Bon plan French Days : grosses baisses de prix sur de nombreux smartphones

FRENCH DAYS SMARTPHONES. Toujours bien gâtés lorsqu'il s'agit de promotions, les smartphones sont concernés par les French Days et disposent de belles réductions sur plusieurs modèles.

Les smartphones sont très régulièrement recherchés par de nombreux consommateurs lorsque l'on parle d'opérations spéciales. Les French Days qui se tiennent actuellement du 27 mai au 2 juin ne font pas exception et sont l'occasion parfaite pour profiter de nombreuses baisses de prix sur plusieurs modèles.

Bien qu'ils disposent souvent d'un design assez atypique, la gamme de smartphone Xperia de chez Sony constitue un excellent choix si vous souhaitez disposer d'un bon téléphone. Plusieurs produits de la marque sont actuellement bradés chez la Fnac et d'autres revendeurs spécialisés. On y retrouve par exemple le Sony Xperia 1 II à 999 euros, compatible avec les réseaux 5G, et habituellement proposé à 1199 euros.

SONY Xperia 1 II Noir 5G Fnac 1198,98 € 615,52 € Voir

Cdiscount 683,00 € Voir

Amazon 1199,00 € 999,00 € Voir

Darty 999,00 € Voir

Bien noté par la presse spécialisée, ce smartphone haut de gamme dispose notamment d'un processeur Snapdragon 865 et d'un appareil photo puissant. Il peut notamment se poser comme concurrent au Samsung Galaxy S21 sur plusieurs aspects. D'autres références sont également disponibles en promotion durant les French Days comme le Xperia 10 II qui conviendra davantage aux plus petits budgets.

SONY Xperia 10 II Blanc 128 GO Fnac 388,00 € 278,98 € Voir

Cdiscount 343,09 € Voir

Si vous êtes intéressé par un smartphone "low cost" capable de vous accompagner dans vos tâches les plus basiques, vous pourriez bien être séduit par ce pack qui regroupe le Samsung Galaxy A32 avec une coque souple protectrice et un écran en verre trempé.

Masterpack Smartphone Samsung Galaxy A32 6.4" Double SIM 128 Go 4G Noir + Coque Souple Transparent pour Samsung Galaxy A32 4G + Ecran en verre trempé 328,98 € 278,98 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Pour un budget un peu plus conséquent, on trouve également un smartphone de milieu de gamme de chez Samsung en promotion. CDiscount propose actuellement une belle remise sur le Samsung Galaxy S20FE, disponible à 459 euros au lieu de son ancien tarif de 659 euros.

SAMSUNG Galaxy S20FE Light Violet Cdiscount 452,00 € Voir

Darty 484,00 € Voir

Amazon 643,50 € Voir

Materiel.net 659,95 € Voir

LDLC.com 659,95 € Voir

La Redoute 692,99 € Voir

Si vous recherchez un bon petit smartphone pour un budget accessible, le Redmi 9 T pourrait vous convenir. Avec sa compatibilité avec les réseaux 5G, son espace de stockage de 128 Go et sa batterie de 5000 mAh, il s'avère être un excellent compagnon pour vous accompagner toute la journée. Le smartphone de Xiaomi dispose actuellement d'une petite promotion chez plusieurs revendeurs.

XIAOMI Redmi Note 9T 5G 128Go Noir Fnac 248,98 € 202,05 € Voir

Amazon 210,70 € Voir

Cdiscount 287,32 € 239,90 € Voir

La Redoute 239,00 € Voir

Darty 239,00 € Voir

Boulanger 269,00 € 239,00 € Voir

Le Redmi 9 T est également disponible en promotion dans un pack qui regroupe le smartphone, une coque de protection transparente, et le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4. De quoi être pleinement équipé pour profiter à fond de votre tout nouveau smartphone.

Smartphone Xiaomi PACK XIAOMI REDMI NOTE 9T 128GO Noir 5G Fnac 308,96 € 238,96 € Voir

Darty 239,00 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les French Days se déroulent actuellement du jeudi 27 mai au mercredi 2 juin inclus. N'hésitez pas à consulter notre sélection des meilleures offres disponibles durant l'événement. Nous y regroupons les meilleurs deals des différents revendeurs comme la Fnac, CDiscount, Darty, Boulanger, et bien d'autres encore.