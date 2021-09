iPhone 13 : une annonce ce mardi 14 septembre... Toutes les infos

IPHONE 13. Il aura fallu attend le début du mois de septembre pour qu'Apple communique sur la date de sa prochaine conférence. La Keynote du 14 septembre prochain devrait ainsi lever le voile sur le nouvel iPhone 13, et ses différentes versions.

Apple vient de dévoiler la date finale pour sa prochaine Keynote. Cette dernière, qui se déroulera le mardi 14 septembre à 19h chez nous, devrait permettre à la firme de communiquer sur le futur iPhone 13 à venir.

Malgré les différentes fuites déjà présentes sur le net, il est encore compliqué de se prononcer pleinement sur ce nouvel téléphone made in Apple. Ce dernier pourrait bien profiter de plusieurs versions, à l'instar de l'iPhone 12 qui avait été dévoilé aux côtés d'un iPhone 12 mini, Pro et Pro Max en fonction des besoins des utilisateurs. Apple va t-il réitérer la même stratégie pour 2022 ? Réponse dans quelques jours.

A l'image de son iPhone 12 sorti l'an dernier, il est probable que Apple propose à nouveau plusieurs modèles de son futur iPhone 13. Dévoilé en octobre 2020, l'iPhone 12 était notamment disponible en version classique, mini, Pro et Pro Max. Si les différences entre l'iPhone 12 et son itération mini était relativement mineures en dehors de la taille de l'écran, les versions Pro et Pro Max disposaient surtout de modules photo bien plus poussés.

La possibilité d'une annonce concernant un iPhone 13 mini reste cependant en suspens. En effet, malgré ses nombreuses qualités et son prix plus accessible, les chiffres de vente de l'iPhone 12 mini n'ont pas atteint leurs objectifs attendus par Apple. La firme pourrait donc ne pas retenter l'expérience cette année en prévoyant une version mini de son tant attendu iPhone 13. En attendant, il est toujours possible de retrouver l'iPhone 12 mini chez de nombreux revendeurs.

Bien qu'aucune date officielle n'ait encore été communiquée par Apple, il n'est jamais trop difficile de se prononcer à l'avance quant à la sortie d'un nouvel iPhone. La firme de Cupertino dispose d'un planning relativement bien établi qui permet de se projeter sur plusieurs points et dates de sortie des nouveaux appareils à venir.

Si Apple profite bien de sa prochaine conférence Keynote pour annoncer son prochain smartphone, l'iPhone 13 devrait être annoncé d'ici quelques semaines et sortir à la fin du mois de ce mois de septembre.

L'une des principales rumeurs que l'on peut retrouver sur plusieurs sites spécialisées est la potentielle annonce d'un iPhone pliable dit "Fold". Cette technologie relativement récente est déjà disponible chez plusieurs concurrents d'Apple avec notamment le Galaxy Fold dont la 3eme version est sortie fin août 2021. Difficile cependant d'imaginer qu'Apple puisse se lancer sur une telle technologie qui relève encore beaucoup du "gadget" pour le grand public. La firme de Cupertino mise plutôt sur des produits qui ont déjà fait leurs preuves et sont améliorés chaque année, plutôt que de grosses prises de risques comme pourrait l'être un iPhone pliable.

Un double appareil photo pour l'iPhone 13 classique

Si la majorité des informations disponibles sur l'iPhone 13 n'en sont encore qu'au stade de rumeurs, plusieurs fuites sont déjà disponibles sur le net. Nos collègues de chez MySmartPrice ont dévoilé plusieurs rendus de ce qui semble être la version la plus classique à venir pour l'iPhone 13.

Ces premières images laissent apparaître un modèle très semblable à l'iPhone 12. On distingue cependant plusieurs particularités concernant les différents capteurs photo de l'appareil. Sur la face arrière, deux capteurs positionnés en diagonale seraient prévus afin de répondre à la taille de plusieurs composants présent dans le smartphone. Parmi les autres fuites disponibles sur la toile, plusieurs font état d'une encoche de la caméra avant plus petite que sur les modèles de l'iPhone 12. Ces deux fuites s'accordent cependant sur les dimensions de l'iPhone 13 classique à venir qui seraient identiques à celles de son prédécesseur à savoir 146,7 × 71,5 × 7,6 mm. L'iPhone 13 Pro, s'il existe, devrait quant à lui être équipé d'un module photo supplémentaire comme c'était déjà le cas pour son prédécesseur, l'iPhone 12 Pro.

La fin de Touch ID pour l'iPhone 13 ?

Selon plusieurs rumeurs trouvables sur le web, Apple déciderait de faire l'impasse sur l'implémentation de Touch ID au sein de l'iPhone 13. Cette technologie, qui permet de débloquer son smartphone d'un seul geste du doigt, a rapidement été éclipsé par Face ID, plus rapide et intuitive grâce à son système de reconnaissance faciale. Plusieurs analystes et insiders pointent du doigt le fait qu'Apple aurait souhaité intégrer son système de Touch ID directement sous l'écran de l'iPhone, pour autant parvenir à un résultat satisfaisant.

Pour ce qui des prix de l'iPhone 13 et ses potentielles versions mini et Pro, on peut s'attendre à des tarifs assez similaires à ceux pratiqués pour son prédécesseur l'iPhone 12 à savoir :

iPhone 13 mini : à partir de 809 euros.

iPhone 13 classique : à partir de 909 euros.

iPhone 13 Pro : à partir de 1159 euros.

iPhone 13 Pro Max : à partir de 1259 euros.

Pour ce qui d'une potentielle version pliable de l'iPhone 13, il est difficile de se prononcer à l'heure actuelle. Il est cependant hautement probable que cette nouvelle itération ne soit disponible qu'à partir de 1500 euros comme c'est souvent le cas chez les smartphones pliables actuels. En attendant d'être fixés, l'iPhone 12 classique reste disponible et deviendra même sûrement plus abordable après la sortie de son successeur.

