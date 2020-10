Bon plan Prime Day Apple : 100 euros de réduction sur l'iPad Air 2019

Pour ce Prime Day 2020, Amazon fait passer le prix de l'iPad Air de 567 à 467 euros. Une très bonne affaire alors que son successeur doit arriver prochainement.

Placé entre l'iPad Pro et l'iPad classique dans la gamme, l'iPad Air est la plus fine des tablettes Apple : 6 mm seulement. La plus fine et l'une des plus légères : 455 grammes. Le tout sans rogner sur la taille de l'écran avec une dalle de 10.5 pouces. C'est ce qui fait son succès, et chez Amazon, le prix perd carrément 100 euros pour passer sous les 470 euros dans le cadre des Prime Days. C'est 200 euros moins cher que le nouveau qui débarque ce mois-ci.

Apple iPad Air 64 Go WiFi Argent 10.5" 2019 Fnac 513,00 € Voir

Darty 513,00 € Voir

Amazon 569,00 € Voir

Globalement, cet iPad Air 2019 reprend les caractéristiques de l'iPad mini avec un processeur A12 Bionic, l'intégration de la fonction True Tone, idéale pour le confort visuel avec un réglage automatique de la balance des blancs, ainsi que la compatibilité avec l'Apple Pencil de première génération. Même chose pour les deux capteurs photos avec un appareil de huit millions de pixels à l'arrière, et une caméra avant de 7 millions de pixels pour utiliser FaceTime en HD, ou n'importe quel application de visio-conférence comme Zoom ou Meets.

Pour la connectique, c'est du très classique et du 100% Apple puisque la recharge et le transfert de données s'effectue via le désormais classique port Lightning. On trouve aussi du Wi-Fi de dernière génération et du Bluetooth pour connecter, par exemple, ses AirPods, un stylet ou un clavier comme le Smart Keyboard. Les 4 Go de mémoire vive et les 64 Go de stockage devraient suffire pour une utilisation au quotidien, et même afin de retoucher des vidéos en 4K. Par sécurité, on conseillera cependant de stocker les vidéos et les photos sur iCloud pour ne conserver que les applications et ses jeux sur la tablette.