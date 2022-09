Apple Watch Series 8 et Ultra : précommandez votre exemplaire dès maintenant

APPLE WATCH. La toute nouvelle Apple Watch Series 8 ainsi que l'Apple Watch Ultra sont désormais disponibles en précommande sur le site d'Apple et revendeurs agrées.

Apple a confirmé l'arrivée prochaine de plusieurs Apple Watch. Parmi ces dernières, on retrouve notamment la nouvelle Apple Watch Series 8 qui dispose de quelques nouvelles fonctions concernant la santé. La grande surprise de la soirée fût cependant l'Apple Watch Ultra, un tout nouveau modèle destiné aux amateurs de sports extrêmes.

Qu'il s'agisse de la nouvelle Apple Watch Series 8 ou de l'Apple Watch Ultra, découvrez les nouveaux modèles de montres connectées Apple bientôt disponibles. Nous vous détaillons leurs nouveautés, leur prix et leur date de sortie. Ces dernières sont d'ores-et-déjà en précommande chez plusieurs revendeurs spécialisés.

Quelles nouveautés pour l'Apple Watch Series 8 ?

L'Apple Watch Series 8 a surtout mis l'accent sur la santé, notamment pour les femmes. La montre intègre désormais une surveillance des fonctions vitales améliorée. Pour la gente féminine, elle permettra également de suivre les cycles d'ovulation grâce à deux capteurs qui surveillent la température. Apple a notamment détaillé que l'Apple Watch Series 8 serait serait capable de détecter les modifications de températures proches de 0,01 degrés. Plusieurs brevets scientifiques et un gros efforts sur la protection des données complètent ces nouvelles fonctions.

L'autre grande nouveauté de l'Apple Watch Series 8 consiste en un nouveau mode "économie d'énergie". Ce dernier permet, comme son nom l'indique, de prolonger l'autonomie de votre Apple Watch en réduisant quelques-unes de ses fonctions. Grâce à ce mode, l'Apple Watch Series 8 pourra passer de 18 à 36 heures d'autonomie selon la marque.

L'Apple Watch Series 8 s'équipe également d'une nouvelle fonction baptisée "Crash Detection", et basée sur une intelligence artificielle très riche en données. En analysant les mouvements de votre poignet, ainsi que le bruit environnant, l'Apple Watch sera en mesure de reconnaître un accident et ainsi d'avertir vos proches, ainsi que les secours pour leur fournir votre localisation précise.

Quel prix pour l'Apple Watch Series 8 ?

Préparez votre porte-monnaie ! La nouvelle Apple Watch Series 8 sera disponible en France à partir de 499 euros en quatre coloris différents selon les infos déjà en ligne sur l'Apple Store. Les commandes seront ouvertes dès le 16 septembre prochain. Deux versions sont toujours prévues : GPS et cellulaire pour pouvoir fonctionner sans votre iPhone à proximité.

L'Apple Watch Series 8 sera disponible à partir du 16 septembre. Il est cependant possible de réserver votre exemplaire sur l'Apple Store, et sur plusieurs sites web de différents revendeurs spécialisés. Nous mettrons cet article à jour avec les meilleures offres et promotions éventuelles.

Quelles sont les caractéristiques de l'Apple Watch Ultra ?

L'Apple Watch Ultra a été la grande surprise de la soirée. Cette montre connectée encore plus puissante que ses petites soeurs est destinée aux amateurs de sports extrêmes. Prévue pour résister aux conditions les plus difficiles, l'Apple Watch Ultra dispose d'un nouveau design avec un bouton "action" qui est entièrement personnalisable selon vos préférences.

Apple promet une batterie allant jusqu'à 36h d'utilisation et même jusqu'à 60h avec une nouvelle fonction bientôt intégrée. Elle pourra également passer des appels clairs et faciles même dans des conditions extrêmes comme sous de grosses bourrasques de vent. Un nouveau type de bracelet plus résistant est aussi associé.

La nouvelle Apple Watch Ultra sera disponible dès le 23 septembre prochain sur l'Apple Store et revendeurs agrées. L'Apple Watch Ultra ne s'adresse pas à l'utilisateur lambda et s'affiche donc avec un prix de départ de 999 euros en France.

La dernière Apple Watch Series 7 est affichée à partir de 429 € depuis sa sortie en fin d'année 2021. Il existe cependant déjà des offres de promotion chez différents marchands comme Amazon ou Rakuten. Il est ainsi fréquent de la trouver à un excellent prix, surtout lors d'opérations spéciales comme le Black Friday, les soldes ou les French Days.

C'était l'une des grandes nouveautés annoncées lors de la Keynote d'Apple de septembre 2021. La nouvelle version de l'Apple Watch Series 7 dispose de quelques nouveautés afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs. Elle permet ainsi à Apple de rester l'un des leaders dans le domaine des montres connectées, en proposant notamment :

Des bordures moins épaisses afin de disposer d'un plus grand affichage sur l'écran.

Une interface optimisée, qui dispose notamment de deux tailles de police ainsi qu'un nouveau clavier AZERTY facile d'accès.

Une certification de protection IP6X qui garantit une résistance à la poussière, tout en bénéficiant de l'indice WR50 pour la résistance à l'eau.

Une meilleure optimisation de la batterie afin de disposer d'une autonomie de 18h en moyenne et une recharge 33% plus rapide que la génération précédente.

L'Apple Watch Series 7 est disponible depuis le 15 octobre à partir de 429 € pour sa version GPS et 529 € pour la GPS + Cellular. Cette dernière vous permet notamment de vous affranchir de votre iPhone afin d'être utilisée plus indépendamment.

La génération actuelle de montre connectée Apple correspond à l'Apple Watch Series 6. Ce produit haut de gamme dispose notamment d'un écran Retina toujours activé, d'une fonction GPS + Cellulaire qui permet de ne pas forcément dépendre de votre iPhone, des applications Oxygène sanguin, ECG et autres déjà très essentielles pour une utilisation quotidienne. Elle dispose, comme toujours, de nombreux bracelets compatibles afin de personnaliser votre expérience. L'apple Watch Series 6 est généralement disponible aux alentours des 400 € pour la version GPS. Comptez une centaine d'euros supplémentaire pour la versions GPS + Cellulaire.

Dévoilée en fin d'année 2020 aux côtés de l'Apple Watch Series 6, ce modèle se distingue surtout de par son prix, qui en fait une excellente alternative d'entrée de gamme. Généralement disponible aux alentours des 300 €, l'Apple Watch SE n'en oublie pas d'être pourvue de la majorité des fonctionnalités attendues chez une montre connectée. Vous pourrez ainsi donc toujours recevoir vos notifications à votre poignet, répondre aux messages, surveiller votre activité physiques, etc... Parmi les principales différences notables, on retient notamment :

Un écran Retina qui ne peut pas rester toujours activé contrairement à celui de l'Apple Watch Series 6 ou 7.

Une base uniquement en aluminium et non en acier inoxydable et titane comme c'est le cas sur les modèles plus récents.

Quelques applications en moins, notamment le suivi de l'oxygène sanguin.



Il s'agit certainement de la moins chère des montres connectées Apple encore en vente officielle. L'Apple Watch Series 3 séduit encore de nombreux utilisateurs de par ses fonctions désormais établies comme classiques, son design intemporel et son prix qui la rend plus accessible que la moyenne. Proposée aux alentours des 200 €, elle vous permettra de voir les appels et messages directement à votre poignet et d'y répondre. Son écran Retina vous donnera plusieurs informations sur votre santé avec notamment un capteur de fréquence cardiaque intégré. Une référence toujours disponible à petit prix.