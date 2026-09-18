Redmi Note 17 5G : Xiaomi monte le prix du téléphone tout en baissant ses caractéristiques

Souffrant pleinement de la pénurie de composants, le dernier smartphone Redmi Note 17 5G de Xiaomi voit sa fiche technique baisser par rapport à son prédécesseur.

"Payer plus pour avoir moins", voilà comment le média FrAndroid résume le Redmi Note 17 5G, petit dernier des smartphones Xiaomi sorti le 17 septembre dernier. Un constat également partagé par d'autres médias en ligne qui ont pu mettre la main sur le Redmi Note 17 5G. Ces derniers ont pu observer que, malgré la hausse de prix par rapport à la génération précédente (50 euros de plus pour la version 256 Go), la fiche technique était inférieure au Redmi Note 15 5G sorti en 2025 sur plusieurs points.

L'élément le plus criant vient du processeur et de la mémoire, partie dont les prix ont explosés pour les constructeurs de smartphone aujourd'hui. Avec un Snapdragon 4 Gen 4, le Redmi Note 17 5G bénéficie de moins de performances au global que son prédécesseur. Un résultat qui n'est pas aidé par la mémoire disponible au sein de l'appareil : 6 Go (contre les 8 Go de RAM sur l'ancienne version 256 Go).

Le Redmi Note 17 5G est proposé en noir, en bleu et en violet. © Xiaomi

La partie photo est également en baisse. Le modèle sorti l'année dernière bénéficiait d'un module photo principal de 108 Mpx avec stabilisation optique, d'un ultra grand angle de 8 Mpx et d'une caméra selfie de 20 Mpx.

Le Redmi Note 17 5G, quand à lui, sacrifie l'ultra grand angle, retire la stabilisation optique, passe le capteur principal de 108 à 50 Mpx et la caméra selfie de 20 à 16 Mpx. Concrètement, c'est une baisse de qualité sur tous les plans et cela se ressent sur les tests déjà publiés au sujet du smartphone.

L'écran n'est pas en reste. La luminosité maximale passe également de 3200 nits à 1800 nits ce qui garantit une moins bonne visibilité lors d'une utilisation en plein soleil.

Enfin, côté audio, le Redmi Note 17 5G sacrifie également l'un des deux haut-parleurs qui était disponible sur le précédent smartphone.

De son côté, Xiaomi met en avant une nouvelle batterie dotée d'une énorme capacité de 7700 mAh. Une jolie progression par rapport à celle du Redmi Note 15 5G qui n'était équipé "que" de 5520 mAh. La consommation énergétique du nouveau processeur sera-t-elle cependant suffisante pour accompagner cette nouvelle batterie et garantir une meilleure autonomie au globale ? Toujours est-il que la facture finale ne donne que peu de raisons de craquer sur le Redmi Note 17 5G par rapport à son prédécesseur que l'on retrouve aujourd'hui à moins de 250 euros sur la toile.