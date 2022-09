iOS 16 : enfin disponible, comment télécharger la mise à jour

IOS 16. Le nouvel iOS 16 est enfin disponible sur une majorité d'iPhone. On vous explique ses nouveautés et comment l'installer sur votre appareil.

iOS 16 est enfin disponible. Après plusieurs mois de bêta réservés aux développeurs, puis au grand public, cette nouvelle version du système d'exploitation Apple peut enfin être téléchargé sur l'iPhone. Les modèles compatibles sont nombreux et englobent plusieurs versions d'iPhone allant du 14 jusqu'au 8.

iOS 16 met avant tout l'accent sur la personnalisation. Cette nouvelle version épuré davantage vos notifications afin de laisser plus de place pour votre fond d'écran qui est désormais personnalisable. Retrouvez toutes les nouveautés d'iOS 16 et comment télécharger cette nouvelle version sur votre iPhone dans cet article.

Quelles sont les nouveautés d'iOS 16 ?

iOS 16 ne prévoit pas de grands bouleversements pour votre iPhone. Les rumeurs annonçaient déjà une mise à jour assez esthétique, mais discrète. Cette dernière s'accentue surtout sur la personnalisation de votre écran de verrouillage, avec de nouvelles options pour vos widgets, mais également vos notifications. Des modifications pour différentes applications comme Messages sont également prévues.

Un écran de verrouillage entièrement personnalisable avec iOS 16

Avant iOS 16, l'écran de verrouillage de l'iPhone ne disposait que d'une seule option de personnalisation : votre fond d'écran. iOS 16 devrait cependant changer la donne. Vous pouvez désormais modifier l'apparence de votre fond d'écran, et notamment l'heure affichée selon plusieurs typos proposées par Apple. Il est également possible de choisir si vous désirez qu'une partie de votre fond d'écran s'affiche par dessus l'heure affichée sur votre écran de verrouillage.

Retrouvez vos widgets directement sur votre écran de verrouillage

iOS 16 vous permet également de donner davantage de visibilité à vos différents widgets. Ces derniers pourront désormais être affichés directement sur votre écran de verrouillage. Les affichages seront différents en fonction du widget sélectionnée. Vous pourrez, par exemple, afficher la météo en permanence, un suivi de votre commande Uber Eats, votre activité physique hebdomadaire, et bien d'autres options.

Des notifications plus discrètes pour iOS 16

iOS 16 modifie également les notifications de votre iPhone. Apple estime que ces dernières prennent trop de place à l'écran, et gâchent un peu votre tout nouveau fond d'écran personnalisé. Vos notifications sous iOS 16 seront ainsi plus discrètes, et se dérouleront désormais en bas de votre écran verrouillé.

© Apple

Des mises à jour pour vos messages sous iOS 16

iOS 16 marque également quelques modifications pour l'application Messages. Cette dernière vous permettra désormais de modifier vos messages déjà envoyés, de les renvoyer en rappel, ou même de récupérer des messages supprimés récemment. La fonctionnalité SharePlay sera également intégrée à l'application Messages, afin de partager vos contenus à vos interlocuteurs. Ces derniers pourront notamment visionner un film ou écouter une musique avec vous, tout en pouvant contrôler la lecture.

Traduisez même vos images avec iOS 16

La fonction "texte en direct" est déjà impressionnante pour traduire des passages en langue étrangère. iOS 16 va désormais permettre de profiter de cette fonction, même au sein de vos images ! Vous pourrez ainsi traduire des panneaux ou captures d'écran de livres afin de traduire les textes visibles dessus. Un système de conversion monétaire est également prévu.

La fonction "Texte en direct" pourra désormais traduire du texte présent en image. © Apple

iOS 16 a été officiellement présenté le 6 juin 2022. Cette nouvelle version du système d'exploitation qui équipera l'iPhone a été introduite au grand public lors de la Keynote Apple WWDC qui s'est tenue du 6 juin au 10 juin 2022.

iOS 16 est disponible depuis le début du mois de septembre. Apple a respecté son planning habituel en rendant disponible son nouveau système d'exploitation en même temps que la sortie de son nouvel iPhone. Il est donc désormais possible de télécharger iOS 16 sur votre appareil si celui-ci est compatible.

Mon iPhone est-il compatible avec iOS 16 ?

La nouvelle version d'iOS 16 est notamment celle prévue de base sur le nouvel iPhone 14. Mais qu'en est-il des anciennes versions de l'iPhone ? Apple a dévoilé les différents iPhone compatibles avec le prochain iOS 16 :

Toute la gamme iPhone 14

iPhone SE 2 et iPhone SE 3

iPhone 13 et ses différentes versions

iPhone 12 et ses différentes versions

iPhone 11 et ses différentes versions

iPhone X et ses différentes versions

iPhone 8 et iPhone 8 Plus

iPhone 13 128Go Midnight Neuf à partir de 829,00 € Occasion à partir de 748,00 € Rakuten 829,00 € Voir

Fnac 908,95 € 858,95 € Voir

Cdiscount 859,00 € Voir

Darty 859,00 € Voir

Boulanger 859,00 € Voir Rakuten 829,00 € 748,00 € Voir

Reconditionné 795,00 € Voir

Fnac 908,95 € 814,00 € Voir

Alors que iOS 15 intégrait également les iPhone 6 sortis en 2014, le prochain iOS 16 présenté à la Keynote Apple fait l'impasse sur ces derniers. Il faudra donc changer votre iPhone si vous souhaitez continuer à bénéficier des prochaines mises à jour, et notamment celles pensées pour la sécurité de vos données.

Si votre iPhone ne vous a pas proposé automatiquement la mise à jour vers iOS 16, pas de panique. A moins que votre appareil ne soit pas compatible avec le système d'exploitation, il est toujours possible de l'installer sur votre iPhone. Pour cela, rendez-vous sur l'application "Paramètres". Allez ensuite dans la partie "Général" puis "Mise à jour logicielle". Vous devriez y trouver iOS 16 de proposé et n'aurez qu'à accepter les conditions d'utilisation pour mettre à jour votre iPhone.