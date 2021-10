Google Pixel 6 : dernier jour pour les bonus de précommande !

GOOGLE PIXEL. Vite ! Aujourd'hui marque la dernière occasion pour précommander votre Google Pixel 6 et profiter d'un casque Bose d'une valeur de 399 € offert !

[Mis à jour le 27 octobre à 09h47] Moins de 24h à patienter en attendant la sortie des nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro ! Pour rappel, ces nouveaux smartphones sont disponibles dès ce jeudi 28 octobre en ligne et magasins physiques spécialisés. Bien que des ruptures de stocks apparaissent déjà sur certains modèles, il est toujours possible de réserver votre exemplaire ! La boutique officielle de Google a notamment mis en place un système de file d'attente pour les plus impatients.

Pour rappel, Google propose un très joli bonus pour les précommandes, notamment chez la Fnac. Vous toute précommande du Pixel 6 ou sa version Pro, vous disposerez d'un casque Bose d'une valeur initiale de 399 €. De quoi profiter de votre nouveau téléphone avec votre musique préférée !

En dehors de la boutique officielle de la firme, seule la Fnac a ouvert les précommandes sur les nouveaux Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. L'enseigne propose le prix de base sur les différents modèles proposés. Il y a toutefois plusieurs jolis bonus de précommandes si vous réservez votre exemplaire avant sa sortie officielle. Pour toute précommande d'un Pixel 6 ou Pixel 6 Pro avant le 27 octobre (23h59), vous disposerez :

D'un casque Bose 700 d'une valeur initiale de 399,99 € offert.

D'un abonnement de 4 mois à Deezer Premium ou Famille.

D'un mois d'abonnement à la plateforme de films et séries originales BrutX.

De la livraison offerte (à partir de 25 € d'achat).

D'autres marchands devraient bientôt également apparaître. L'annonce des nouveaux Google Pixel 6 et 6 Pro est encore récente, et les fiches produits de ces nouveaux appareils peuvent ne pas encore être disponibles immédiatement. Notez que les délais de livraison pour les deux produits sont courts et que vous disposerez de votre nouveau smartphone le jour de sa sortie officielle, le jeudi 28 octobre si ce dernier est disponible.

Plusieurs ruptures de stocks commencent déjà à apparaître sur le nouveau smartphone Google, notamment le Pixel 6 Pro. Sachez toutefois que certaines boutiques spécialisés disposent toujours de disponibilités sur ces nouveaux produits, notamment Boulanger et Darty. Ce dernier propose notamment les mêmes bonus de précommande que pour la Fnac.



Le Google Pixel 6 se distingue très clairement du reste de la concurrence de par son design atypique. Si la face avant du smartphone reste assez classique, on remarquera tout de suite le bloc massif à l'arrière qui "scinde" le téléphone en deux parties distinctes (et de coloris différents). On y retrouve notamment un capteur photo principal de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Ces derniers sont disposés sur un bloc assez massifs, mais qui permettra au smartphone de bien tenir sur une surface plane ainsi qu'en main. Si la photo a longtemps été le point fort des téléphones Pixel, il faudra attendre l'arrivée des premiers tests pour confirmer à nouveau cette qualité sur les prochaines versions. La caméra avant du Pixel 6 est, quant à elle, dotée de 8 Mpx.

Concernant la puissance, Google a dévoilé sa première puce faite maison. Ce processeur, baptisé "Google Tensor", a été spécialement crée pour les nouveaux téléphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro après 4 années de recherche et développement. Elle est notamment spécialisée dans l'intelligence artificielle, généralement très au point pour la retouche automatisée des photos sur les smartphones Google. Les Google Pixel 6 et 6 Pro sont également compatibles avec les réseaux de communication 5G.

Concernant la mémoire vive, le Google Pixel 6 dispose 8 Go de RAM, tandis que que le Pixel 6 Pro est équipé de 12 Go. Vous devriez donc avoir de quoi faire tourner efficacement l'ensemble de vos jeux et applications préférés. Concernant la capacité de stockage, les deux smartphones sont pourvus de 128 Go afin que vous puissiez y loger vos fichiers, photos, vidéos et applications.

Google est une nouvelle fois très attendu sur l'autonomie du prochain Google Pixel 6. Son prédécesseur, le Pixel 5, s'était montré exemplaire sur ce point avec une batterie de 4614 mAh qui permettaient de tenir pendant un voir deux jours complets en fonction de votre utilisation. Le Pixel 6 est équipé d'une batterie de 4614 mAh. Reste à voir si le smartphone et son logiciel interne pourront bien gérer la durée de vie de la batterie.

