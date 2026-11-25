Le Black Friday Samsung réserve une offre exceptionnelle ! Chez Amazon, le Galaxy S26 profite d'une remise spectaculaire de 220 €. Une occasion en or de s'offrir un smartphone premium à prix réduit !

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Le Black Friday Samsung 2026 est le moment idéal pour s'offrir un nouveau smartphone Samsung à prix cassé ! Le Samsung Galaxy S26+ séduira les utilisateurs en quête de puissance, de technologies avancées et d'une expérience premium, tandis que le Samsung Galaxy S25 FE s'impose comme un excellent compromis pour profiter de belles performances sans se ruiner. D'autres Samsung profitent également de réductions intéressantes. Découvrez notre sélection des meilleures offres Black Friday Samsung et trouvez le Galaxy qui vous convient au meilleur prix !

Black Friday Samsung : le Galaxy S26 512 Go violet profite de 220 € de réduction chez Amazon

Le Black Friday Samsung permet de réaliser une économie intéressante sur le Galaxy S26 avec 512 Go de stockage. Chez Amazon, ce modèle dans son coloris violet passe de 1 319 € à 1 099 €, soit une remise de 17 % et 220 € d'économies. Ce smartphone haut de gamme embarque 12 Go de RAM, un processeur Exynos 2600 et un écran de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son espace de stockage généreux permet de conserver de nombreuses photos, vidéos et applications. Il mise également sur Galaxy AI et son Assistant Photo pour faciliter la retouche des images, tandis que son traitement photo améliore les clichés pris dans des conditions de faible luminosité. Enfin, sa conception renforcée avec de l'aluminium Armor, du verre Gorilla Glass Victus 2 et une certification IP68 lui apporte une meilleure résistance au quotidien. Une belle occasion de s'offrir un Galaxy S26 bien équipé pendant le Black Friday.

Samsung Galaxy S26 1â€¯099,00â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon

Le Black Friday Samsung permet de s'offrir le Galaxy S25 FE 128 Go à 576,80 € chez Rue du Commerce, contre 607,16 € auparavant. Ce Samsung 5G embarque un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 8 Go de RAM et un processeur Exynos 2400 pour assurer de bonnes performances au quotidien. Il dispose également d'une batterie de 4 900 mAh, d'un appareil photo polyvalent, de Galaxy AI et d'une certification IP68 qui le protège contre l'eau et la poussière. Compatible Dual SIM et fonctionnant sous Android 16, il constitue une option intéressante pour profiter de l'univers Samsung et de ses fonctionnalités premium sans se ruiner. Une occasion à saisir pour le Black Friday Samsung !

Samsung Galaxy S25 FE 576,80â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Rue du Commerce

Le Black Friday Samsung 2026 permet de s'offrir le Galaxy S26+ à un tarif plus avantageux ! Ce Samsung haut de gamme embarque un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec définition QHD+ et rafraîchissement 120 Hz, idéal pour profiter d'une image précise et d'une navigation ultra-fluide. Il associe 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et un processeur Exynos 2600 pour assurer une excellente réactivité. Son intelligence artificielle Galaxy AI vient compléter l'expérience avec de nombreux outils pratiques, notamment pour la photographie et les tâches du quotidien. Une belle opportunité pour s'équiper d'un Samsung premium à prix réduit, disponible chez Amazon à l'occasion du Black Friday Samsung !

Samsung Galaxy S26+ 1â€¯272,00â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon

À l'occasion du Black Friday Samsung 2026, la Fnac frappe fort avec une offre particulièrement attractive sur le Samsung Galaxy S25 Edge ! Les adhérents Fnac+ peuvent profiter de ce Samsung premium accompagné d'un casque Bluetooth à réduction de bruit pour seulement 599 €, au lieu de 1 299 € habituellement. Une économie de 700 € à la clé, de quoi s'équiper d'un Samsung haut de gamme tout en profitant d'une expérience audio immersive pour écouter sa musique. Un pack exceptionnel à saisir pour les amateurs de bons plans tech !

Pack Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge 6.7" 5G

Le Black Friday Samsung permet de s'offrir le Samsung Galaxy A57 5G à prix réduit chez Amazon. Dans son coloris bleu foncé et avec 128 Go de stockage, ce Samsung passe de 569 € à 422 €, soit une économie de 147 €. Il embarque un écran Super AMOLED+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 8 Go de RAM et une compatibilité 5G pour profiter d'une utilisation fluide au quotidien. Côté photo, son triple module arrière comprend un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un objectif macro de 5 MP. Sa batterie de 5 000 mAh prend en charge la charge rapide, tandis que sa certification IP68 lui assure une résistance à l'eau et à la poussière. Il profite également de fonctionnalités d'intelligence artificielle, ainsi que de six générations de mises à jour Android et de six ans de mises à jour de sécurité. Une belle occasion de s'équiper d'un Samsung récent à moins de 430 € pendant le Black Friday Samsung 2026.

Samsung Galaxy A57 5G

À l'occasion du Black Friday Samsung, le Galaxy S26 256 Go est un excellent choix pour celles et ceux qui recherchent un Samsung haut de gamme à la fois compact et performant. Doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il offre une expérience visuelle fluide et immersive. Sous le capot, son processeur Exynos 2600 associé à 12 Go de RAM assure de belles performances, aussi bien pour le multitâche que pour les applications exigeantes. Côté photo, son triple capteur de 50 MP, 12 MP et 10 MP avec zoom optique x3 permet de réaliser des clichés détaillés dans différentes situations. Il embarque également une batterie de 4 300 mAh, une compatibilité 5G et 256 Go de stockage pour conserver photos, vidéos et applications. Grâce à ses fonctionnalités Galaxy AI, le Samsung Galaxy S26 se positionne comme un smartphone complet et moderne. Le Black Friday Samsung est donc une belle occasion de profiter d'une promotion sur ce modèle récent et de s'offrir un concentré de technologies Samsung à prix réduit !

