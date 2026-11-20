Envie de vous offrir un Samsung haut de gamme sans payer le prix fort ? Retrouvez les meilleures offres Black Friday Samsung en direct !

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Le Black Friday Samsung 2026 s'annonce riche en bons plans pour tous ceux qui souhaitent renouveler leur smartphone ! Le Galaxy S26+ et ses prestations premium séduisent les amateurs de technologie, tandis que le Galaxy S25 FE représente un excellent compromis pour s'offrir un smartphone Samsung performant sans exploser son budget. D'autres modèles de la gamme profitent également de réductions intéressantes. Retrouvez notre sélection des meilleures offres Black Friday Samsung et dénichez le smartphone idéal au meilleur prix !

Le Black Friday Samsung 2026 est le moment idéal pour s'offrir le Galaxy S26+ à un tarif plus avantageux ! Ce smartphone haut de gamme séduit avec son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, sa définition QHD+ et son rafraîchissement à 120 Hz, pour un affichage aussi fluide que confortable. Il embarque 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une puce Exynos 2600, de quoi assurer de belles performances au quotidien. Galaxy AI vient compléter l'ensemble avec ses fonctionnalités intelligentes, notamment pour la photo et les usages quotidiens. Un smartphone premium à retrouver chez Amazon à l'occasion du Black Friday !

Samsung Galaxy S26+ 1â€¯201,93â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon

À l'occasion du Black Friday smartphone 2026, la Fnac propose un bon plan particulièrement intéressant sur le Samsung Galaxy S25 Edge ! Les adhérents Fnac+ peuvent s'offrir ce smartphone premium accompagné d'un casque Bluetooth à réduction de bruit pour seulement 599 €, contre 1 299 € habituellement, soit 700 € d'économies. De quoi renouveler son smartphone tout en profitant d'un équipement audio pour s'immerger pleinement dans sa musique. Une offre Black Friday exceptionnelle qui pourrait séduire les amateurs de bonnes affaires !

Pack Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge 6.7" 5G

reformule : À l'occasion du Black Friday Samsung, le Galaxy S26 256 Go est un excellent choix pour celles et ceux qui recherchent un smartphone haut de gamme à la fois compact et performant. Doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il offre une expérience visuelle fluide et immersive. Sous le capot, son processeur Exynos 2600 associé à 12 Go de RAM assure de belles performances, aussi bien pour le multitâche que pour les applications exigeantes. Côté photo, son triple capteur de 50 MP, 12 MP et 10 MP avec zoom optique x3 permet de réaliser des clichés détaillés dans différentes situations. Il embarque également une batterie de 4 300 mAh, une compatibilité 5G et 256 Go de stockage pour conserver photos, vidéos et applications. Grâce à ses fonctionnalités Galaxy AI, le Samsung Galaxy S26 se positionne comme un smartphone complet et moderne. Le Black Friday smartphone est donc une belle occasion de profiter d'une promotion sur ce modèle récent et de s'offrir un concentré de technologies Samsung à prix réduit !

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone 256 Go 749,00â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

À l'occasion du Black Friday Samsung 2026, le Samsung Galaxy S26 fait partie des smartphones à surveiller pour profiter d'un modèle haut de gamme à prix réduit. Dans cette version noire avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, il associe puissance, élégance et format compact. Il embarque un processeur Exynos 2600 et un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 120 Hz, pour une navigation particulièrement fluide. Côté photo, son triple module comprend un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique x3. Compatible 5G et doté de Galaxy AI, le Samsung Galaxy S26 offre également une batterie de 4 300 mAh. Proposé sur Rue du Commerce avec une remise affichée de 10 % au moment de la consultation, il constitue une offre intéressante à comparer pendant le Black Friday Samsung 2026.

Smartphone Samsung Galaxy S26 6,3" 5G

Parmi les smartphones haut de gamme à surveiller pendant le Black Friday Samsung 2026, le Samsung Galaxy S26 Ultra 5G se distingue par ses caractéristiques premium et sa polyvalence. Proposé ici dans sa version noire avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM, il embarque un grand écran de 6,9 pouces, idéal pour profiter de vidéos, de jeux et de contenus multimédias avec un excellent confort visuel. Son processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 lui assure une puissance adaptée aux usages les plus exigeants. Côté photographie, son système à cinq capteurs, avec un capteur principal de 200 MP, promet une grande polyvalence pour réaliser des clichés détaillés. Compatible 5G et doté d'une batterie de 5 000 mAh, ce smartphone Samsung constitue une référence à considérer si vous recherchez un modèle premium. Profitez du Black Friday Samsung pour comparer les offres du Galaxy S26 Ultra chez Carrefour et repérer une éventuelle réduction sur ce téléphone haut de gamme.

Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 6,9" 5G

Le Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 5G fait partie des smartphones premium à surveiller pendant le Black Friday Samsung 2026. Proposé ici dans sa version graphite avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM, ce modèle pliable mise sur une expérience polyvalente, à mi-chemin entre smartphone et tablette. Il dispose d'un grand écran intérieur Dynamic AMOLED 2X de 8 pouces et d'un écran externe de 6,5 pouces, tous deux compatibles avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 lui assure une puissance adaptée au multitâche et aux applications exigeantes. Côté photographie, son triple capteur arrière de 200 MP, 50 MP et 10 MP offre une belle polyvalence, tandis que sa batterie de 5 000 mAh accompagne les usages quotidiens. Compatible 5G et doté de fonctionnalités Galaxy AI, le Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra s'adresse aux utilisateurs qui recherchent un smartphone innovant et haut de gamme. Une référence à comparer chez Carrefour lors du Black Friday Samsung 2026 pour tenter de profiter d'un prix plus avantageux.

Samsung - Galaxy Z Fold8 Ultra

Le Samsung Galaxy Z Flip8 5G est un smartphone pliable à surveiller pendant le Black Friday Samsung 2026. Dans sa version graphite avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, il associe design élégant, format compact et performances haut de gamme. Une fois déplié, il dévoile un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, tandis que son écran externe de 4,1 pouces permet de consulter rapidement ses notifications et d'accéder à certaines fonctionnalités sans ouvrir le téléphone. Son processeur Exynos 2600 assure une utilisation fluide, y compris en multitâche. Côté photo, il embarque un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP, complétés par une caméra frontale de 10 MP. Sa batterie de 4 300 mAh et ses fonctionnalités Galaxy AI viennent compléter cette configuration. Original et performant, le Samsung Galaxy Z Flip8 constitue un modèle intéressant à comparer pour profiter des meilleures offres du Black Friday Samsung 2026.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Graphite

Le Black Friday smartphone 2026 n'a pas encore révélé toutes ses bonnes affaires ! Linternaute reste à l'affût des nouvelles promotions pour vous faire profiter des meilleures réductions sur vos marques préférées : Samsung, Xiaomi, OPPO, HONOR et bien d'autres. De nouvelles offres viendront régulièrement compléter notre sélection afin de vous aider à comparer les prix et à trouver le smartphone qui correspond à vos besoins et à votre budget. Pensez à consulter régulièrement nos articles et nos guides shopping pour ne manquer aucun bon plan du Black Friday smartphone 2026 !