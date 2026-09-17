Samsung : des fuites dévoilent la caméra du Galaxy S27 Ultra

Raquel Da Silveira Basto

Samsung : des fuites dévoilent la caméra du Galaxy S27 Ultra Le prochain Samsung, le Galaxy S27 Ultra, a récemment fait l'objet d'une fuite. Celle-ci concerne son appareil photo qui bénéficierait d'évolutions majeures.

Samsung n'a pas encore communiqué d'information concernant leur futur Galaxy S27 Ultra. Ce modèle, qui devrait sortir vers février ou mars 2027, si l'on suit les habitudes de la marque, garde une grande partie de mystère. Cependant, une récente fuite aurait dévoilé plus de détails sur son appareil photo. Si de telles rumeurs sont avérées, il s'agirait d'une des plus grandes innovations qu'ait connue la marque.

Samsung a un objectif : obtenir des photos plus naturelles

Samsung est connu pour proposer des modèles qui produisent des photos aux tons froids et à haute saturation. Le problème n'est pas la qualité de la caméra, mais les algorithmes de traitement de l'image. L'objectif serait donc de privilégier un rendu plus naturel et des tons plus chauds. La rumeur est partie de WalleGallaxy, qui affirme sur X que la marque serait justement en train de repenser le traitement d'image pour le futur Galaxy S27 Ultra. Le modèle prendra toujours en charge la 4K à 120 images par seconde et la 8K à 30 images par seconde.

Samsung préparerait d'autres innovations

La même source indique qu'une mise à jour du format Log et du codec Advanced Professional Recording (APV), devrait déboucher sur une meilleure qualité vidéo HDR. Enfin, de nombreuses autres rumeurs circulent.

Certains affirment que le nouveau Samsung Galaxy S27 Ultra devrait contenir une nouvelle batterie de 6000 mAh, et bénéficier d'un tout nouveau design. Toutes ces informations n'ont pas encore été confirmées par Samsung.