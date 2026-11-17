Xiaomi vient de dévoiler ses deux nouveaux smartphones pour cette fin d'année 2026. Les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max se distinguent notamment par leur écran arrière qui dispose de multiples fonctions.

Les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max sont enfin officialisés en France. Plusieurs mois après leur sortie en Chine, ces deux smartphones marqueront donc l'arrivée de modèles avec écrans au dos intégrés sur des versions Pro. Xiaomi a passé une bonne partie de sa conférence en direct de Paris pour dévoiler toutes les caractéristiques de ses Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max avec leurs nouveautés, leurs prix, leur date de sortie et les bonus de lancement.

Le Xiaomi 18 Pro s'équipe d'un écran à l'arrière

Abordons tout de suite la fonctionnalité la plus attendue du Xiaomi 18 Pro. Le smartphone dispose donc d'un écran arrière apposé autour de ses capteurs photos. Cet écran est quasi identique à celui de la face avant en dehors de sa petite taille. La luminosité annoncée est donc de 4000 nits avec une technologie LTPO qui permet à l'écran arrière de jongler entre 1 et 120 Hz de fréquence de rafraichissement pour un maximum de fluidité. Le Xiaomi 18 Pro voit son écran arrière être protégé par du verre Gorilla Glass Victus 2.

© Xiaomi

Du côté de la dalle avant, nous retrouvons un écran de 6,4 pouces pour le Xiaomi 18 Pro. Les bordures sont extrêmement fines puisque Xiaomi annonce seulement 0,99 mm de bordures noires autour de l'écran.

Le Xiaomi 18 Pro se muscle pour ses performances : le smartphone est dôté d'une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6. Le Xiaomi 18 est donc l'un des tout premiers smartphones au monde à profiter de cette nouvelle puce dévoilée il y a seulement quelques mois. Le Xiaomi 18 Pro peut également compter sur 12 Go de mémoire vive ainsi que 256 ou 512 Go d'espace de stockage.

Le Xiaomi 18 Pro devrait également être un expert de la photographie. Le smartphone dispose de deux capteurs avec objectif principal et téléobjectif de 200 Mpx. Côté vidéo, le Xiaomi 18 Pro gère le 8K en 30 FPS ou le 4K en 120 FPS avec le Dolby Vision et le format Log.

La charge est également assez impressionnante sur le Xiaomi 18 Pro qui est compatible avec de la charge filaire jusqu'à 90 W et sans-fil jusqu'à 50 W. Le mobile profite également d'une grosse batterie de 6000 mAh.

Le Xiaomi 18 Pro Max améliore ses performances et sa charge

Le Xiaomi 18 Pro Max, de son côté, reprend énormément des points déjà présents sur la version Pro, mais dans un format plus grand. Comptez 6,9 pouces pour la dalle de son écran avant tandis que celle arrière ne bouge pas.

La principale différence entre le Xiaomi 18 Pro Max et le Xiaomi 18 Pro vient de sa puce. La version Pro Max bénéficie d'un processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Un gain de puissance net que vous devriez surtout ressentir sur les jeux et l'IA en local.

La batterie du Xiaomi 18 Pro Max est également plus grande afin de gérer le gabarit de l'appareil donc comptez sur 7050 mAh pour le smartphone en version Pro Max. Côté recharge, le Xiaomi 18 Pro Max supporte la charge filaire jusqu'en 100 W et en sans-fil jusqu'en 50 W.

© Xiaomi

Prix et date de sortie de la série Xiaomi 18 Pro

Les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max disposent de plusieurs prix selon la version que vous choisissez. Les tarifs sont en hausse par rapport à la génération précédente en Chine, mais cette dernière n'est jamais sortie chez nous. Les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max sont disponibles à partir du 17 novembre 2026.

Xiaomi 18 Pro (12 + 256Go) : 1399 €

Xiaomi 18 Pro (12 + 512 Go) : 1599 €

Xiaomi 18 Pro Max (12 + 256Go) : 1599 €

Xiaomi 18 Pro Max (12 + 512) : 1799 €

Xiaomi propose une offre de lancement du 17 novembre 2026 au 3 janvier 2027 : pour tout achat d'un Xiaomi 18 Pro ou Xiaomi 18 Pro Max, la version 512 Go est proposée au tarif de la version 256 Go.