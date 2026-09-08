iPhone 18 : quel est ce modèle qui le remplacera ?

L'iPhone 18 s'annonce être le grand absent de la prochaine keynote. La firme rompt avec sa tradition en reportant la présentation et le lancement de l'iPhone 18.

Plus que quelques jours avant le 9 septembre et l'officialisation de l'iPhone 18 ? Pas vraiment. Après le départ de Tim Cook à la présidence d'Apple, la prochaine conférence de la firme sera la première de son successeur, John Ternus. Au-delà de ce changement de direction, cet événement fera parler de lui pour une possible absence de l'iPhone 18.

Une rumeur choque les fans d'Apple depuis plusieurs mois : la keynote Apple du 9 septembre dévoilerait bien l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max, mais il faudra faire une croix sur l'iPhone 18. Une nouvelle stratégie semble donc avoir été mise en place afin de supposément mieux mettre en valeur les modèles Pro et et Ultra, le premier iPhone pliable. Une autre raison serait la volonté de monopoliser une grande partie de l'année 2026 et 2027 sur le marché de la tech.

Le futur iPhone 18 Pro bénéficierait, selon plusieurs rumeurs, d'une nouvelle palette de couleurs dominée par le fameux Dark cherry, ce rouge bordeaux profond qui tire sur le violet. Il serait également disponible en sky blue (bleu ciel), argenté et gris foncé ou noir. La marque pourrait respecter un code couleur identique pour son modèle standard.

iPhone 18 Pro & Pro Max demo units are already showing up in some stores pic.twitter.com/XFqWORCJgv — Sunny (@sunnny1583) September 5, 2026

Niveau design, il reste sensiblement fidèle à l'iPhone 17. Il conserve un plateau supérieur qui regroupe tous les capteurs photos sur toute la largeur du dos. Mais niveau écran, les versions iPhone 18 Pro et Pro Max intègrent une partie des composants de la reconnaissance faciale directement sous l'écran. A voir si tel est le cas pour l'iPhone 18.

Ne vous inquiétez pas, de nombreuses rumeurs circulent sur les nouveautés que devrait présenter l'iPhone 18. Bien qu'il devrait partir sur un design similaire à ses prédécesseurs, il marquerait un tournant technologique. Il comporterait une nouvelle puce maison, l'A20, la première à être taillée en 2 nanomètres. En somme, l'iPhone 18 profiterait de meilleures performances pour ses applications, les jeux vidéos ou encore l'IA.

Enfin, niveau caméra, Apple aurait opté pour un capteur de 48 mégapixels. La surexposition en plein soleil serait limitée et la lumière du soir optimisée grâce à des lamelles mécaniques.

Une théorie circule sur le net depuis quelques jours selon laquelle l'iPhone Air 2 deviendrait le nouveau modèle d'entrée de gamme et remplacerait totalement l'iPhone 18. Selon les rumeurs, tous les défauts de l'iPhone Air 2 seraient corrigés pour le printemps 2027.

A new rumor says Apple may replace the base iPhone 18 with the iPhone Air 2 next year.



The Air 2 would become the new entry-level model for $999. pic.twitter.com/uzZMYWEJT5 — AppleTrack (@appltrack) September 7, 2026

Il serait en effet doté d'une caméra ultra grand-angle de 48 mégapixels, d'une batterie de 3 500 mAh, de la puce A20 gravée en 2 nanomètres, voire de 12 Go de mémoire et d'un son stéréo. En somme, il serait capable d'exécuter les mêmes tâches que l'iPhone 17, mais avec un design plus fin et une meilleure performance. Le tout, pour 999 €.

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