Samsung : des fuites dévoilent la caméra du Galaxy S27 Ultra

Le prochain Samsung, le Galaxy S27 Ultra, a récemment fait l'objet d'une fuite. Celle-ci concerne son appareil photo qui bénéficierait d'évolutions majeures.

Samsung n'a pas encore communiqué d'information concernant leur futur Galaxy S27 Ultra. Ce modèle, qui devrait sortir vers février ou mars 2027, si l'on suit les habitudes de la marque, garde une grande partie de mystère. Cependant, une récente fuite aurait dévoilé plus de détails sur son appareil photo. Si de telles rumeurs sont avérées, il s'agirait d'une des plus grandes innovations qu'ait connue la marque.

S27 Ultra video recording supports Samsung updated Log format and updated APV Advanced Professional Video recording code, providing more high-dynamic-range capture than the S26 Ultra.



Camera continues to support 4K 120 FPS and 8K at 30 FPS, with no changes to video resolution. — Walle (@WalleGalaxy) September 15, 2026

Samsung a un objectif : obtenir des photos plus naturelles

Samsung est connu pour proposer des modèles qui produisent des photos aux tons froids et à haute saturation. Le problème n'est pas la qualité de la caméra, mais les algorithmes de traitement de l'image. L'objectif serait donc de privilégier un rendu plus naturel et des tons plus chauds. La rumeur est partie de WalleGallaxy, qui affirme sur X que la marque serait justement en train de repenser le traitement d'image pour le futur Galaxy S27 Ultra. Le modèle prendra toujours en charge la 4K à 120 images par seconde et la 8K à 30 images par seconde.

Galaxy S26 Ultra cameras look a decade behind iPhone 18 Pro pic.twitter.com/FLQ5YLDd7J — Amir (@WorkaholicDavid) September 17, 2026

Samsung préparerait d'autres innovations

La même source indique qu'une mise à jour du format Log et du codec Advanced Professional Recording (APV), devrait déboucher sur une meilleure qualité vidéo HDR. Enfin, de nombreuses autres rumeurs circulent.

Samsungs Galaxy S27 Pro and S27 Ultra are set to get their biggest upgrades in three years, including new cameras, bigger batteries and a redesigned look.



The S27 Ultra could get a 6,000mAh battery, while the Pro may get a 50MP telephoto camera with 5x optical zoom. — Moe (@moneyacademyKE) September 15, 2026

Certains affirment que le nouveau Samsung Galaxy S27 Ultra devrait contenir une nouvelle batterie de 6000 mAh, et bénéficier d'un tout nouveau design. Toutes ces informations n'ont pas encore été confirmées par Samsung.