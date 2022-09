Apple Watch Series 8 : la version Pro se dévoile avant la Keynote

APPLE WATCH. La Keynote de ce mercredi devrait dévoiler la nouvelle Apple Watch Series 8 ainsi qu'un modèle Pro. Ce dernier se dévoile sur la toile grâce à des rendus 3D.

L'Apple Watch Series 8 devrait être présentée par Apple lors de la Keynote de ce mercredi 7 septembre. Aux alentours de 19h, heure de paris, la firme dévoilerait plusieurs modèles de montres connectés qui feront l'actualité pour les futurs mois à venir. Parmi ces derniers, on retrouve notamment l'Apple Watch Series 8, mais également une version Pro qui semble se démarquer du design habituel de la gamme.

Quelles nouveautés à venir pour l'Apple Watch Series 8 ?

Deux grandes nouveautés sont particulièrement attendues pour l'Apple Watch Series 8. La première concerne l'analyse glycémique qui permettrait aux personnes atteintes du diabète de surveiller facilement leur taux de glucose présent dans le sang. Cette application pourrait notamment remplacer les instruments actuels qui sont assez contraignants à utiliser pour les personnes diabétiques.

L'autre application attendue sur l'Apple Watch Series 8 consisterait en un suivi de la pression artérielle. Si cette dernière devait, à la base, être prévue sur la futur Series 8, il semblerait qu'elle soit finalement reportée. Un article de Bloomberg indique notamment qu'Apple aurait rencontré des difficultés à intégrer cette nouveautés, et que la technologie correspondante ne serait pas prête avec 2024 au plus tôt.

A noter qu'Apple prévoirait non pas une, mais trois nouveaux modèles d'Apple Watch pour 2022. Si l'Apple Watch Series 8 fait partie de la liste, elle devrait également être accompagnée d'un nouveau modèle SE, mais aussi d'une version plus robuste et à destination des sportifs.

L'Apple Watch Series 8 devrait être présentée par Apple lors de la conférence Keynote de ce mercredi 7 septembre. La firme devrait ensuite ouvrir les précommandes sur cette nouvelle édition de sa célèbre montre. Si Apple s'en tient à ses habitudes, nous devrions disposer d'une seule petite semaine pour réserver un exemplaire de la montre. L'Apple Watch Series 8 serait alors disponible le vendredi 16 septembre prochain.

Quelles sont les caractéristiques de l'Apple Watch Series 8 Pro ?

En plus d'une Apple Watch Series 8, la Keynote de septembre dévoilerait une toute nouvelle version de la montre connectée de la firme : l'Apple Watch Series 8 Pro. Bien que ce nom ne soit pas encore définitif, il indique notamment que nous aurions affaire avec une version plus évoluée de la célèbre montre d'Apple. De nouvelles fonctionnalités dédiées aux sports extrêmes pourraient ainsi être rajoutés, et le design de cette version Pro trancherait avec les autres modèles d'Apple Watch. Plusieurs rendus 3D de la montre et de coques sont même déjà disponibles sur le net, grâce au site 91Mobiles.

La dernière Apple Watch Series 7 est affichée à partir de 429 € depuis sa sortie en fin d'année 2021. Il existe cependant déjà des offres de promotion chez différents marchands comme Amazon ou Rakuten. Il est ainsi fréquent de la trouver à un excellent prix, surtout lors d'opérations spéciales comme le Black Friday, les soldes ou les French Days.

C'était l'une des grandes nouveautés annoncées lors de la Keynote d'Apple de septembre 2021. La nouvelle version de l'Apple Watch Series 7 dispose de quelques nouveautés afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs. Elle permet ainsi à Apple de rester l'un des leaders dans le domaine des montres connectées, en proposant notamment :

Des bordures moins épaisses afin de disposer d'un plus grand affichage sur l'écran.

Une interface optimisée, qui dispose notamment de deux tailles de police ainsi qu'un nouveau clavier AZERTY facile d'accès.

Une certification de protection IP6X qui garantit une résistance à la poussière, tout en bénéficiant de l'indice WR50 pour la résistance à l'eau.

Une meilleure optimisation de la batterie afin de disposer d'une autonomie de 18h en moyenne et une recharge 33% plus rapide que la génération précédente.

L'Apple Watch Series 7 est disponible depuis le 15 octobre à partir de 429 € pour sa version GPS et 529 € pour la GPS + Cellular. Cette dernière vous permet notamment de vous affranchir de votre iPhone afin d'être utilisée plus indépendamment.

La génération actuelle de montre connectée Apple correspond à l'Apple Watch Series 6. Ce produit haut de gamme dispose notamment d'un écran Retina toujours activé, d'une fonction GPS + Cellulaire qui permet de ne pas forcément dépendre de votre iPhone, des applications Oxygène sanguin, ECG et autres déjà très essentielles pour une utilisation quotidienne. Elle dispose, comme toujours, de nombreux bracelets compatibles afin de personnaliser votre expérience. L'apple Watch Series 6 est généralement disponible aux alentours des 400 € pour la version GPS. Comptez une centaine d'euros supplémentaire pour la versions GPS + Cellulaire.

Dévoilée en fin d'année 2020 aux côtés de l'Apple Watch Series 6, ce modèle se distingue surtout de par son prix, qui en fait une excellente alternative d'entrée de gamme. Généralement disponible aux alentours des 300 €, l'Apple Watch SE n'en oublie pas d'être pourvue de la majorité des fonctionnalités attendues chez une montre connectée. Vous pourrez ainsi donc toujours recevoir vos notifications à votre poignet, répondre aux messages, surveiller votre activité physiques, etc... Parmi les principales différences notables, on retient notamment :

Un écran Retina qui ne peut pas rester toujours activé contrairement à celui de l'Apple Watch Series 6 ou 7.

Une base uniquement en aluminium et non en acier inoxydable et titane comme c'est le cas sur les modèles plus récents.

