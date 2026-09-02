Xiaomi 18 Fold : Apple se fait déjà copier son pliable par Xiaomi

A quelques jours seulement de l'annonce probable du premier iPhone pliable, Xiaomi dame le pion d'Apple en dévoilant son Xiaomi 18 Fold.

Xiaomi est bien connu depuis quelques années pour singer de nombreuses fonctionnalités d'Apple. Alors que la firme de John Ternus et ex Tim Cook devrait dévoiler officiellement son iPhone Fold lors de la keynote du 9 septembre prochain, c'est Xiaomi qui prend de l'avance avec un nouveau pliable.

Le Xiaomi 18 Fold sera officiellement présenté le 7 septembre lors d'un événement spécial de la firme. Le PDG de la firme, Lei Jun, n'a cependant pas attendu cet événement pour dévoiler le design du Xiaomi 18 Fold.

© Lei Jun / Weibo

Sans surprise, ce dernier reprend un format de type "passeport" que l'on retrouve déjà chez Huawei et Samsung. Un format en vogue que devrait également reprendre Apple avec son iPhone Ultra à venir prochainement.

Mais puisqu'il n'y a pas que l'esthétique qui compte, le Xiaomi 18 Fold profite également d'une belle fiche technique : puce maison taillée en 3 nanomètres, batterie de 6000 mAh, modèle d'intelligence artificielle qui tourne en local sur le téléphone, écran interne OLED LTPO, trois capteurs photo dont un module principal de 50 Mpx...

Sur le papier, tout cela donne très envie. Hélas, il faudra patienter puisque le Xiaomi 18 Fold ne devrait être disponible qu'en Chine après son annonce. Aucun signe de disponibilité en Europe ne semble encore prévu, mais on garde l'espoir.