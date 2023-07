Prime Day smartphone : le Nothing Phone (1) baisse son prix

Dernier jour pour profiter du Prime Day d'Amazon ! Retrouvez les meilleures promotions sur des smartphones Samsung, Xiaomi ou Google mais également le Nothing Phone (1) à un excellent prix.

Le Prime Day 2023 touche à sa fin ! Amazon continue de proposer plusieurs grosses promotions dans le cadre de son événement exclusifs aux membres abonnés au programme Amazon Prime. Plusieurs offres sont toujours disponibles à quelques heures de la fin du Prime Day avec notamment le Nothing Phone (1) qui s'affiche à un prix rarement atteint de 345 euros. Attention toutefois : ce prix n'est valable que ce mercredi 12 juillet et réservé aux membres Prime.

Les dernières offres mises en ligne ce mercredi concernent toujours les Samsung Galaxy et Google Pixel avec de très bons rabais disponibles. Elles ont été renforcées ce matin par des promos sur les smartphones Sony et Honor depuis ce matin (les prix et les offres peuvent évoluer).

Les offres à ne pas manquer (mises à jour à 11h12)

Samsung a l'habitude d'être mis en avant lors d'événements comme le Prime Day. Et pour le Prime Day 2023, on a découvert dès minuit chez Amazon de belles offres sur le Fold 4, le Z Flip 4, le fameux téléphone pliable du Coréen, mais aussi le S21 ou le plus économique M13. Les Galaxy Buds bénéficiaient également d'une belle réduction. Ces appareils demeurent toujours excellents aujourd'hui et conviendront à un large public de consommateurs qui recherchent un bon petit téléphone Samsung. Découvrez les prix barrés chez Amazon :

Samsung Galaxy M13 64 Go Neuf à partir de 149,00 € Amazon 149,00 € Voir

Samsung Galaxy Z Fold4 256 Go Neuf à partir de 1299,00 € Occasion à partir de 1195,08 € Amazon 1299,00 € Voir Amazon 1299,00 € 1195,08 € Voir

Samsung Galaxy Z Flip4 128 Go Neuf à partir de 698,95 € Amazon 699,00 € 698,95 € Voir

Samsung Galaxy S21 FE 128 Go Neuf à partir de 509,99 € Amazon 759,00 € 509,99 € Voir

Samsung Galaxy Buds Live Neuf à partir de 57,97 € Occasion à partir de 59,00 € Rakuten 57,97 € Voir

Amazon 149,99 € 78,00 € Voir

Ubaldi 78,00 € Voir

SFR 79,99 € Voir

Rue du Commerce 83,59 € Voir

Cdiscount 89,00 € Voir

Leclerc 89,40 € Voir

Fnac 149,97 € 93,01 € Voir

La Redoute 95,38 € Voir Rakuten 57,97 € 59,00 € Voir

Amazon 149,99 € 71,76 € Voir

Fnac 149,97 € 134,99 € Voir

Google et Amazon ont beau être deux rivaux chez les géants de la tech, les Pixel (comme les iPhone d'Apple d'ailleurs), sont vendus sur la plateforme et bénéficient eux aussi très régulièrement de promotions. Le Prime Day ne déroge pas à la règle avec des promos attendues sur les Google Pixel 6a, mais aussi 7 et 7 Pro notamment, derniers fleurons de la firme de Mountain View.

Google Pixel 6a Neuf à partir de 318,90 € Occasion à partir de 313,40 € Rakuten 318,90 € Voir

Cdiscount 319,00 € Voir

Amazon 459,00 € 343,98 € Voir

Fnac 458,98 € 343,98 € Voir

Darty 344,00 € Voir

Rue du Commerce 349,99 € Voir

La Redoute 489,98 € Voir Amazon 459,00 € 313,40 € Voir

Fnac 458,98 € 459,00 € Voir

Google Pixel 7 128Go Neuf à partir de 519,96 € Occasion à partir de 519,00 € Rakuten 519,96 € Voir

