lecture vidéo et 27 heures en streaming, une progression notable par rapport à la génération actuelle.
06/09/26 - 10:30 - Une palette de couleurs plus diversifiée pour l'iPhone 18 ?
Pour le modèle standard, on évoquerait une gamme d'environ cinq teintes : noir et blanc comme valeurs sûres, bleu et rose en bonne place, avec un possible retour du jaune et du vert — des choix plus ludiques que la palette plus sobre annoncée côté Pro.
05/09/26 - 17:00 - Écran de l'iPhone 18 : ce qui change ou pas dans le modèle standard
L'iPhone 18 embarquerait un écran OLED de 6,3 pouces. Le vrai point d'interrogation porte sur le taux de rafraîchissement adaptatif LTPO : certaines sources l'annoncent enfin disponible sur le standard, d'autres estiment qu'il resterait réservé aux Pro, comme sur les générations précédentes.