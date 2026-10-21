Panne chez Orange, Sosh, mais aussi Bouygues et SFR : que sait ont de la panne et de sa durée ? Il est possible de contourner le problème

Une énorme panne semble toucher les réseaux de multiples opérateurs ce mercredi 21 octobre 2026 et notamment Orange, Sosh, SFR et Bouygues Telecom depuis ce mercredi midi. Si certains abonnés semblent retrouver du réseau, d'autres contournent le problème autrement.

L'essentiel :

Une panne touche de nombreux utilisateurs abonnés chez Orange, Bouygues Telecom et SFR ce mercredi 21 octobre 2026. Le réseau des trois opérateurs ainsi que celui de leurs filiales comme Sosh et RedbySFR sont indisponibles depuis ce mercredi vers 11h30.

Orange a déjà communiqué sur le sujet et indiqué que les équipes de l'opérateur étaient pleinement mobilisées pour rétablir le réseau dans les meilleurs délais.

Bouygues Telecom et SFR n'ont pas encore réagi à la situation, mais les cartes réseaux des deux opérateurs peuvent indiquer des dysfonctionnements.

Certains utilisateurs rapportent que les réseaux Orange et SFR semblent revenir petit à petit. De notre côté, les téléphones de la rédaction souscrits à un contrat chez Orange ne disposent toujours pas de réseau.

En direct

15:45 - La panne Orange serait liée à une migration des infrastructures Hacker réputé et renommé, Saxx partage une information assez crédible sur son compte X personnel concernant la panne d'Orange. Cette dernière ne serait pas due à un quelconque hack de l'opérateur, mais à un nouveau coeur de réseau mobile mis en place en ce mercredi 21 octobre. La migration de ces infrastructures semblent cependant poser problèmes pendant la durée des installations. Infos exclusives panne géante Orange en France... "Ce n'est pas un hack" Il ne s'agit pas d'un piratage on me dit en interne ! Orange introduit un nouveau coeur de reseau mobile (5G). Les lignes qui sont migrées dessus sont a priori Hs. Pour rappel, depuis 11h ce matin plus de signal sur les mobiles. Des centaines de milliers de personnes et d'entreprises sont impactées... — SaxX \_()_/ (@_SaxX_) October 21, 2026 15:19 - Les pannes d'Orange, SFR et Bouygues semblent se tasser Le nombre de plaintes relatives aux pannes des opérateurs sur DownDetector semble baisser petit à petit. Plusieurs utilisateurs continuent cependant de faire part de leur mécontentement sur le site web. De notre côté, certains membres de la rédaction ne disposent toujours pas de réseau sur leur appareil tandis que d'autres n'ont toujours aucun souci lié à une quelconque panne. 14:59 - Bouygues Telecom communique sur la panne Bien que la panne de Bouygues Telecom n'ait pas été communiquée officielle par la marque avec un post direct, l'opérateur réagit tout de même à la situation. Le community manager de Bouygues Telecom répond parfaitement aux sollicitations des abonnés touchés par la panne et redirige notamment vers la carte des incidents réseaux. 14:45 - Le site des incidents réseau d'Orange à nouveau en ligne Après avoir été indisponible pendant plusieurs heures suite à la panne Orange, le site web de la "météo du réseau internet et fixe" est à nouveau en ligne. Les utilisateurs peuvent inscrit leur numéro de téléphone afin de vérifier si des pannes sont encore en cours chez eux. 14:31 - Les pannes entre les différents opérateurs sont-elles liées ? Alors que la panne générale ne semblait concerner que Orange et Sosh ce matin, voilà que les services de Bouygues Telecom et SFR sont également pointés du doigts par leurs abonnés. Les trois opérateurs historiques semblent tous éprouver des difficultés à fournir une bonne qualité de réseau mobile, ce qui pourrait provenir d'une seule et même origine. De son côté, Free semble également touché par quelques soucis, mais l'opérateur de Xavier Niel est régulièrement sujet à des plaintes de clients concernant la qualité du réseau. 14:20 - Les réseaux de SFR et Bouygues Telecom également en panne Alors que la panne semblait surtout toucher les abonnés d'Orange et Sosh, de nombreux clients se plaignent également d'avoir des problèmes de réseau chez SFR et Bouygues Telecom. La situation est telle que des entreprises entières sont à l'arrêt du fait de reposer intégralement sur le réseau d'un de ses opérateurs. SFR et Bouygues n'ont pas encore faire d'annonce officielle sur le sujet, mais leur SAV reste disponible pour les abonnés victimes d'une panne. 14:04 - La panne Orange semble revenir chez certains utilisateurs Alors que plusieurs clients Orange et Sosh avaient retrouvé du réseau suite à la panne, il semblerait que cette dernière revienne petit à petit. Certains téléphones de notre rédaction qui avaient retrouvé du signal affichent à nouveau une icône de réseau indisponible. Les équipes d'Orange doivent être en train de travailler activement sur le problème, mais il est probable qu'il faille attendre encore un peu pour dire que la panne est derrière nous. 13:51 - Inutile de réinitialiser votre téléphone ou retirer votre carte SIM La panne Orange et Sosh n'a aucun rapport avec un problème inhérent à votre téléphone. Le souci semble bel et bien venir des infrastructures de l'opérateur lui-même qui l'a confirmé sur ses réseaux sociaux. Vous aurez beau démonter entièrement votre téléphone, réinitialiser ce dernier ou replacer votre carte SIM, le réseau Orange ne sera toujours pas accessible. Le mieux à faire est encore de patienter et d'utiliser le Wi-Fi en attendant la fin de la panne. 13:41 - La panne Orange semble se résoudre Plusieurs smartphones de notre rédactions avec un contrat chez Orange semblent retrouver petit à petit du réseau mobile. Les appels, les SMS et les usages mobiles semblent revenir petit à petit chez les clients abonnés. Sur les réseaux sociaux, ils sont cependant encore nombreux à se plaindre de l'indisponibilité de leur réseau. 13:25 - La panne Orange est-elle liée à la fin de la 2G ? Annoncée le 20 octobre dernier, la fin du réseau 2G dans de multiples métropoles pourrait-elle être liée à la panne d'Orange et de Sosh ? Il faut dire que le timing semble correspondre puisque le réseau 2G d'Orange se coupe petit à petit dans les métropoles concernées. Les deux actualités semblent cependant ne pas être liées puisque la panne d'Orange et de Sosh est répartie sur l'ensemble du territoire tandis que la 2G ne se coupe que dans certaines métropoles. 13:16 - Orange confirme une panne au niveau national Sollicité par plusieurs médias dont Actu.fr, les équipes d'Orange confirment que la panne actuelle concerne aussi bien son réseau mobile que les services chez Sosh. L'incident touche l'ensemble des abonnées sur le territoire français et perturbe "fortement les appels, les SMS et usages mobiles."

