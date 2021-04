iPad Pro : quelles nouveautés à venir en 2021 ?

IPAD 2021. Si l'iPad Pro se décline déjà en plusieurs versions, Apple devrait annoncer prochainement une nouvelle déclinaison de sa célèbre tablette. Quand sera disponible le prochain iPad Pro d'Apple et à quel prix ? Petit résumé des différentes informations déjà disponibles.

Bien qu'aucune information officielle ne soit encore disponible à l'heure actuelle, les rumeurs vont bon train sur la prochaine génération d'iPad Pro. La célèbre tablette d'Apple reste aujourd'hui une référence dans son domaine et un nouveau modèle est à prévoir lors de la Keynote d'Apple qui se tiendra ce mardi 20 avril 2021.

Parmi les rumeurs et fuites qui reviennent le plus, on trouve une potentielle compatibilité du prochain iPad Pro avec les réseaux 5G. Cette nouveauté ne serait pas surprenante, tant la nouvelle génération de réseaux mobiles se déploie à grande vitesse. L'ajout de la 5G permettrait aux utilisateurs de profiter d'une connexion ultra rapide lorsque cette dernière est disponible, et de basculer sur les réseaux 4G plus classiques lorsque c'est nécessaire. En plus de cette avancée, il est également fait mention d'un nouveau processeur qui remplacerait l'A12Z qui équipe actuellement l'iPad Pro de 2020. Réponse d'ici quelques jours.

Bien que nous ne disposions pas de date exacte, il y a fort à parier que l'iPad Pro de 2021 sortira une fois qu'il sera révélé au grand public. Il y a de fortes chances qu'un nouvel appareil soit présenté lors de la Keynote d'Apple qui se tiendra ce mardi 20 avril 2021. Il faudra cependant espérer que la pandémie actuelle et la pénurie de composants n'affectent pas le géant Apple.

Encore une fois, difficile de se prononcer à l'heure actuelle quand à un prix exact du futur iPad Pro 2021. On peut cependant imaginer que la tablette s'alignera sur les prix de la génération précédente et comptera au moins 900 euros dans sa version Wi-Fi standard de 128 Go. Nous devrions avoir de plus amples d'informations d'ici quelques jours, ainsi que différentes disponibilités chez certains revendeurs.

Sorti en septembre 2015 pour sa première génération, l’iPad pro est une version grand format de l’iPad. On le trouve en deux tailles d’écran : 10,5 pouces et 12,9 pouces. A noter que la version 9,7 pouces d’origine n’est plus commercialisée depuis 2017. La version 11 a été lancée en mars 2018 avec sa version 10,5 pouces et 12,9 pouces. Il s’agit de la troisième génération d’iPad Pro. La quatrième a débarqué en 2020, via une mise à jour au printemps et une déclinaison en 11 et 12,9 pouces cette fois. Comment choisir votre iPad Pro ? Les conseils et réponses sont à retrouver ci-dessous en compagnie d’une sélection de produits.

L’iPad Pro dispose de plusieurs capacités au choix : 64, 256 ou 512 Go, auxquels s’est ajoutée une version 1 To en 2019. Il est équipé d’un écran Liquid Retina sur sa dernière version, disponible en deux coloris : argent et gris sidéral. Des versions or et or rose avaient été lancées sur les précédentes versions. Chaque version est équipée d’un appareil photo 12 mégapixels. La version 2020 attendue au printemps pourrait être dotée de trois capteurs, d’un nouveau processeur Apple A13X et du Wi-FI 6 alors que la mémoire vive est déjà passée de 2 Go pour la première version à 4Go puis 6Go sur la dernière version d’iPad Pro.

L’iPad Pro peut s’utiliser avec des accessoires. Le Smart Keyboard est un clavier qui se replie pour former une coque. L’Apple Pencil s’utilise comme un crayon. Il est très utile pour la création et les annotations. La Smart Cover permet de protéger son iPad Pro. Il suffit de la soulever et de la fermer pour réveiller ou mettre en veille l’appareil.