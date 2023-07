Prime Day iPhone : l'iPhone 14 à son meilleur prix sur Amazon

Le Prime Day se termine d'ici quelques heures. Amazon en profite pour mettre en ligne plusieurs grosses offres avec notamment l'iPhone 14 qui atteint son meilleur prix affiché sur la toile.

Le Prime Day 2023 touche à sa fin ! Il ne reste désormais plus que quelques heures pour profiter des dernières promotions proposées par Amazon, notamment sur les différents modèles d'iPhone. Il est plus que temps de profiter des offres du Prime Day puisque ces dernières se terminent ce mercredi 12 juillet !

L'offre du moment pour le Prime Day concerne l'iPhone 14. Le dernier smartphone en date de chez Apple connait l'un de ses meilleurs prix sur le site d'Amazon et s'affiche désormais à 819 euros pour les membres abonnés au programme Amazon Prime ou non. Dépêchez-vous cependant, cette offre risque de ne pas durer dans le temps !

iPhone iPhone 14 128GB White Neuf à partir de 787,99 € Occasion à partir de 719,99 € Rakuten 787,99 € Voir

Amazon 1019,00 € 819,00 € Voir

Ubaldi 819,00 € Voir

Reconditionné 849,00 € 819,00 € Voir

Rue du Commerce 829,35 € Voir

Fnac 1018,95 € 918,95 € Voir

Cdiscount 919,00 € Voir

La Redoute 919,00 € Voir

Darty 919,00 € Voir

Galeries Lafayette 919,00 € Voir

LDLC.com 969,00 € Voir Rakuten 787,99 € 719,99 € Voir

Fnac 1018,95 € 788,00 € Voir

Amazon 1019,00 € 815,99 € Voir

Cdiscount 919,00 € 1034,90 € Voir

Les offres à ne pas manquer

Voici les modèles d'iPhone qui, selon nous, sont à suivre lors du Prime Day et les meilleurs prix actuellement affichés chez Amazon, mais aussi chez les autres revendeurs. Un bon moyen de comparer avant de se lancer.

Dernier modèle d'iPhone en date, l'iPhone 14 devrait voir son prix baisser sensiblement lors de ce Prime Day chez Amazon. Avec quelques mois au compteur (presque un an) et des ventes qui restent à un niveau mitigé, certains revendeurs comme Amazon pourraient donc être tentés d'écouler les stocks avant la sortie de son successeur, l'iPhone 15. Voici quelques prix à surveiller pendant les deux jours du Prime Day.

iPhone 14 Pro 128GB Black Neuf à partir de 1039,99 € Occasion à partir de 1010,00 € Rakuten 1039,99 € Voir

Reconditionné 1104,00 € 1074,00 € Voir

Rue du Commerce 1076,35 € Voir

Amazon 1097,00 € Voir

Ubaldi 1094,00 € Voir

Cdiscount 1105,00 € Voir

Fnac 1328,95 € 1228,95 € Voir

Materiel.net 1229,00 € Voir

LDLC.com 1229,00 € Voir

La Redoute 1229,00 € Voir

Darty 1229,00 € Voir

Boulanger 1229,00 € Voir

Galeries Lafayette 1229,00 € Voir Rakuten 1039,99 € 1010,00 € Voir

Amazon 1097,00 € 1025,99 € Voir

Fnac 1328,95 € 1090,00 € Voir

APPLE iPhone 14 128GB Blue Neuf à partir de 797,99 € Occasion à partir de 759,90 € Rakuten 797,99 € Voir

Rue du Commerce 817,00 € Voir

Reconditionné 849,00 € 819,00 € Voir

Amazon 1019,00 € 829,00 € Voir

Ubaldi 829,00 € Voir

Leclerc 878,00 € Voir

Fnac 1018,95 € 918,95 € Voir

Cdiscount 919,00 € Voir

Materiel.net 919,00 € Voir

Darty 919,00 € Voir

LDLC.com 969,00 € Voir Rakuten 797,99 € 759,90 € Voir

Amazon 1019,00 € 762,68 € Voir

Fnac 1018,95 € 838,00 € Voir

APPLE iPhone 14 Plus 128GB (PRODUCT)RED Neuf à partir de 909,00 € Occasion à partir de 829,99 € Rue du Commerce 909,00 € Voir

Rakuten 941,00 € Voir

Amazon 1169,00 € 999,00 € Voir

Cdiscount 999,00 € Voir

Leclerc 1043,00 € Voir

Fnac 1168,95 € 1068,95 € Voir

Materiel.net 1069,00 € Voir

Darty 1069,00 € Voir

LDLC.com 1119,00 € Voir Rakuten 941,00 € 829,99 € Voir

Reconditionné 869,00 € 839,00 € Voir

Fnac 1168,95 € 903,90 € Voir

iPhone 14 Pro 512 Go Neuf à partir de 1358,00 € Occasion à partir de 1259,00 € Rue du Commerce 1358,00 € Voir

Rakuten 1459,00 € Voir

Amazon 1509,00 € 1539,00 € Voir

Cdiscount 1549,00 € Voir

La Redoute 1579,00 € Voir

Boulanger 1579,00 € Voir

Galeries Lafayette 1579,00 € Voir

Fnac 1718,95 € 1618,95 € Voir

LDLC.com 1619,00 € Voir

Darty 1619,00 € Voir Reconditionné 1289,00 € 1259,00 € Voir

Rakuten 1459,00 € 1349,80 € Voir

Fnac 1718,95 € 1361,90 € Voir

Amazon 1509,00 € 1523,61 € Voir

Comme lors des soldes, qui se prolongent d'ailleurs lors du Prime Day cette année, l'iPhone 13 est quant à lui susceptible de d'afficher quelques prix bien barrés. Même avec près de deux ans de durée de vie, le téléphone de la firme bénéficie toujours de prestations haut de gamme. L'iPhone 13 est même très souvent considéré comme le téléphone le plus abouti d'Apple. Il est disponible en quatre versions : classique, mini, pro et pro max.

