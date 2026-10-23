Panne chez Orange, Sosh, Bouygues et SFR : un remboursement est possible avec cette astuce

Après la panne qui a touché les services d'Orange, SFR et Bouygues Telecom, certains opérateurs proposent un dédommagement à leurs abonnés, mais à condition de savoir comment le demander.

La panne qui a touché les services d'Orange et d'autres opérateurs pendant la journée du mercredi 21 octobre semble bien derrière nous. A travers un communiqué officiel, Orange a indiqué que l'ensemble de ses abonnés concernés par la panne allait bénéficier d'un petit dédommagement : leur enveloppe de data sera prochainement doublée. Un cadeau qui est loin de satisfaire certains puisqu'il est rare que des clients atteignent leur plafond de data.

Un autre dédommagement pour la panne Orange est cependant possible. Selon les conditions générales d'Orange et Sosh, l'opérateur prévoit des indemnisations automatiques pour peu que vous prouviez que vous étiez dans la zone touchée par la panne du mercredi 21 octobre. L'indemnisation est alors rapportée au prorata des données que vous avez supposémment perdues durant la journée, mais cela ne reviendrait qu'à quelques centimes.

Il est cependant envisageable de contacter les services d'Orange afin d'envisager un geste commercial venant de l'opérateur. Ce dernier n'est cependant pas garanti et il vous faudra expliquer à quel point la panne vous a profondément handicapé pendant la journée. En fonction des problèmes évoqués, certains clients ont pu recevoir un dédommagement d'une valeur de 10 euros sur leur prochaine facture.

Le réseau mobile Orange est rétabli. Les appels, SMS et services mobiles sont de nouveau opérationnels pour lensemble de nos clients, particuliers comme entreprises. Nos équipes techniques restent mobilisées et continuent de surveiller le réseau pour garantir la stabilité des services. Nous vous présentons à nouveau nos excuses pour la gêne occasionnée et vous remercions pour votre patience et votre compréhension. — Orange France (@Orange_France) October 21, 2026

La panne de Orange, SFR et Bouygues Telecom était largement observable pendant toute la journée sur le site de DownDetector. Une large courbe de problèmes remontés par les utilisateurs était visible. Comble de l'ironie, le site des suivis des incidents d'Orange était, lui, impossible à consulter.

Une panne semblait également toucher les services mobiles de SFR. Sur les réseaux sociaux, plusieurs clients se plaignaient de ne pas pouvoir passer d'appels ou envoyer de SMS en utilisant le réseau 4G/5G de leur smartphone.

La panne semblait également affecter les services de Bouygues Telecom dont plusieurs abonnés se plaignaient sur les réseaux sociaux. Le site DownDetector indiquait également plusieurs signalements de la part des clients de Bouygues Telecom qui rapportaient avoir des problèmes de réseau mobile avec l'opérateur.

@anaisbwkj anais Bonjour, toutes nos excuses. Vous pouvez vérifier l'état du réseau par ici : https://t.co/Eye9c5leJB Si un incident est ouvert, un délai de résolution estimé vous sera indiqué. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire le diagnostic suivant : https://t.co/bqaB1gcUlZ Bonne journée — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) October 21, 2026

Dernières mises à jour

10:41 - Orange présente ses excuses suite à la panne Après être resté de longues heures sans communication officielle, Orange a finalement pris la parole afin de s'excuser auprès de tous les clients touchés : "Orange tient à renouveler ses excuses à ses clients et les remercie pour leur patience et compréhension" a déclaré un porte-parole de la marque.

La panne qui a touché les services d'Orange, Sosh, Bouygues Telecom et SFR lors de la journée du mercredi 21 octobre semble résolue. Les clients peuvent désormais se tourner vers leur opérateur afin d'espérer obtenir un geste commercial.