Xiaomi 12X : son prix chute avec les ventes flash Amazon

XIAOMI 12. Les ventes flash d'Amazon cassent le prix du Xiaomi 12X. Le smartphone de milieu de gamme est actuellement proposé à moins de 400 € sur le site du géant de l'e-commerce.

Les ventes flash d'Amazon constituent une bonne occasion de craquer sur certains produits en promotion. C'est notamment le cas du Xiaomi 12X dont le prix est en forte baisse depuis plusieurs semaines. Le smartphone est actuellement affiché à 399,90 € sur le site d'Amazon pour fêter les ventes flash du site. Attention cependant puisque cette offre est à durée limitée ! Il ne reste que quelques heures pour en profite.

Où acheter les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro ?

Les Xiaomi 12 et 12 Pro sont disponibles depuis plusieurs mois sur différents sites marchands. Les différents smartphones de la gamme 12 connaissent également de multiples promotions depuis leur sortie qui peut les rendre bien plus abordables.

Quelles sont les caractéristiques du Xiaomi 12 ?

Après l'annonce d'une nouvelle génération de processeurs Snapdragon, Xiaomi avait rapidement annoncé officiellement que le Xiaomi 12 serait le premier smartphone à bénéficier du tout nouveau processeur Snapdragon 8 Gen1 dévoilé par l'entreprise Qualcomm à la fin de l'année 2021. Cette nouvelle puce devrait équiper bon nombre de smartphones très haut de gamme à venir en 2022. Xiaomi a cependant confirmé cependant que le Xiaomi 12 (et 12 Pro) bénéficient de ce puissant processeur.

Le Xiaomi 12 est pourvu d'un écran AMOLED de 6,28" avec une définition Full HD protégé par la technologie de verre Gorilla Glass Victus. Le Xiaomi 12 est également pourvu d'un taux de rafraichissement de 120 Hz pour une fluidité exemplaire lors de la navigation sur vos applications et jeux.

© Xiaomi

Côté photo, le Xiaomi 12 est pourvu de trois capteurs distincts. Le constructeur a notamment mis en avant sa nouvelle technologie appelée ProFocus, et qui permet de toujours repérer les points importants (comme un visage) sur une scène pour garder le focus. Voici les différents capteurs de l'appareil :

Capteur principal de 50 Mpx.

Capteur ultra grand-angle de 13 Mpx.

Capteur macro de 5 Mpx.

Capteur selfie de 32 Mpx. Les premières images du Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro. © Xiaomi / Dealabs

Quelles sont les caractéristiques du Xiaomi 12 Pro ?

Concernant le Xiaomi 12 Pro, ce dernier reprend plusieurs des spécificités de son petit frère avec quelques améliorations pour un prix un peu plus élevé. Parmi ces caractéristiques, on retiendra notamment :

Un gabarit plus élevé (6,73") par rapport au Xiaomi 12.

Un capteur photo principal 50 Mpx (avec une plus grande ouverture que celui du Xiaomi 12).

Un capteur ultra grand-angle de 50 Mpx.

Un téléobjectif x2 de 50 Mpx.

Une charge filaire plus rapide capable de recharger entièrement le téléphone en moins de 20 minutes selon la firme. © Xiaomi

Quelle date de sortie pour les Xiaomi 12 et 12 Pro ?

Il aura fallu patienter un peu pour mettre la main sur les Xiaomi 12 et 12 Pro. Bien que les appareils faisaient un carton en Chine où ils ont été d'abord présentés officiellement, les Xiaomi 12 et 12 Pro ont mis un petit moment à être disponibles chez nous. Les nouveaux Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro sont disponibles depuis le 29 mars 2022.

Quel prix pour les Xiaomi 12 et 12 Pro ?

La firme semble avoir relevé ses prix pour les Xiaomi 12. Ces derniers sont disponibles avec plusieurs coloris et espaces de stockage selon vos envies et besoins selon les formules suivantes :

Xiaomi 12 : à partir 899 euros.

à partir 899 euros. Xiaomi 12 Pro : à partir de 1099 euros.

Le Xiaomi 12 Pro, quant à lui, est un peu plus onéreux. Cela se justifie notamment de par ses quelques caractéristiques supplémentaires, notamment au niveau des capteurs photo et de la recharge rapide.

Fiche technique des Xiaomi 12 et 12 Pro