Concernant l'écran, celui du Pixel 6 est doté d'un format 20:9 de 6,4" avec affichage OLED FHD+ avec un taux de rafraichissement allant jusqu'à 90 Hz. Notez que les deux versions de l'appareil peuvent adapter leurs taux automatiquement en fonction de vos applications afin d'économiser votre batterie.

Quelles sont les caractéristiques du Google Pixel 6 Pro ?

Le Google Pixel 6 Pro reste assez semblable à première vue. Il se distingue cependant de son homologue sur quelques petits points au niveau du design et des capacités :

Le bloc photo à l'arrière du Google Pixel 6 Pro laisse un peu plus d'espace sur la tranche supérieure du smartphone.

Un troisième capteur photo est intégré à l'arrière du Google Pixel 6 Pro. Il sert notamment pour du téléobjectif jusqu'à x4 avec 48 Mpx.

La batterie du Google Pixel 6 Pro est plus conséquente que son cadet, avec une capacité de 5003 mAh.

L'écran du Google Pixel 6 Pro sera un poil plus grand que celui de la version de base, avec une dalle de 6,7" avec bords incurvés et un taux de rafraichissement adaptatif allant jusqu'à 120 Hz.

La caméra avant du Google Pixel Pro est également au dessus de son cadet. Il dispose de 11,1 Mpx.

Fiche technique des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro Caractéristiques Google Pixel 6 Google Pixel 6 Pro Écran 6,4" OLED FHD+ 6,7" OLED QHD+ Taux de rafraichissement 90 Hz adaptatif 120 Hz adaptatif Processeur Google Tensor Google Tensor Mémoire vive 8 Go 12 Go Espace de stockage de base 128 Go 128 Go Appareil photo arrière Capteur grand angle de 50 Mpx / Objectif ultra grand-angle de 12 Mpx Capteur grand angle de 50 Mpx / Objectif ultra grand-angle de 12 Mpx / Capteur téléobjectif de 48 Mpx Appareil photo avant Capteur de 8 Mpx Capteur de 12 Mpx Vidéo Enregistrements vidéo jusqu'à 4K / 30 et 60 FPS Enregistrements vidéo jusqu'à 4K / 30 et 60 FPS Batterie 4614 mAh 5003 mAh Charge rapide Oui, jusqu'à 50% de charge en 30 min Oui, jusqu'à 50% de charge en 30 min Réseau Compatible réseaux 5G Compatible réseaux 5G Résistances Résistant à l'eau et la poussière, certification IP68 Résistant à l'eau et la poussière, certification IP68 Dimensions Hauteur 158,6 x largeur 74,8 x

profondeur 8,9 (mm) Hauteur 163,9 x largeur 75,9 x profondeur

8,9 (mm) Poids 207 g 210 g

Le Google Pixel 6 et sa version pro ont été dévoilés publiquement au début du mois d'août 2021. Ces derniers ne disposaitent cependant pas d'une date de sortie précise en dehors d'un vague "disponible cet automne". Il a fallu attendre une conférence dédiée pour que la firme annonce finalement que les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront disponibles à partir du jeudi 28 octobre 2021. Les précommandes ont cependant été lancées dès le mercredi 19 octobre.

Plusieurs ruptures de stocks commencent à apparaître sur certains modèles de la gamme des Google Pixel 6. Cela pourrait malheureusement entrainer des délais de livraison rallongés. N'hésitez pas à vous renseigner directement sur les sites spécialisés quant à ces derniers.

Pendant plusieurs mois, nombreux étaient les fans de la marque à s'inquiéter des prix à venir pour les prochains Pixel. Un responsable de chez Google avait notamment enflammé la communauté en précisant que la firme allait certainement arriver sur le terrain des concurrents haut de gamme que sont Apple et Samsung. Si beaucoup d'utilisateurs redoutaient des tarifs au dessus des 1000 €, il n'en est finalement rien :

Le Pixel 6 est commercialisé à partir de 649 €.

Le Pixel 6 Pro est commercialisé à partir de 899 €.

Notez que l'achat d'un Pixel 6 ou 6 Pro vous permet également de bénéficier de 3 mois d'abonnement offerts à YouTube Premium. La firme dispose également de jolis bonus de précommande avec un casque Bose 700 d'une valeur initiale de 399,99 € offert.

Voilà une donnée qui intéresse de nombreux utilisateurs. Les smartphones de chez Google ne sont pas parmi les plus gros spécimens sur le marché, mais ils demeurent tout de même imposants pour certains. D'après les informations officielles du constructeur, voici les dimensions des deux appareils Pixel :