Bon plan montre connectée : la Huawei GT 2 pour 109 euros !

BON PLAN MONTRE CONNECTÉE. La Huawei Watch GT 2 est actuellement en promotion chez Amazon et CDiscount. Cette montre au design élégant vous est proposé pour seulement 109 euros pour une durée limitée.

A la recherche d'une jolie montre connectée aux allures de vraie montre ? La Huawei Watch GT 2 (46mm) est actuellement en promotion chez Amazon et CDiscount. Pour une courte période, il est possible de mettre la main sur cette classieuse montre pour seulement 109 euros au lieu de son tarif habituel de 149 euros, et son tarif de lancement de 229 euros !

Lancée fin 2019 en France, la montre connectée Watch GT 2 de chez Huawei s'est rapidement imposée comme une valeur sûre grâce à son design élégant, ses deux bracelets en cuir et en silicone, et sa facilité d'utilisation. Elle conviendra parfaitement à de nombreux smartphones Android équipés de la technologie Bluetooth. Parmi ses différentes fonctionnalités, vous retrouverez notamment le contrôle de vos appels, messages et notifications, un système GPS, différents suivis cardiaques et sportifs, et bien d'autres applications. Son autonomie pouvant aller jusqu'à 14 jours vous garantit de solides performances pour tous vos besoins quotidiens.

Disponible depuis la fin d'année 2020, la Huawei GT 2 Pro est une référence solide de chez Huawei en terme de montre connectée. Disponible habituellement aux alentours des 300 euros, la montre est également en promotion actuellement chez CDiscount qui la propose à un prix très bas : 179 euros.

Dotée d'un design très élégant avec son cadran en saphir et son boitier en titane, la GT 2 Pro de chez Huawei représente bien tout le savoir faire du constructeur en matière de montre connectée. Elle dispose notamment d'une belle autonomie pouvant aller jusqu'à 14 jours afin de vous accompagner durant toute la journée, et est compatible avec la recharge sans fil. La montre Huawei GT 2 Pro est excellente pour l'analyse de vos mesures sportives et de santé grâce à son capteur cardiaque. Elle pourra également vous permettre de répondre ou refuser rapidement les appels présents sur votre smartphone.

Véritable petite star parmi les montres connectées Xiaomi grâce à son prix déjà très abordable, la Xiaomi Mi Watch Lite est actuellement en promotion sur Amazon pour sa part. Ce produit, fonctionnant grâce à une connexion Bluetooth, dispose de plusieurs applications intéressantes comme un GPS intégré pour vous repérer, un tracker de fitness pour vos séances de sport, et un support pour vos notifications de messages et appels. L'essentiel autour de votre poignet ! Habituellement proposée à 69 euros, la Xiaomi MI Watch Lite est disponible en promotion chez plusieurs revendeurs spécialisés.

Voilà donc de belles affaires si vous souhaitez disposer d'une montre connectée sans faire trop de dépenses. Notez que les prix indiqués sont évolutifs et peuvent changer très rapidement en fonction de l'actualité et des stocks disponibles. Ne tardez donc pas trop pour réaliser de bonnes affaires, et restez à l'affût de ces dernières.