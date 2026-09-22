iPhone 18 Pro : sa principale nouveauté serait quasiment impossible à réparer

Le système d'ouverture variable de l'appareil photo sur l'iPhone 18 Pro semble si complexe que sa réparation est un vrai challenge.

Apple semble axer la majeure partie de sa communication autour de l'iPhone 18 Pro et son système d'ouverture variable sur l'appareil photo. Cette nouveauté consiste en six minuscules lames incrustées dans l'objectif principal du smartphone et pouvant être ajustées pour laisser rentrer plus ou moins de lumière dans le capteur.

Le site iFixit donne chaque année une note de réparabilité aux smartphones. En analysant les différents composants, le site est capable de déterminer si un appareil est facile à réparer ou non. L'iPhone 18 Pro a reçu la note de 7/10, la même que pour son prédécesseur ou l'iPhone Air.

Good news: the battery screws in. Bad news: you have to go through the display to get there. Our iPhone 18 Pro teardown is live now on YouTube! pic.twitter.com/49sKOpndO0 — iFixit (@iFixit) September 21, 2026

iFixit vante notamment la batterie de l'iPhone 18 Pro, très facile à retirer et à remplacer. Une excellente nouvelle puisqu'il s'agit souvent du composant qui commence à montrer de l'usure au fil des années. Les différents capteurs photo peuvent également être retirés assez facilement.

Le système d'ouverture variable de l'appareil photo semble cependant plus problématique. Le site iFixit explique que si ce système venait à casser, c'est l'ensemble des capteurs photo qu'il vous faudrait remplacer. Espérons que ce système soit donc du solide.