Fnac 648,98 € 524,98 € Voir

Darty 525,00 € Voir

Cdiscount 534,90 € Voir

Rue du Commerce 539,99 € Voir

La Redoute 719,98 € Voir Reconditionné 549,00 € 519,00 € Voir

Rakuten 519,96 € 550,00 € Voir

Google Pixel 7 Pro 128 Go Neuf à partir de 719,00 € Occasion à partir de 635,00 € Fnac 898,98 € 719,00 € Voir

Reconditionné 769,00 € 739,00 € Voir

Rakuten 743,89 € Voir

Amazon 899,00 € 749,00 € Voir

Darty 749,00 € Voir

Rue du Commerce 775,20 € Voir Rakuten 743,89 € 635,00 € Voir

Amazon 899,00 € 689,08 € Voir

Google Pixel 7 128Go + Pixel Buds Pro 599 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

La marque Xiaomi, déjà bien implantée en France, comporte d'excellents téléphones. Plusieurs sont généralement concernés par des promotion dans le cadre du Prime Day d'Amazon. Des appareils de milieu et d'entrée de gamme qui disposent de jolies performances, notamment en matière de puissance. Voici les promos en cours au lancement du Prime Day, dont un très beau prix barré sur le Xiaomi 11T 5G 256GB à 329,90 € au lieu d'un prix récent le plus bas de 556,41 €, soit 41% de réduction :

Xiaomi 11t 256Go Neuf à partir de 329,90 € Occasion à partir de 289,34 € Amazon 556,41 € 329,90 € Voir

Darty 408,76 € Voir

Rue du Commerce 440,18 € Voir Amazon 556,41 € 289,34 € Voir

Voici les prix des smartphones qu'il faudra tout particulièrement surveiller selon nous pendant les deux jours de l'opération. A minuit ce mardi, quelques offres étaient déjà disponibles sur des téléphones Sony Xperia, Nothing Phone, Realme...

Sony Xperia 10 IV 128Go Neuf à partir de 329,00 € Occasion à partir de 200,00 € Rakuten 329,00 € Voir

Fnac 409,95 € Voir

Amazon 499,00 € 414,75 € Voir

Rue du Commerce 464,14 € Voir

Darty 484,62 € Voir Rakuten 329,00 € 200,00 € Voir

Amazon 499,00 € 306,03 € Voir

Fnac 409,95 € 329,00 € Voir

Nothing Phone 256Go Neuf à partir de 369,99 € Occasion à partir de 344,37 € Rakuten 369,99 € Voir

Amazon 398,70 € 398,99 € Voir

Rue du Commerce 408,61 € Voir

Fnac 419,00 € Voir

Cdiscount 481,81 € Voir

Materiel.net 499,94 € Voir

LDLC.com 499,94 € Voir Amazon 398,70 € 344,37 € Voir

Rakuten 369,99 € 420,90 € Voir

OnePlus 10T 128 Go Neuf à partir de 439,00 € Occasion à partir de 406,98 € Darty 439,00 € Voir

Cdiscount 499,00 € Voir

Rue du Commerce 513,00 € Voir

Fnac 517,00 € Voir

Rakuten 526,00 € Voir

Amazon 579,00 € Voir Amazon 579,00 € 406,98 € Voir

Realme C55 128Go Neuf à partir de 199,99 € Occasion à partir de 158,28 € Amazon 179,99 € 199,99 € Voir Amazon 179,99 € 158,28 € Voir

Batterie Externe INIU , 22.5W Power Bank 10500mAh Neuf à partir de 23,99 € Occasion à partir de 18,79 € Amazon 47,98 € 23,99 € Voir

Fnac 29,90 € Voir

Darty 29,90 € Voir Amazon 47,98 € 18,79 € Voir

Notez que ces promotions sont provisoires et peuvent changer. Le Prime Day d'Amazon a lieu du mardi 11 juillet à 00h00 au mercredi 12 juillet à 23h59. Les offres du Prime Day sont réservées aux membres abonnés à l'abonnement Amazon Prime. N'hésitez pas à consulter notre article dédié au Prime Day 2023 pour savoir comment vous abonner gratuitement et profiter de l'ensemble des promotions proposées.