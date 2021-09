Bon plan Xiaomi : le Redmi Note 10 Pro à nouveau en promotion !

BON PLAN XIAOMI. Déjà concerné par une belle baisse de prix ces derniers jours, le Redmi Note 10 Pro est toujours en promotion chez Amazon et disponible pour la modique somme de 239 euros.

Xiaomi est toujours l'un des leaders dans les domaines des smartphones d'entrée et de milieu de gamme. La marque multiplie les sorties dont certaines tombent régulièrement en promotion. C'est toujours le cas sur le Redmi Note 10 Pro, actuellement disponible pour 40 euros de moins chez certains revendeurs spécialisés comme Amazon.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro - Smartphone 6+64GB, 6,67” 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 732G, 108MP Quad Caméra, 5020mAh, Bleu Glacier (Version Française + 2 ans de garantie) Exclusivité Amazon 279,90 € 239,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Disponible pour un peu plus de 200 euros, le Redmi Note 10 Pro est disponible chez nous depuis le mois de mars 2021. S'il se distingue de la concurrence par l'ajout d'un capteur photo 108 Mpx, il faudra surtout compter sur sa jolie autonomie, son design épuré, son superbe écran AMOLED, et ses très bonnes performances au quotidien. La version française avec 2 ans de garantie vous rajoute également des écouteurs afin de profiter de vos appels et musiques sans déranger votre entourage. Une jolie référence accessible à petit prix et qui saura vous accompagner tout au long de votre journée !

XIAOMI Redmi Note 10 Pro 128 Go Bronze Cdiscount 269,00 € Voir

Fnac 298,98 € 275,00 € Voir

Amazon 299,00 € 279,00 € Voir

La Redoute 279,00 € Voir

Boulanger 299,00 € 279,00 € Voir

Materiel.net 299,95 € Voir

LDLC.com 299,95 € Voir

Darty 299,00 € Voir

Bien que le POCO X3 ne soit déjà pas très onéreux, le smartphone se paie parfois le luxe d'être en promotion chez différents revendeurs spécialisés ! Une petite baisse de prix bienvenue qui permet de bénéficier tout de même de ce smartphone à un tarif encore moins élevé que son prix de base.

Smartphone Xiaomi Xiaomi poco x3 nfc 6go/64go bleu (cobalt blue) dual sim Fnac 239,00 € Voir

Darty 239,00 € Voir

Le POCO X3, sorti en fin d'année 2020, est évidemment toujours disponible et continue de séduire de nombreux utilisateurs. Il s'impose également comme un excellent smartphone à bas prix. Avec ses 6Go de RAM, ses 64Go d'espace de stockage et son appareil photo de 64Mpx, le POCO X3 a tout pour s'imposer parmi les meilleurs smartphones d'entrée de gamme. Il est régulièrement concerné par des offres de promotion qui baisse encore plus son tarif, comme c'est actuellement le cas chez Amazon.

Le POCO F3 est régulièrement disponible chez plusieurs revendeurs pour un prix aux alentours de 300 euros. Pour un tarif aussi attractif, vous disposerez d'un smartphone relativement puissant et qui s'inscrit parfaitement dans la lignée de la gamme POCO, à savoir proposer un produit efficace tout en restant accessible aux plus petits budgets.

Smartphone Xiaomi Xiaomi poco f3 5g 6go/128go noir (night black) dual sim Amazon 307,99 € Voir

Darty 349,00 € Voir

Fnac 355,00 € Voir

Parmi les caractéristiques du POCO F3, on peut notamment relever :

Son processeur Snapdragon 870 qui est l'un des processeurs les plus puissants du marché derrière le 880.

Un écran AMOLED 120hz de 6,67 pouces pour une superbe qualité d'images.

Une compatibilité avec les nouveaux réseaux 5G.

De deux haut-parleurs pour un son stéréo puissant, ainsi que trois microphones intégrés.

D'une triple capteur photo de 48Mpx.

De très bonnes spécificités, surtout lorsque l'on sait que l'on sait que le prix du POCO F3 à sa sortie était de 344 euros, et que ce dernier est déjà sujet à des promotions régulières.

