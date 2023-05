French Days smartphone : le Realme 9 à tout petit prix ! Notre sélection des meilleures offres

FRENCH DAYS SMARTPHONE. Les French Days 2023 se poursuivent avec plusieurs offres sur différentes marques de smartphones. Retrouvez notre sélection des meilleures promotions disponibles.

Les French Days 2023 sont lancés, et ce, jusqu'au 9 mai prochain ! Retrouvez de nombreuses promotions sur toutes sortes de smartphones de marques reconnues : Samsung, Xiaomi, Apple, Oppo, Honor... Ils sont nombreux à répondre présent à l'appel des French Days 2023 et à proposer de très belles promotions sur différentes références.

Parmi les grosses promotions des French Days 2023, on retrouve le Realme 9 au petit prix de 134 euros chez CDiscount ! Pensez à utiliser le code promo 15DES149 pour profiter de ce tarif promotionnel.

Realme 9 4G 128 Go Blanc Neuf à partir de 149,00 € Cdiscount Voir

Plusieurs budgets sont disponibles pour profiter des French Days 2023 sur les smartphones. Que vous soyez à la recherche d'un téléphone haut de gamme ou d'un modèle plus abordable, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur parmi notre sélection. Retrouvez les meilleures promotions disponibles sur les smartphones dans le cadre des French Days 2023.

Lire aussi :

N'hésitez pas non plus à consulter notre article réservé aux promotions des French Days sur les produits Apple. Vous y retrouverez notamment les potentielles promotions à venir sur différents iPhone, iPad et autres produits de la marque à la pomme !

Les promotions de Samsung pour les French Days 2023

Samsung est un habitué des promotions des French Days. Le constructeur participe généralement à chaque édition en mettant à disposition plusieurs références de smartphones. Qu'il s'agisse du tout dernier Samsung Galaxy S23 Ultra, des premiers prix Galaxy A ou même des téléphones pliables Galaxy Z Flip et Z Fold, les promotions sont souvent nombreuses. Attention toutefois puisque les French Days ne durent qu'une semaine !

SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 256Go Vert Neuf à partir de 1025,00 € Occasion à partir de 990,00 € Cdiscount 1025,00 € Voir

Samsung Galaxy Z Flip4 Smartphone Neuf à partir de 699,00 € Occasion à partir de 549,99 € Cdiscount 999,00 € 699,00 € Voir

Samsung Galaxy S22 Smartphone Neuf à partir de 428,70 € Occasion à partir de 410,00 € Rakuten 428,70 € Voir

Les promotions des Google Pixel pour les French Days 2023

Le dernier smartphone en date de chez Google, c'est le Google Pixel 7. Ce téléphone dispose d'un excellent rapport qualité/prix grâce à ses superbes performances en photographie et son intelligence artificielle. Bien qu'assez récent, le Google Pixel 7 bénéficie déjà de très bonnes promotions, notamment avec les French Days 2023.

GOOGLE Pixel 7 - 128 Go - Noir Neuf à partir de 519,99 € Occasion à partir de 412,33 € Rakuten 519,99 € Voir

Le Google Pixel 6 est toujours trouvable en promotion en marge des French Days. Bien que le téléphone ne soit pas le plus récent de chez Google, il est toujours possible de le trouver avec de grosses baisses de prix chez plusieurs revendeurs spécialisés comme Amazon ou Rakuten. Vous pourrez profiter du Google Pixel 6 avec de belles réductions par rapport à son tarif de base.

Google Pixel 6 Noir 128 Go Neuf à partir de 353,13 € Occasion à partir de 190,00 € Rakuten 353,13 € Voir

Les promotions de Xiaomi pour les French Days 2023

Vous cherchez un smartphone très performant et/ou peu cher pendant les French Days 2023 ? Cela tombe bien puisque les promotions sont souvent présentes chez Xiaomi. La firme propose toutes sortes de smartphones qui couvrent de nombreux budgets et pourraient bien vous convenir !

Xiaomi - 13 Noir Neuf à partir de 799,00 € Fnac 998,98 € 799,00 € Voir

Les promotions des Redmi Note pour les French Days 2023

Si vous cherchez un très bon rapport qualité/prix pendant les French Days 2023, vous pouvez compter sur la série Redmi Note. Cette dernière est excellente pour son secteur de prix. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un excellent téléphone sans pour autant sacrifier votre budget.

XIAOMI Redmi Note 12 128Go 4G Bleu Neuf à partir de 175,99 € Occasion à partir de 190,00 € Rakuten 175,99 € Voir

Quelles promotions de Oppo pour les French Days 2023 ?

Oppo participe bien évidemment aux French Days 2023. Le constructeur continue de proposer plusieurs jolies références qui peuvent être proposées en promotion durant l'événement. Quelques baisses de prix sont à retrouver pendant la semaine dédiée aux French Days 2023, mais dans la limite de la durée de l'opération et des stocks disponibles.

OPPO Reno6 5G 128Go Noir Neuf à partir de 250,00 € Occasion à partir de 199,00 € Rue du Commerce 499,00 € 250,00 € Voir

Les French Days se déroulent du 03 au 09 mai 2023. N'hésitez pas à consulter notre sélection des meilleures offres disponibles durant l'événement. Nous y regroupons les meilleurs deals des différents revendeurs comme la Fnac, Cdiscount, Darty, Boulanger, et bien d'autres encore !