"Plus aucun signal chez moi", "mon téléphone n'a plus de réseau" signalent de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux comme X ou Instagram. Pour cause : depuis ce matin, une énorme panne semble toucher les opérateurs SFR, Bouygues Telecom et Orange. Cette dernière a déjà réagi sur son réseau social X en indiquant que des perturbations étaient en cours, mais que ses équipes étaient déjà sur le coup.

Bonjour, vous pouvez rencontrer actuellement des perturbations sur le réseau mobile Orange. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir le réseau dans les meilleurs délais. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. — Orange France (@Orange_France) October 21, 2026

La panne de Orange, SFR et Bouygues Telecom est notamment observable sur le site de DownDetector. Depuis ce matin, une large courbe de problèmes remontés par les utilisateurs est visible. Comble de l'ironie, le site des suivis des incidents d'Orange est actuellement impossible à consulter.

Bien que la panne d'Orange, Bouygues Telecom et SFR empêche les abonnés de profiter de leur réseau 4G et 5G, plusieurs petits malins ont pensé à passer par les données internet pour profiter de leur smartphone. La panne ne concernant que les réseaux mobiles de l'opérateur et non le Wi-FI, il est toujours possible de passer des appels ou recevoir des messages en connectant votre mobile à un réseau Wi-Fi.

La panne d'Orange, SFR et Bouygues Telecom est toujours en cours depuis ce mercredi matin. Orange a été l'un des premiers opérateurs touchés à communiquer sur la situation en utilisant ses réseaux sociaux. Sur son compte X officiel, la marque indique que ses équipes travaillent activement à résoudre la panne en cours. Les utilisateurs sont priés de passer par du réseau Wi-Fi afin de passer des appels ou d'envoyer des messages en attendant la fin de la panne.

Une panne semble également toucher les services mobiles de SFR. Sur les réseaux sociaux, plusieurs clients se plaignent de ne pas pouvoir passer d'appels ou envoyer de SMS en utilisant le réseau 4G/5G de leur smartphone. L'opérateur n'a cependant toujours pas réagi à la situation tandis que les alertes de problèmes sur DownDetector continuent de grimper depuis plusieurs heures.

La panne semble également affecter les services de Bouygues Telecom dont plusieurs abonnés se plaignent sur les réseaux sociaux. Le site DownDetector indique également plusieurs signalements de la part des clients de Bouygues Telecom qui indiquent avoir des problèmes de réseau mobile avec l'opérateur.

@anaisbwkj anais Bonjour, toutes nos excuses. Vous pouvez vérifier l'état du réseau par ici : https://t.co/Eye9c5leJB Si un incident est ouvert, un délai de résolution estimé vous sera indiqué. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire le diagnostic suivant : https://t.co/bqaB1gcUlZ Bonne journée — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) October 21, 2026

La panne Orange, Bouygues Telecom et SFR semble se dérouler depuis maintenant quelques heures. Sur DownDetector, les premières plaintes de clients sont apparues à partir de 11h30. Bien qu'il soit difficile d'estimer avec précision la durée et la fin de la panne, plusieurs clients semblent retrouver petit à petit leur réseau mobile aux alentours de 13h30.