Oppo Find X10 : le prochain smartphone d'Oppo risque d'être un monstre en photo

La firme prévoit un événement spécial le 22 septembre prochain pour le lancement de ses nouveaux téléphones.

Oppo s'apprête à nouveau à s'imposer sur le marché des photophones. Un peu moins d'un an après la sortie de la gamme Find X9, la firme prévoit un événement de lancement pour sa nouvelle génération de smartphones. Sans surprise, cette dernière s'intitule "Oppo Find X10 Series" et devrait prévoir au moins deux modèles différents.

Mais c'est bel et bien le Oppo Find X10 Pro Max vers qui tous les regards semblent se tourner. Si jusqu'ici Oppo réservait le nom "Ultra" pour ses smartphones les plus poussés, la firme semble s'axer sur Apple et Xiaomi en reprenant le nom "Pro Max" pour son futur X10.

Selon les premières spécifications techniques disponibles, le Oppo Find X10 Pro Max bénéficierait de trois capteurs photos dotés de 200 Mpx. De quoi garantir un maximum de détails et qualité sur vos clichés ? Il faudra d'abord vérifier le traitement algorithmique du téléphone à sa sortie puisque le nombre de Megapixels n'est rien sans la maitrise d'un bon logiciel.

What youre looking at right now is the OPPO Find X10 Pro Max, the worlds first smartphone with three 200MP cameras.



Yes, three. All 200MP.



Samsung Semiconductor must be pretty happy about this, because the Find X10 Pro Max also uses Samsungs best HPC sensor for its main pic.twitter.com/WPLuKWmZjQ — Ice Universe (@UniverseIce) September 14, 2026

Une seule chose est sûre : le Oppo Find X10 Pro Max serait le premier smartphone au monde à bénéficier d'une triple caméra de 200 Mpx.

Oppo a déjà teasé l'arrivée du nouveau Find X10 Pro Max via son réseau social chinois, Weibo. Des teasing et vidéos du smartphone y sont déjà disponibles, mais la firme annonce que son lancement global n'est prévu que le 22 septembre prochain.