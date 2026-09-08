iPhone 18 : quel est ce modèle qui le remplacera ?
L'iPhone 18 s'annonce être le grand absent de la prochaine keynote. La firme rompt avec sa tradition en reportant la présentation et le lancement de l'iPhone 18.
Plus que quelques jours avant le 9 septembre et l'officialisation de l'iPhone 18 ? Pas vraiment. Après le départ de Tim Cook à la présidence d'Apple, la prochaine conférence de la firme sera la première de son successeur, John Ternus. Au-delà de ce changement de direction, cet événement fera parler de lui pour une possible absence de l'iPhone 18.
iPhone 18 : Date de sortie
Une rumeur choque les fans d'Apple depuis plusieurs mois : la keynote Apple du 9 septembre dévoilerait bien l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max, mais il faudra faire une croix sur l'iPhone 18. Une nouvelle stratégie semble donc avoir été mise en place afin de supposément mieux mettre en valeur les modèles Pro et et Ultra, le premier iPhone pliable. Une autre raison serait la volonté de monopoliser une grande partie de l'année 2026 et 2027 sur le marché de la tech.
Design et couleurs du futur iPhone 18
Le futur iPhone 18 Pro bénéficierait, selon plusieurs rumeurs, d'une nouvelle palette de couleurs dominée par le fameux Dark cherry, ce rouge bordeaux profond qui tire sur le violet. Il serait également disponible en sky blue (bleu ciel), argenté et gris foncé ou noir. La marque pourrait respecter un code couleur identique pour son modèle standard.
iPhone 18 Pro & Pro Max demo units are already showing up in some stores pic.twitter.com/XFqWORCJgv— Sunny (@sunnny1583) September 5, 2026
Niveau design, il reste sensiblement fidèle à l'iPhone 17. Il conserve un plateau supérieur qui regroupe tous les capteurs photos sur toute la largeur du dos. Mais niveau écran, les versions iPhone 18 Pro et Pro Max intègrent une partie des composants de la reconnaissance faciale directement sous l'écran. A voir si tel est le cas pour l'iPhone 18.
Un bref aperçu des futures fonctionnalités de l'iPhone 18
Ne vous inquiétez pas, de nombreuses rumeurs circulent sur les nouveautés que devrait présenter l'iPhone 18. Bien qu'il devrait partir sur un design similaire à ses prédécesseurs, il marquerait un tournant technologique. Il comporterait une nouvelle puce maison, l'A20, la première à être taillée en 2 nanomètres. En somme, l'iPhone 18 profiterait de meilleures performances pour ses applications, les jeux vidéos ou encore l'IA.
Enfin, niveau caméra, Apple aurait opté pour un capteur de 48 mégapixels. La surexposition en plein soleil serait limitée et la lumière du soir optimisée grâce à des lamelles mécaniques.
iPhone Air 2 : le nouveau modèle d'entrée de gamme ?
Une théorie circule sur le net depuis quelques jours selon laquelle l'iPhone Air 2 deviendrait le nouveau modèle d'entrée de gamme et remplacerait totalement l'iPhone 18. Selon les rumeurs, tous les défauts de l'iPhone Air 2 seraient corrigés pour le printemps 2027.
A new rumor says Apple may replace the base iPhone 18 with the iPhone Air 2 next year.— AppleTrack (@appltrack) September 7, 2026
The Air 2 would become the new entry-level model for $999. pic.twitter.com/uzZMYWEJT5
Il serait en effet doté d'une caméra ultra grand-angle de 48 mégapixels, d'une batterie de 3 500 mAh, de la puce A20 gravée en 2 nanomètres, voire de 12 Go de mémoire et d'un son stéréo. En somme, il serait capable d'exécuter les mêmes tâches que l'iPhone 17, mais avec un design plus fin et une meilleure performance. Le tout, pour 999 €.
11:50 - Pas de révolutions majeures pour l'appareil photo
Contrairement aux modèles Pro, l’iPhone 18 standard ne devrait pas bénéficier de toutes les innovations photo annoncées dans les rumeurs. Apple pourrait néanmoins améliorer la qualité des clichés grâce au traitement logiciel et à la nouvelle puce. Le changement pourrait donc se sentir davantage dans le résultat final.
10:42 - Un iPhone 18 au design familier
Pas de révolution attendue côté design pour le modèle standard. Apple devrait conserver une esthétique proche de celle des iPhone actuels. La firme pourrait donc concentrer ses principales nouveautés sur les composants internes plutôt que sur l’apparence du smartphone.
10:20 - Une nouvelle puce pour l'iPhone 18
L’iPhone 18 devrait profiter d’une nouvelle puce A20, à l'instar des modèles Pro et Pro Max. Gravée en 2 nm, elle promettrait davantage de puissance tout en consommant moins d’énergie. Avec cette nouvelle puce, Apple pourrait surtout chercher à améliorer l’autonomie. Une évolution moins spectaculaire visuellement, mais potentiellement très importante au quotidien.
07/09/26 - 18:00 - IPhone 18 : plus de mémoire vive ?
Plusieurs informations évoquent une capacité supérieure à celle des générations précédentes pour un potentiel futur iPhone 18. Cette hausse serait particulièrement utile pour incorporer l'intelligence artificielle. Néanmoins, l'augmentation du coût de la mémoire pourrait faire déjouer ces plans. La quantité exacte de RAM reste donc encore incertaine.
07/09/26 - 17:00 - IPhone 18 : pourquoi ce retard ?
Pourquoi Apple repousse-t-il l’iPhone 18 standard à 2027. Nous vous récapitulons les différents éléments de réponse.
- La firme chercherait à mieux répartir sa production et ses lancements sur l'année.
- Les tensions sur certains composants, notamment la mémoire, compliquent la fabrication du futur modèle standard.
- Apple pourrait finalement opter pour remplacer ce tant attendu iPhone 18 par l'iPhone Air 2 comme modèle d'entrée de gamme.