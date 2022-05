iOS 16 : quels changements pour l'iPhone, sa date de sortie et version bêta à venir

IOS 16. La nouvelle version de iOS 16 devrait être très prochainement présentée par Apple. Découvrez les changements pressentis pour l'iPhone, mais également la date de sortie présumée d'iOS 16 et ses versions bêta à venir.

A moins d'une grande surprise, la nouvelle version de iOS 16 devrait être très prochainement dévoilée par Apple. Ce système d'exploitation qui équipe l'iPhone s'enrichirait de plusieurs nouveautés et fonctions pensées pour faciliter la vie des utilisateurs.

Bien qu'aucune information officielle au sujet d'iOS 16 ne soit encore disponible, plusieurs informations d'insiders remontent déjà sur cette nouvelle version. iOS 16 ne préparerait pas de nombreux changements, mais plutôt une amélioration de l'utilisation actuelle d'iOS. Découvrez toutes les nouveautés prévues pour iOS 16, sa date de sortie potentielle, ainsi que les premières versions bêta à venir.

Quelles sont les nouveautés à venir pour iOS 16 ?

iOS 16 ne bousculerait pas beaucoup l'environnement Apple pour l'iPhone. C'est en tout cas ce que rapportent plusieurs spécialistes dont Jon Gurman de chez Bloomberg, et spécialiste dans les fuites d'annonces Apple. Alors que iOS 15 s'était notamment concentré sur les appels Facetime, son successeur prévoirait surtout une amélioration des notifications et manières d'utiliser son iPhone. Petit récapitulatif des rumeurs autour du futur iOS 16.

Des notifications améliorées

L'une des grandes nouveautés d'iOS 16 résiderait dans son système de notifications pour l'iPhone. Ces dernières seraient repensées et "largement améliorées" selon le spécialiste Mark Gurman. Pas d'autres explications sur le sujet, mais on imagine bien qu'Apple va tenter de simplifier ou de rendre davantage intuitives les notifications dont votre iPhone peut vous inonder à longueur de journée.

iOS 16 devrait revoir et améliorer les notifications de l'iPhone. © Jenny Kane/AP/SIPA (publiée le 24/05/2022)

Des appels d'urgence par satellite

Plusieurs rumeurs concernant iOS 16 font état d'une nouvelle fonctionnalité pour les appels d'urgence. Ces derniers pourraient notamment s'appuyer sur une connexion par satellite. Cela permettrait à votre iPhone de pouvoir contacter les secours, même dans des endroits où le réseau est trop faible, voir inexistant.

Un écran de verrouillage toujours actif pour l'iPhone 14 Pro

iOS 16 devrait arriver en version finale pour la sortie du futur iPhone 14. Ce dernier commence déjà à livrer quelques-uns de ses secrets, et notamment autour d'une fonction qui serait uniquement réservée aux versions Pro. Le prochain iOS 16 permettrait à l'iPhone 14 Pro et Pro Max de bénéficier d'un écran de verrouillage toujours actif. Ce dernier pourrait ainsi afficher en permanence des informations comme l'heure, la date, ou des widgets. Reste à voir l'impact de cet ajout sur l'autonomie du futur iPhone 14.

Un système de widgets interactifs

Quelques rumeurs sur iOS 16 mentionnent une amélioration des widgets. Ces petits outils introduits avec iOS 14 permettent d'utiliser différemment ces applications préférées. Avec iOS 16, les derniers pourraient devenir utilisables directement sous leur forme de widgets. A l'heure actuelle, de nombreux widgets ne sont malheureusement que des raccourcis pour lancer leur application dédiées.

De nouvelles applications made in Apple

Mark Gurnman s'est exprimé plusieurs fois au sujet d'iOS 16. Le journaliste spécialisé Apple a notamment expliqué que plusieurs applications crées par la firme à la pomme seraient prévues avec l'arrivée d'iOS 16, sans donner davantage de précisions.

Des améliorations pour le suivi de votre santé

L'application Santé est très appréciée par Apple et sa communauté. iOS 16 devrait améliorer cette dernière, et notamment ses fonctions de suivi de sommeil et médical. L'application devrait normalement ajouter une gestion de la santé pour les femmes, avec notamment un suivi plus poussé du cycle menstruel et d'autres données.

Bien d'autres rumeurs circulent quant aux nouveautés que iOS 16 pourrait apporter. Nous vous tiendrons bien évidemment informés dès l'annonce de cette nouvelle version, avec les détails de tous les changements à venir pour votre iPhone, ainsi que les premiers accès à la bêta.

iOS 16 devrait être présenté au début du mois de juin 2022. Cette nouvelle version du système d'exploitation qui équipe les iPhone est généralement introduit au grand public lors de la Keynote Apple WWDC. Cette dernière se tient cette année du 6 juin au 10 juin prochain. Il est donc hautement probable que iOS 16 soit présenté le lundi 6 juin 2022.

iOS 16 ne sera cependant pas disponible dès le 6 juin. Si Apple respecte ses habitudes, la firme devrait proposer la première bêta de cette nouvelle version à ses développeurs partenaires en priorité. La date de sortie finale pour iOS 16 devrait tomber durant le mois de septembre 2022, aux côtés du nouvel iPhone 14.

Mon iPhone sera-t-il compatible avec iOS 16 ?

La prochaine version d'iOS 16 dévoilée à la Keynote Apple sera notamment celle prévue de base sur le prochain iPhone 14. Mais qu'en est-il des anciennes versions de l'iPhone ? Si Apple s'en tient à ses habitudes, les iPhone compatibles avec le prochain iOS 16 seraient les suivants :

Toute la gamme iPhone 14

iPhone SE 2 et iPhone SE 3

iPhone 13 et ses différentes versions

iPhone 12 et ses différentes versions

iPhone 11 et ses différentes versions

iPhone X et ses différentes versions

iPhone 8 et iPhone 8 Plus

iPhone 7 et iPhone 7 Plus

Alors que iOS 15 intégrait également les iPhone 6 sortis en 2014, le prochain iOS 16 présenté à la Keynote Apple ferait l'impasse sur ces derniers. Il faudra donc changer votre iPhone si vous souhaitez continuer à bénéficier des prochaines mises à jour, et notamment celles pensées pour la sécurité de vos données.

Quand sera disponible la première bêta de iOS 16 ?

Si iOS 16 est présenté lors de la Keynote Apple de la WWDC de juin, il faudra certainement patienter avant de mettre la main dessus. Apple a l'habitude de proposer plusieurs versions bêta de son système d'exploitation avant de déployer ce dernier sur les iPhone compatibles. La première bêta publique pour iOS 16 devrait être disponible au mois de juillet/août 2022.