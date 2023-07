Soldes smartphone : le Redmi Note 12 Pro à prix cassé !

SOLDES SMARTPHONES. Plus que quelques jours pour profiter des soldes d'été sur les smartphones. Le Redmi Note 12 Pro profite d'une superbe promotion chez CDiscount avant la fin de l'événement.

Les soldes d'été 2023 se terminent d'ici quelques jours. Il subsiste cependant quelques offres très intéressantes sur certaines marques de smartphones bien connues. Qu'il s'agisse de Samsung, Google, Xiaomi ou Oppo, les promotions sont encore nombreuses avec des prix cassés très intéressants.

Parmi les meilleures offres des soldes sur les smartphones, on retrouve notamment le Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Relativement récent, ce téléphone est affiché à un prix assez bas sur le site de CDiscount, mais dans la limite des stocks disponibles.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Neuf à partir de 209,99 € Cdiscount 209,99 € Voir

Meilleurs offres des soldes d'été smartphone

Quelles sont les soldes d'été 2023 chez Xiaomi

La marque Xiaomi dispose de nombreux smartphones chaque année. Les soldes permettent également de profiter de prix encore plus bas sur bon nombre de produits de la firme. Qu'il s'agisse de la série Redmi Note ou des smartphones Xiaomi, il est possible de dénicher de belles promotions pour changer de téléphone sans se ruiner.

Pack Smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 6,67" 5G Double nano SIM 128 Go Bleu + Enceinte Smart Speaker Noir Neuf à partir de 398,95 € Fnac 458,95 € 398,95 € Voir

Rakuten 581,70 € Voir

Smartphone Xiaomi Pack Redmi Note 11 128Go Gris + Kit Influenceur Neuf à partir de 208,95 € Fnac 248,95 € 208,95 € Voir

Darty 209,00 € Voir

Rakuten 324,17 € Voir

Xiaomi 12 Neuf à partir de 380,10 € Occasion à partir de 376,00 € Rue du Commerce 380,10 € Voir

Fnac 548,98 € 392,49 € Voir

Rakuten 411,30 € Voir

Cdiscount 599,99 € 429,90 € Voir

Ubaldi 490,00 € Voir

Darty 494,00 € Voir

Red by SFR 549,00 € Voir

SFR 549,00 € Voir

Leclerc 779,00 € Voir Rakuten 411,30 € 376,00 € Voir

Fnac 548,98 € 445,90 € Voir

Xiaomi Redmi Note 11 Neuf à partir de 148,00 € Occasion à partir de 186,80 € Cdiscount 148,00 € Voir

Rakuten 171,00 € Voir

Fnac 198,98 € 186,03 € Voir

Rue du Commerce 185,60 € Voir

Leclerc 199,00 € Voir

Darty 199,00 € Voir

La Redoute 216,28 € Voir Rakuten 171,00 € 186,80 € Voir

Xiaomi Redmi Note 10 Neuf à partir de 149,00 € Occasion à partir de 142,00 € SFR 149,00 € Voir

Cdiscount 164,92 € Voir

Rakuten 169,88 € Voir

Amazon 289,00 € 186,90 € Voir

Rue du Commerce 186,90 € Voir

Fnac 189,00 € Voir

Darty 189,00 € Voir Fnac 189,00 € 142,00 € Voir

Amazon 289,00 € 147,00 € Voir

Rakuten 169,88 € 149,99 € Voir

Quelles sont les soldes d'été 2023 chez Samsung ?

Samsung dispose de quelques belles promotions toute l'année. Les soldes 2023 devraient permettre à certains marchands de proposer plusieurs baisses de prix sur certains smartphones de la marque. Que vous soyez à la recherche d'un petit téléphone accessible comme les Samsung A, d'un haut de gamme avec les modèles Galaxy S22/S23 ou d'un pliable avec les Galaxy Z Fold, vous devriez trouver votre bonheur.

