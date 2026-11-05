Black Friday Samsung : le Samsung Galaxy S25 FE en remise de 33 % sur Boulanger

La saison du Black Friday smartphone 2026 est ouverte avec un produit phare de Samsung : le Galaxy S25 FE. Economisez près de 300 € grâce à cette offre.

Samsung est une marque incontournable sur le marché du smartphone, encore aujourd'hui. Les firmes l'ont bien compris et misent dessus pour leur campagne Black Friday smartphone 2026. Un modèle en particulier est mis en avant : le Samsung Galaxy S25 FE 5G.

Black Friday smartphone 2026 : une offre exceptionnelle sur le Samsung Galaxy S25 FE 5G

Il est désormais possible de vous procurer le Samsung Galaxy S25 FE 5G 128Go à moins de 500 euros sur Boulanger. Ce smartphone vise à concentrer toutes les principales innovations de la série Galaxy S dans un produit accessible. Combinant simplicité et performance, il est adapté aux utilisateurs qui recherchent un appareil polyvalent. Compatible avec le réseau 5G, il vous assure également une connexion rapide et fluide pour regarder vos vidéos en streaming et communiquer sans interférences.

Le Samsung Galaxy S25 FE 5G est équipé d'un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces offrant une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Cette technologie garantit des couleurs éclatantes et des contrastes profonds.

SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 128Go 499,00â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Il ne faut également pas négliger le système photographique du Samsung Galaxy S25 FE 5G. Composé de trois capteurs arrière (un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x), il peut capturer aussi bien des portraits que des paysages éloignés avec une belle qualité photo. Cette qualité se retrouve dans les selfies grâce à sa caméra frontale de 12 mégapixels.

Enfin, le Samsung Galaxy S25 FE 5G intègre les fonctionnalités Galaxy AI pour améliorer l'expérience utilisateur en offrant une assistance à la rédaction, des fonctions de traduction et des possibilités avancées de retouche et de modification des images. Le tout, avec une batterie 4 900 mAh pour tenir toute la journée.

Les Samsung Galaxy S26 et Galaxy S26 Ultra sont également à l'honneur lors du Black Friday smartphone 2026. Ils sont tous deux proposés à un prix intéressant sur des sites partenaires. Ces smartphones très rapides, avec un grand écran lumineux, sont de bons choix si vous voulez passer à la vitesse supérieure et monter en qualité haut de gamme.

Smartphone Samsung Galaxy S26 6,3" 5G

Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 6,9" 5G

Enfin, vous pourrez trouver votre bonheur du côté des Samsung Galaxy Z Flip pour une expérience polyvalente et multi-usages. Tenant dans une poche, il offre une immersion complète une fois déplié, à la croisée du smartphone et de la tablette.

Samsung - Galaxy Z Fold8 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip 8 Graphite

Le Black Friday smartphone 2026 est loin d'avoir dévoilé toutes ses surprises. Linternaute vous tient au courant de toutes les promotions à venir sur vos marques préférées. Consultez nos autres articles pour ne rater aucun bon plan.