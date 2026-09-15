iOS 27 : oui, votre iPhone va perdre en autonomie (mais c'est normal)

La nouvelle version d'iOS 27 disponible sur votre iPhone risque d'impacter ses performances, mais de façon temporaire.

Nous y sommes : iOS 27 est désormais disponible pour une majorité de possesseurs d'iPhone à travers le monde. Si vous disposez d'un iPhone 11 ou une version sortie ultérieurement, vous pouvez d'ores-et-déjà vous rendre dans les paramètres de l'appareil. La partie "mise à jour du logiciel" devrait alors vous proposer de passer à iOS 27.

Lors de nouvelles mises à jour, nombreux sont les utilisateurs à se plaindre de voir leur iPhone être plus lent ou consommer davantage de batterie. Ces ralentissements ne sont cependant pas une chose nouvelle, ni même une justification pour ne pas mettre votre iPhone à jour lorsqu'une nouvelle version est disponible. On vous explique.

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Lorsque votre iPhone effectue une mise à jour majeure, comme c'est le cas avec iOS 27, il se doit d'indexer l'intégralité de son contenu et notamment la recherche Spotlight. Cette indexation permet à votre iPhone de vérifier son ensemble afin de les replacer dans le bon ordre et d'y accéder plus rapidement pour des recherches.

Concernant iOS 27, de nombreux utilisateurs de la version bêta ont indiqué que cette indexation prend du temps. On ne parle pas seulement de quelques minutes ou heures, mais bien de plusieurs journées d'indexation dans le cas où vous disposez de beaucoup de fichiers sur votre iPhone.

Durant cette indexation, votre iPhone travaille efficacement, pouvant l'obliger à voir ses performances globales être affectées ou son autonomie baisser. Apple explique que l'indexation d'iOS 27 est longue et minutieuse du fait d'une refonte profonde du système de recherche.

Si vous désirez accélérer le processeur d'indexation, Apple recommande de laisser votre iPhone allumé et en charge la nuit afin que ce dernier puisse travailler même lorsque vous dormez. Une fois l'indexation d'iOS 27 terminé, vous devriez profiter de toutes ses nouveautés et notamment du gain de rapidité et de performance fourni par la mise à jour.