Samsung Galaxy S23 Ultra Neuf à partir de 914,83 € Occasion à partir de 987,24 € Rakuten 914,83 € Voir

Rue du Commerce 1021,24 € Voir

Fnac 1160,00 € 1035,00 € Voir

Cdiscount 1052,00 € Voir

Amazon 1150,00 € 1099,00 € Voir

Darty 1130,61 € Voir

Boulanger 1299,00 € 1199,00 € Voir

Red by SFR 1199,00 € Voir

SFR 1199,00 € Voir

Materiel.net 1419,95 € Voir Amazon 1150,00 € 987,24 € Voir

Samsung Galaxy S22 Neuf à partir de 437,88 € Occasion à partir de 399,00 € Rue du Commerce 437,88 € Voir

Rakuten 440,31 € Voir

Cdiscount 468,84 € Voir

Fnac 858,98 € 517,23 € Voir

Amazon 538,92 € Voir

La Redoute 587,43 € Voir

Electro Dépôt 594,98 € Voir

Darty 599,00 € Voir

Ubaldi 799,00 € Voir

Red by SFR 799,00 € Voir

SFR 799,00 € Voir

Leclerc 859,00 € Voir Rakuten 440,31 € 399,00 € Voir

Fnac 858,98 € 439,00 € Voir

Amazon 538,92 € 506,52 € Voir

Samsung Galaxy Z Fold 4 Neuf à partir de 1119,00 € Occasion à partir de 1000,00 € Reconditionné 1149,00 € 1119,00 € Voir

Fnac 1798,98 € 1133,00 € Voir

Darty 1138,00 € Voir

Rakuten 1162,00 € Voir

Rue du Commerce 1199,00 € Voir

Amazon 1292,32 € Voir

Ubaldi 1297,00 € Voir

Leclerc 1799,00 € Voir Rakuten 1162,00 € 1000,00 € Voir

Fnac 1798,98 € 1000,00 € Voir

Samsung Galaxy Z Flip 4 Neuf à partir de 599,90 € Occasion à partir de 400,00 € Rakuten 599,90 € Voir

Reconditionné 659,00 € 629,00 € Voir

Cdiscount 653,27 € Voir

Ubaldi 659,00 € Voir

Fnac 689,00 € Voir

Materiel.net 1099,94 € 689,95 € Voir

Rue du Commerce 690,65 € Voir

Electro Dépôt 698,98 € Voir

La Redoute 915,06 € Voir

Leclerc 1109,00 € Voir Rakuten 599,90 € 400,00 € Voir

Fnac 689,00 € 635,99 € Voir

Samsung Galaxy A13 Neuf à partir de 159,99 € Occasion à partir de 149,90 € Rakuten 159,99 € Voir

Amazon 184,00 € 165,00 € Voir

Fnac 167,00 € Voir

Cdiscount 168,60 € Voir

Darty 167,00 € Voir

Rue du Commerce 179,98 € Voir Rakuten 159,99 € 149,90 € Voir

Quelles sont les soldes d'été 2023 chez Apple ?

Apple n'est pas particulièrement connu pour participer directement aux soldes. La firme dispose cependant de plusieurs produits en promotion par le biais de sites web spécialisés. On y retrouve notamment plusieurs références d'iPhone, dont certains reconditionnés, avec des prix en baisse qui les rendent très intéressants. Notez que vous pouvez également retrouver l'ensemble des meilleures promotions sur les produits Apple dans notre article dédié.

iPhone 13 mini Neuf à partir de 699,00 € Occasion à partir de 500,00 € Rakuten 699,00 € Voir

Rue du Commerce 842,05 € Voir

Fnac 908,95 € 858,95 € Voir

Amazon 909,00 € 859,00 € Voir

Cdiscount 859,00 € Voir

Materiel.net 859,00 € Voir

Darty 859,00 € Voir

Boulanger 859,00 € Voir Rakuten 699,00 € 500,00 € Voir

Fnac 908,95 € 629,00 € Voir

Amazon 909,00 € 760,67 € Voir

iPhone 12 Neuf à partir de 599,99 € Occasion à partir de 390,00 € Rakuten 599,99 € Voir

Amazon 809,00 € 709,00 € Voir

Leclerc 709,00 € Voir

Boulanger 709,00 € Voir

Rue du Commerce 711,76 € Voir

Fnac 808,95 € 758,95 € Voir

Materiel.net 759,00 € Voir

Darty 759,00 € Voir

Cdiscount 799,99 € Voir Rakuten 599,99 € 390,00 € Voir

Fnac 808,95 € 419,00 € Voir

Reconditionné 529,00 € 499,00 € Voir

Amazon 809,00 € 625,59 € Voir

iPhone SE 2022 (3e génération) Neuf à partir de 545,70 € Occasion à partir de 399,00 € Rakuten 545,70 € Voir

Rue du Commerce 551,00 € Voir

Cdiscount 579,00 € Voir

Fnac 628,95 € Voir

Materiel.net 629,00 € Voir

Darty 629,00 € Voir Fnac 628,95 € 399,00 € Voir

Reconditionné 469,00 € 439,00 € Voir

Rakuten 545,70 € 467,10 € Voir

Amazon 629,00 € 554,08 € Voir

Quelles sont les soldes d'été 2023 chez Google ?