A la recherche d'un smartphone d'entrée de gamme fiable et performant ? Amazon propose actuellement le Redmi 9 au tarif très attractif de 145 euros. Une offre très intéressante pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un petit smartphone d'entrée de gamme. Attention cependant, cette promotion est à durée limitée !

XIAOMI Redmi 9 32Go Gris Amazon 159,00 € 125,50 € Voir

Electro Dépôt 129,97 € Voir

Cdiscount 145,00 € Voir

La Redoute 146,99 € Voir

Boulanger 159,00 € 149,00 € Voir

Materiel.net 159,95 € Voir

LDLC.com 159,95 € Voir

Idéal pour ceux qui ne souhaitent pas sacrifier leur compte en banque, mais disposer d'un téléphone efficace ! Le Redmi 9 est un smartphone qui dispose des fonctionnalités essentielles pour vous accompagner durant vos journées avec ses 3 Go de mémoire vive et ses 32 Go d'espace de stockage pour vos photos, applications et vidéos. Il est également pourvu d'un appareil photo de 13 Mpx pour réaliser des clichés de jour comme de nuit, ainsi que d'un port Jack pour y brancher vos écouteurs. S'il n'est pas spécialement taillé pour du jeu vidéo, le Redmi 9 reste un très bon compromis pour celles et ceux qui souhaitent disposer d'un smartphone compatible 4G à petit prix.

Disponible depuis seulement quelques semaines, le POCO M3 Pro dispose de belles caractéristiques malgré son prix très accessible :

Un processeur MediaTek Dimensity 700 avec 4 Go de RAM pour suivre efficacement l'ensemble de vos applications et jeux.

Un espace de stockage de 64 Go pour stocker vos photos, vidéos et documents.

3 capteurs photo dont une caméra principale de 48 Mpx, un capteur de profondeur de 2 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx.

Une compatibilité avec les nouveaux réseaux 5G.

La possibilité de disposer de deux cartes SIM.

XIAOMI POCO M3 Pro 128Go Noir Darty 219,99 € Voir

Amazon 229,90 € Voir

Cdiscount 276,83 € 229,90 € Voir

Fnac 238,90 € Voir

Des spécificités très solides lorsque l'on sait que le smartphone est disponible pour moins de 200 euros. Il vous accompagnera pendant une à deux journées sans trop de soucis grâce à sa batterie de 5000 mAh et sa charge rapide.

Cette version estampillée "Pro" du POCO X3 est sortie en début d'année 2021 et continue de s'imposer comme une belle référence à moindre prix. Ce smartphone propose davantage de performances que son aîné, au détriment d'une partie photo plus en retrait. Si vous cherchez avant tout un smartphone capable de vous accompagner dans vos multitâches et vos parties de jeux vidéo, le POCO X3 Pro peut s'avérer être un excellent compromis à petit prix. Généralement disponible aux alentours des 200 euros, ce smartphone est parfois en promotion chez plusieurs revendeurs.

XIAOMI POCO X3 PRO 128 Go Bleu Cdiscount 289,00 € 219,00 € Voir

Amazon 227,00 € Voir

Fnac 249,99 € Voir

Darty 251,00 € Voir

Autre grand nom de la gamme Xiaomi, le Mi 10T Lite est aussi disponible en promotion, notamment dans sa version compatible 5G. Pour peu que vous disposiez d'un forfait compatible, profitez de la nouvelle génération de réseaux de téléphonie mobile à moindre coût. Le Xiaomi Mi 10T Lite est disponible aux environs de 290 euros le temps d'offres spéciales au lieu de son prix de lancement de 370 euros.

Xiaomi 10T Lite Smartphone Amazon 275,00 € Voir

Fnac 294,00 € 288,00 € Voir

Cdiscount 298,49 € Voir

La Redoute 299,00 € Voir

Boulanger 299,00 € Voir

D'autres smartphones de la marque Xiaomi sont également toujours disponibles sur les différents sites revendeurs spécialisés. Les produits du constructeur ont l'avantage de régulièrement bénéficier de promotions intéressantes et sont souvent concernés par les offres spéciales des sites revendeurs. Notez que les prix affichés peuvent évoluer rapidement selon l'actualité et les stocks disponibles. N'hésitez donc pas à revenir régulièrement pour dénicher de bonnes affaires.