Attention, ce Samsung est à ce jour en rupture de stock pour le Black Friday smartphone !

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone 256 Go 749,00â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Joybuy

À l'occasion du Black Friday Samsung 2026, le Samsung Galaxy S26 fait partie des Samsung à surveiller pour profiter d'un modèle haut de gamme à prix réduit. Dans cette version noire avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, il associe puissance, élégance et format compact. Il embarque un processeur Exynos 2600 et un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 120 Hz, pour une navigation particulièrement fluide. Côté photo, son triple module comprend un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique x3. Compatible 5G et doté de Galaxy AI, le Samsung Galaxy S26 offre également une batterie de 4 300 mAh. Proposé sur Rue du Commerce avec une remise affichée de 10 % au moment de la consultation, il constitue une offre intéressante à comparer pendant le Black Friday Samsung 2026.

Smartphone Samsung Galaxy S26 6,3" 5G

Parmi les Samsung haut de gamme à surveiller pendant le Black Friday Samsung 2026, le Samsung Galaxy S26 Ultra 5G se distingue par ses caractéristiques premium et sa polyvalence. Proposé ici dans sa version noire avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM, il embarque un grand écran de 6,9 pouces, idéal pour profiter de vidéos, de jeux et de contenus multimédias avec un excellent confort visuel. Son processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 lui assure une puissance adaptée aux usages les plus exigeants. Côté photographie, son système à cinq capteurs, avec un capteur principal de 200 MP, promet une grande polyvalence pour réaliser des clichés détaillés. Compatible 5G et doté d'une batterie de 5 000 mAh, ce Samsung constitue une référence à considérer si vous recherchez un modèle premium. Profitez du Black Friday Samsung pour comparer les offres du Galaxy S26 Ultra chez Carrefour et repérer une éventuelle réduction sur ce téléphone haut de gamme.

Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 6,9" 5G

À l'occasion du Black Friday Samsung, le Galaxy S26 Ultra 512 Go est une belle opportunité à saisir chez Back Market, où il est proposé à 965,00 € en reconditionné. Avec ses 512 Go de stockage, il conviendra parfaitement à celles et ceux qui accumulent photos, vidéos, applications et fichiers sans vouloir manquer d'espace. Plusieurs états de reconditionnement et options de batterie sont disponibles pour ajuster le prix selon son budget. L'offre comprend également 30 jours pour changer d'avis, les retours gratuits et une garantie commerciale de 12 mois. De quoi s'offrir un modèle Samsung Ultra à moindre coût et profiter des bons plans du Black Friday Samsung pour économiser sur un smartphone premium !

Galaxy S26 Ultra 1â€¯020,00 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Back Market

Le Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 5G fait partie des smartphones premium à surveiller pendant le Black Friday Samsung 2026. Proposé ici dans sa version graphite avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM, ce modèle pliable mise sur une expérience polyvalente, à mi-chemin entre smartphone et tablette. Il dispose d'un grand écran intérieur Dynamic AMOLED 2X de 8 pouces et d'un écran externe de 6,5 pouces, tous deux compatibles avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 lui assure une puissance adaptée au multitâche et aux applications exigeantes. Côté photographie, son triple capteur arrière de 200 MP, 50 MP et 10 MP offre une belle polyvalence, tandis que sa batterie de 5 000 mAh accompagne les usages quotidiens. Compatible 5G et doté de fonctionnalités Galaxy AI, le Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra s'adresse aux utilisateurs qui recherchent un smartphone innovant et haut de gamme. Une référence à comparer chez Carrefour lors du Black Friday Samsung 2026 pour tenter de profiter d'un prix plus avantageux.

Samsung - Galaxy Z Fold8 Ultra

Le Samsung Galaxy Z Flip8 5G est un Samsung pliable à surveiller pendant le Black Friday Samsung 2026. Dans sa version graphite avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, il associe design élégant, format compact et performances haut de gamme. Une fois déplié, il dévoile un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, tandis que son écran externe de 4,1 pouces permet de consulter rapidement ses notifications et d'accéder à certaines fonctionnalités sans ouvrir le téléphone. Son processeur Exynos 2600 assure une utilisation fluide, y compris en multitâche. Côté photo, il embarque un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP, complétés par une caméra frontale de 10 MP. Sa batterie de 4 300 mAh et ses fonctionnalités Galaxy AI viennent compléter cette configuration. Original et performant, le Samsung Galaxy Z Flip8 constitue un modèle intéressant à comparer pour profiter des meilleures offres du Black Friday Samsung 2026.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Graphite

Le Black Friday Samsung 2026 n'a pas encore dévoilé toutes ses promotions ! Linternaute reste à l'affût des nouveaux bons plans pour vous faire profiter des meilleures réductions sur les smartphones et produits Samsung. Samsung Galaxy S26, S25, modèles FE ou encore autres références de la marque : de nouvelles offres viendront régulièrement enrichir notre sélection pour vous aider à comparer les prix et à dénicher le produit adapté à vos besoins et à votre budget. Consultez régulièrement nos articles et guides shopping pour ne manquer aucune bonne affaire du Black Friday Samsung 2026 !