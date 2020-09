French Days Samsung Galaxy : le S10e à moins de 550 euros et le S10+ à 599 euros

C'est le moment de monter en gamme, avec une grosse réduction pour le Samsung Galaxy S10 et sa déclinaison S10+. Le premier passe de 759 euros à 549 euros et de 859 euros à 599 euros pour la version S10 Plus.

210 euros d'économies, c'est ce que propose la Fnac pour le Galaxy S10 de Samsung. Vendu à l'origine 909 euros et déjà ramené à 759 euros avec l'arrivée de la gamme S20, le prix de celui-ci est rabaissé à 549 durant la période de promotion des French Days. En déboursant 50 euros de plus, c'est sa version Plus avec son imposant écran de 6,4 pouces qu'il est possible d'adopter alors qu'il est vendu normalement 859 euros. Une offre exceptionnelle pour s'équiper d'un mobile premium. Sorti l'an passé, le Galaxy S10 et S10+ sont respectivement dotés d'un écran Amoled de 6,1 et 6,4 pouces affichant une définition de 3040 x 1440 pixels. Un écran dont la luminosité dépasse de loin les modèles d'Apple habituels champions en la matière. Cela signifie qu'il est possible de lire l'écran sans souci, même en plein soleil.

Smartphone Galaxy S10 Vert 128Go Amazon 446,00 € Voir

Cdiscount 479,99 € Voir

Laredoute 549,00 € Voir

Boulanger 909,00 € 549,00 € Voir

Smartphone Galaxy S10+ Noir 128 Go Cdiscount 799,00 € 499,00 € Voir

Laredoute 649,00 € Voir

Boulanger 859,00 € 649,00 € Voir

Amazon 688,22 € Voir

Darty 859,00 € Voir

Une affaire à saisir

Le mobile est animé par le processeur maison Exynos 9820. Doté de huit cœurs, celui-ci est épaulé par 8 Go de mémoire vive pour le S10 et 12 Go pour le S10+. 128 Go servent au stockage. Cette capacité peut être augmentée de 512 Go via une carte microSD. Côté photo, le Galaxy S10 est équipé de trois modules à l'arrière. Deux capteurs, dont un zoom de 12 Mégapixels sont associés à un troisième capteur de 16 mégapixels. Un capteur de fréquence cardiaque est également disponible. A l'avant, c'est un capteur de 10 mégapixels qui est dédié aux selfies. Pour tenir la distance, le mobile est équipé d'une batterie de 3400 mAh pour le S10 et 4100 mAh pour le S10+ qu'il est possible de recharger sans fil. Il a également l'avantage d'être étanche à l'eau et à la poussière avec sa certification IP68. Autre atout, il bénéficie d'une prise casque, ce qui devient désormais rare sur les modèles du millésime 2020.