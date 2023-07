Prime Day smartphone : Xiaomi, Honor, Oppo... Déjà des promos chez Amazon !

Le Prime Day Amazon 2023 a lieu la semaine prochaine, mardi 11 et mercredi 12 juillet. Mais déjà, plusieurs offres sur les smartphones Xiaomi, Honor ou Oppo sont disponibles sur le site du géant de la vente en ligne...

La date est attendue depuis déjà des mois. Le Prime Day d'Amazon, opération commerciale éclair de l'été, est fixé aux mardi 11 et mercredi 12 juillet 2023. Dès la semaine prochaine, alors que les soldes sont toujours en cours chez plusieurs marchands, le géant de la vente en ligne va encore tirer un peu plus les prix vers le bas avec une salve de promos tous azimuts.

Lors du Prime Day, les smartphones font évidemment l'objet de fortes attentes. Samsung, Apple, Google, Honor, Xiaomi, Oppo... De nombreuses marques de téléphones mobiles devraient ainsi bénéficier de rabais exclusifs réservés aux membres Amazon Prime.

Le Prime Day, comme le Black Friday en fin d'année ou la très large majorité des des opérations commerciales du même genre, offre les meilleures prix sur les smartphones de générations antérieures, comme l'iPhone 13 ou le S22 de Samsung. Voici les prix des smartphones qu'il faudra tout particulièrement surveiller selon nous pendant les deux jours de l'opération.

Déjà quelques offres étaient d'ailleurs déjà disponibles ce vendredi chez Amazon, concernant certains de ces smartphones mais aussi bien d'autres bénéficiant de prix barrés. Amazon mettait en avant une opération permettant de bénéficier de 100 € en coupon et d'une paire de Earbuds 3 Pro offerte pour l'achat du tout nouveau Honor 90 (voir l'offre). Voici les meilleures promos dénichées sur le site du cybermarchand par marque.

Samsung a l'habitude d'être concerné par des événements comme le Prime Day. Plusieurs smartphones et objets connectés de la firme ont bénéficié de promotions dans le cadre de l'événement ces dernières années, comme le Samsung Galaxy M32, le Samsung Galaxy A12, ou encore le Samsung Galaxy A54, des téléphones d'entrée de gamme qui deviennent encore plus accessibles avec les prix barrés du Prime Day. Ces appareils demeurent toujours excellents aujourd'hui et conviendront à un large public de consommateurs qui recherchent un bon petit téléphone Samsung. Mieux : ce vendredi Samsung offrait le Galaxy S22 128Go à 548 € au lieu de 599 € (les offres peuvent évoluer).

Samsung Galaxy S22 5G 128Go à 548 € - Voir l'offre

Samsung Galaxy A54 5 128 Go à 429,00€ - Voir l'offre

Google et Amazon ont beau être deux rivaux chez les géants de la tech, les Pixel (comme les iPhone d'Apple d'ailleurs), sont vendus sur la plateforme et bénéficient eux aussi très régulièrement de promotions. Le Prime Day ne devrait pas déroger à la règle avec des promos attendues notamment sur le Google Pixel 7 et 7 Pro, le dernier fleuron de la firme de Mountain View ayant été présenté en octobre dernier soit dans le délai idéal pour profiter aujourd'hui de rabais. On trouvait déjà des Pixel 7 et 7 Pro avec pas loin de 15% de remise chez Amazon vendredi.

Google Pixel 7 Pro débloqué 128GB à 740,99 € – Voir l'offre

Google Pixel 7 débloqué 128GB à 548,98 € – Voir l'offre

La marque Xiaomi, déjà bien implantée en France, comporte d'excellents téléphones. Plusieurs sont généralement concernés par des promotion dans le cadre du Prime Day d'Amazon. Les Poco ne devraient pas tenir la corde comme l'année passée, mais les promotions les plus attendues concernèrent sans doute la gamme des Redmi. Des appareils de milieu et d'entrée de gamme qui disposent de jolies performances, notamment en matière de puissance. Voici les promos en cours, dont un très beau prix barré sur le Xiaomi 11T 5G 256GB à 329,90 € au lieu d'un prix récent le plus basde 556,41 €, soit 41% de réduction :

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128Go à 247 € - Voir l'offre

Xiaomi 11T 5G 256GB à 329,90 € - Voir l'offre

La marque Oppo participe également au Prime Day chaque année par l'entremise d'Amazon, avec bien souvent les plus jolies promotion sur plusieurs téléphones de milieu de gamme : l'Oppo Find X3 Lite, l'Oppo Find X3 Neo et l'Oppo Find X3 Pro. Les modèles les plus abordables de la marque disposent déjà d'un processeur les rendant compatibles avec les bandes de communication 5G, d'excellents capteurs photo ainsi que des batteries permettant des charges très rapides, pour recharger entièrement le téléphone en moins d'une heure. Voici les offres en cours ce vendredi.

OPPO A77 débloqué 64 Go à 288,90€ - Voir l'offre

OPPO A54s Dual SIM 128GB à 139,00€ - Voir l'offre

OPPO DS A16 3+32 à 148,99€ - Voir l'offre

Batterie de 5000 mAh, grand écran de 6,7 pouces 120 Hz incurvé sur les tranches, capteurs photo à ultra haute résolution et caméra de 200 MP, mode HDR, mode nuit... Honor a décidé de frapper un grand coup avec la sortie de son Honor 90. La marque, jusqu'ici placée sur le milieu de gamme, lorgne comme ses petites concurrentes sur la manne des smartphones premium avec son nouveau modèle, qui bénéficie d'une belle offre de lancement sur Amazon avant le Prime Day. Un coupon de 100 € est offert ainsi qu'une paire de Earbuds 3 Pro pour l'achat du nouveau téléphone. Voir l'offre

Notez que ces promotions sont provisoires et peuvent changer. Le Prime Day d'Amazon débute quant à lui le mardi 11 juillet à 00h00. Les offres du Prime Day sont réservées aux membres abonnés à l'abonnement Amazon Prime. N'hésitez pas à consulter notre article dédié au Prime Day 2023 pour savoir comment vous abonner gratuitement et profiter de l'ensemble des promotions proposées.