iPhone 13 - 128GO - Minuit Neuf à partir de 735,00 € Occasion à partir de 598,50 € Ubaldi 735,00 € Voir

Rakuten 738,98 € Voir

Rue du Commerce 758,00 € Voir Rakuten 738,98 € 598,50 € Voir

Darty 749,00 € Voir

Amazon 909,00 € 790,28 € Voir

iPhone 13 Mini - 128GO - Minuit Neuf à partir de 689,00 € Occasion à partir de 515,00 € Rakuten 689,00 € Voir

Rue du Commerce 710,60 € Voir Rakuten 689,00 € 515,00 € Voir

iPhone 13 Pro Max 1To Graphite Neuf à partir de 1469,00 € Occasion à partir de 1139,00 € Cdiscount 1469,00 € Voir

Rakuten 1759,00 € Voir

Rue du Commerce 1981,70 € Voir Reconditionné 1169,00 € 1139,00 € Voir

Amazon 1839,00 € 1181,99 € Voir

Rakuten 1759,00 € 1269,98 € Voir

L'iPhone 12 a beau ne pas être le modèle le plus récent de la marque à la pomme, il a l'avantage d'être toujours moins onéreux au fil des années. Le Prime Day a déjà plusieurs fois fait profiter les abonnés Amazon d'offres ces dernières éditions. Et si aucune offre spécifique ne concerne l'iPhone 12 lors de ce Prime Day 2023, on trouvera toujours un moyen de se rattraper : le téléphone est très souvent en promotion chez plusieurs autres marchands à des prix très intéressants.

iPhone 12 - 64 Go - Blanc Neuf à partir de 599,89 € Occasion à partir de 400,00 € Rakuten 599,89 € Voir

Rue du Commerce 668,80 € Voir Rakuten 599,89 € 400,00 € Voir

Darty 457,00 € Voir

Apple iPhone 12 Mini Bleu 64 Go Neuf à partir de 649,00 € Occasion à partir de 250,00 € Rakuten 649,00 € Voir Rakuten 649,00 € 250,00 € Voir

Darty 415,00 € Voir

Il était l'année dernière le seul modèle Apple en promotion pour le Prime Day Amazon : l'iPhone 11 avait alors perdu près de 100 euros par rapport à son tarif initial et s'affichait sous la barre symbolique des 500 euros ! Un joli prix qui en a fait, le temps du Prime Day, l'un des iPhone les plus accessibles. Pour rappel, l'iPhone 11 est toujours un excellent téléphone aujourd'hui, et bénéficiera des mises à jour d'Apple pendant encore plusieurs années.

iPhone 11 64Go White Neuf à partir de 471,00 € Occasion à partir de 298,00 € Rue du Commerce 471,00 € Voir

Rakuten 488,80 € Voir

Leclerc 494,00 € Voir

Fnac 528,95 € Voir

Materiel.net 529,00 € Voir

Darty 529,00 € Voir

Cdiscount 539,99 € Voir Rakuten 488,80 € 298,00 € Voir

Fnac 528,95 € 339,89 € Voir

Amazon 529,00 € 439,82 € Voir

Autre produit Apple concerné par le Prime Day l'année passée : l'Apple Watch Series 7 avait aussi vu son prix baisser sur plusieurs de ses modèles et coloris. Cette fois, on compte beaucoup sur un effort d'Amazon sur l'Apple Watch Series 8 sortie à la rentrée dernière. Ce modèle vous permettra de profiter de votre montre, où que vous soyez, et sans disposer de votre iPhone à proximité.

Apple Watch Series 8 Neuf à partir de 445,99 € Occasion à partir de 388,00 € Rue du Commerce 445,99 € Voir

Fnac 498,98 € 448,98 € Voir

Amazon 439,00 € 449,00 € Voir

Cdiscount 449,00 € Voir

Leclerc 460,00 € Voir

Materiel.net 499,00 € Voir

LDLC.com 499,00 € Voir

Rakuten 543,99 € Voir Fnac 498,98 € 388,00 € Voir

Amazon 439,00 € 444,51 € Voir

D'autres versions de l'Apple Watch peuvent également bénéficier de promotions pour le Prime Day Amazon. Les modèles uniquement GPS (qui nécessitent donc votre téléphone à proximité) disposent de jolis rabais qui les rendent bien plus abordables.

Apple Watch Series 7 (GPS) bleue 359 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Apple Watch Series 7 (GPS) noire 359 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

L'Apple Watch SE : la montre connectée la moins chère pour le Prime Day

L'autre montre connectée concernée par le Prime Day est l'Apple Watch SE. Cette version peu onéreuse de la célèbre montre d'Apple devrait aussi profiter de l'événement pour diminuer encore son prix. L'Apple Watch SE en version GPS s'affichait l'année dernière à 254 euros, ce qui était déjà un excellent tarif !

Notez que ces promotions sont à durée limitée du mardi 11 juillet 00h00 au mercredi 12 juillet 23h59 dans la limite des stocks disponibles. Les offres du Prime Day sont réservées aux membres abonnés à l'abonnement Amazon Prime. N'hésitez pas à consulter notre article dédié au Prime Day 2023 pour savoir comment vous abonner gratuitement et profiter de l'ensemble des promotions proposées.