Google s'impose de plus en plus comme un excellent constructeur ces dernières années. Fort de grosses sorties comme le Pixel 6 ou le Pixel 7, Google continue de proposer d'excellents smartphones aux rapports qualité/prix presque imbattables. Les téléphones de chez Google sont régulièrement en promotion, et encore plus dans le cadre des soldes d'été 2023.

Google Pixel 7 128 Go Neige Neuf à partir de 509,99 € Occasion à partir de 468,08 € Rakuten 509,99 € Voir

Amazon 649,00 € 525,00 € Voir

La Redoute 566,38 € 525,00 € Voir

Galeries Lafayette 566,38 € 525,00 € Voir

Rue du Commerce 539,98 € Voir

Cdiscount 544,99 € Voir

Fnac 648,98 € 548,98 € Voir

Darty 549,00 € Voir Amazon 649,00 € 468,08 € Voir

Rakuten 509,99 € 485,00 € Voir

Smartphone GOOGLE Pixel 7a Ocean 5G Neuf à partir de 429,44 € Occasion à partir de 400,00 € Rakuten 429,44 € Voir

Fnac 508,98 € 429,99 € Voir

Amazon 509,00 € Voir

La Redoute 509,00 € Voir

Darty 509,00 € Voir

Cdiscount 512,82 € Voir

Boulanger 509,00 € Voir

Galeries Lafayette 509,00 € Voir Rakuten 429,44 € 400,00 € Voir

Amazon 509,00 € 416,22 € Voir

Google Pixel 6a Sauge - 128 Go Neuf à partir de 298,99 € Occasion à partir de 311,38 € Cdiscount 298,99 € Voir

Rakuten 315,80 € Voir

Rue du Commerce 314,45 € Voir

Fnac 458,98 € 338,88 € Voir

Amazon 459,00 € 344,00 € Voir

Darty 344,00 € Voir

Boulanger 344,00 € Voir

Galeries Lafayette 344,00 € Voir Amazon 459,00 € 311,38 € Voir

Rakuten 315,80 € 330,00 € Voir

Quelles sont les soldes d'été 2023 chez Oppo ?

Les années se suivent pour Oppo qui continuent de proposer de nouveaux smartphones pour tous types de budgets. Pour les prochaines soldes d'été 2023, il faudra s'attendre à quelques petites promotions proposées par différents participants à l'opération. Nous ne disposons d'aucune boule de cristal pour prévoir les offres à venir, alors voici quelques smartphones de chez Oppo à surveiller durant les soldes.

Oppo Find X5 Neuf à partir de 440,06 € Occasion à partir de 441,34 € Rakuten 440,06 € Voir

Cdiscount 479,00 € Voir

Fnac 500,00 € 486,00 € Voir

Amazon 532,73 € 513,00 € Voir

Rue du Commerce 560,99 € Voir

Darty 571,99 € Voir

Materiel.net 921,95 € Voir Amazon 532,73 € 441,34 € Voir

Rakuten 440,06 € 454,90 € Voir

Fnac 500,00 € 489,00 € Voir

Oppo Reno 8 Neuf à partir de 348,98 € Occasion à partir de 250,00 € Cdiscount 348,98 € Voir

Fnac 353,48 € Voir

Darty 353,48 € Voir

Rakuten 356,00 € Voir

Rue du Commerce 358,15 € Voir

Amazon 456,09 € 394,43 € Voir

Leclerc 399,00 € Voir

Ubaldi 503,00 € Voir

Materiel.net 552,95 € Voir Rakuten 356,00 € 250,00 € Voir

Amazon 456,09 € 341,11 € Voir

Fnac 353,48 € 429,00 € Voir

Oppo A57 Neuf à partir de 169,99 € Cdiscount 197,99 € 169,99 € Voir

Rakuten 170,66 € Voir

Leclerc 174,00 € Voir

Amazon 187,20 € Voir

Fnac 221,44 € Voir

Rue du Commerce 221,78 € Voir

Darty 223,30 € Voir

Les soldes d'été 2023 se tiennent du 28 juin et s'étendent jusqu'à la fin du mois de juillet suite à une décision du Gouvernement. N'hésitez pas à consulter notre article dédié afin de découvrir toutes les informations sur les soldes d'été 2023.