Bon plan montre connectée : le bracelet Xiaomi à 20 euros

Bon nombre de montres connectées sont toujours disponibles en promotion malgré la fin des périodes de Black Friday et Cyber Monday. Parmi ces dernières, on retrouve notamment le bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 5, disponible à seulement 19,99 euros chez de nombreux sites revendeurs spécialisés. Une belle occasion de disposer d'un petit objet connecté pour trois fois rien, et qui vous permettra de surveiller plusieurs données relatives à votre santé ou vos notifications !

Que vous disposiez d'un iPhone ou non, l'Apple Watch est régulièrement considérée comme l'une, si ce n'est la, meilleure montre connectée du marché. Sa version la plus récente est actuellement en promotion chez plusieurs revendeurs.

Avec son sublime écran Retina toujours allumé et ses finitions en aluminium et acier inoxydable, l'Apple Watch Series 6 continue de séduire de nombreuses personnes de par le monde. Fan d'Apple ou non, il est difficile de ne pas reconnaître toutes les belles spécificités de l'Apple Watch. Cette dernière dispose de tout ce que l'on peut être en mesure d'attendre d'une montre connectée au niveau des applications. Si vous la jumelez avec un iPhone, vous disposerez même de davantage d'options comme l'intégration de Siri à votre poignet.

A la recherche d'une jolie montre connectée aux allures de vraie montre ? La Huawei Watch GT 2 (46mm) est actuellement en promotion chez Amazon et la Fnac. Pour une courte période, il est possible de mettre la main sur cette classieuse montre pour un tarif bien moins élevé que son tarif de lancement de 229 euros !

Lancée fin 2019 en France, la montre connectée Watch GT 2 de chez Huawei s'est rapidement imposée comme une valeur sûre grâce à son design élégant, ses deux bracelets en cuir et en silicone, et sa facilité d'utilisation. Elle conviendra parfaitement à de nombreux smartphones Android équipés de la technologie Bluetooth. Parmi ses différentes fonctionnalités, vous retrouverez notamment le contrôle de vos appels, messages et notifications, un système GPS, différents suivis cardiaques et sportifs, et bien d'autres applications. Son autonomie pouvant aller jusqu'à 14 jours vous garantit de solides performances pour tous vos besoins quotidiens.

Véritable petite star parmi les montres connectées Xiaomi grâce à son prix déjà très abordable, la Xiaomi Mi Watch Lite est actuellement en promotion sur Amazon pour sa part. Ce produit, fonctionnant grâce à une connexion Bluetooth, dispose de plusieurs applications intéressantes comme un GPS intégré pour vous repérer, un tracker de fitness pour vos séances de sport, et un support pour vos notifications de messages et appels. L'essentiel autour de votre poignet ! Habituellement proposée à 69 euros, la Xiaomi MI Watch Lite est disponible en promotion chez plusieurs revendeurs spécialisés.

Voilà donc de belles affaires si vous souhaitez disposer d'une montre connectée sans faire trop de dépenses. Notez que les prix indiqués sont évolutifs et peuvent changer très rapidement en fonction de l'actualité et des stocks disponibles. Ne tardez donc pas trop pour réaliser de bonnes affaires, et restez à l'affût de ces dernières.